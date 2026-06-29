Хулиан Альварес ва Атлетико Мадрид ўртасидаги алоқалар узилди: Симеоне трансферга рухсат берди

·0·Спорт
Хулиан Альварес ва Атлетико Мадрид ўртасидаги алоқалар узилди: Симеоне трансферга рухсат берди

Мадриднинг Атлетико клуби ва аргентиналик ҳужумчи Хулиан Альварес ўртасидаги муносабатлар тиклаб бўлмас даражада ёмонлашди. Жамоа бош мураббийи Диего Симеоне футболчининг Барселона клубига ўтиш истагини очиқчасига намойиш этаётганидан сўнг, унинг трансферига яшил чироқ ёқишга қарор қилди. Бу ҳақда СПОРТ нашри маълумотларига таяниб Goal.com хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум қилинишича, Диего Симеоне ўз шогирдларидан мутлақ садоқат ва жамоага фидойиликни талаб қиладиган мутахассис ҳисобланади. Хулиан Альвареснинг сўнгги пайтларда каталонияликлар сафига ўтишга бўлган уринишлари ва бу борадаги очиқ ишоралари мураббийнинг сабр косасини тўлдирди. Эндиликда Симеоне таркибда қолишни истамаётган ўйинчи билан хайрлашишни кийиниш хонасидаги муҳитни сақлаб қолишнинг ягона йўли деб билмоқда.

Барселона қизиқиши ва трансфер шартлари

Барселона спорт директори Деку анчадан бери аргентиналик жаҳон чемпионининг ўйинларини кузатиб келади. У Хулиан Альваресни "кўк-анорранглилар" ҳужум чизиғини кучайтириш учун асосий номзод сифатида кўрмоқда. Собиқ Манчестер Сити аъзоси ҳам Каталония клубида тўп тепиш истагини яширмаяпти, бу эса Атлетико Мадрид раҳбариятининг режаларига зид келмоқда.

Гарчи футболчи ва мураббий ўртасидаги алоқа узилган бўлса-да, Мадрид клуби раҳбарияти трансфер масаласида Барселона учун осонликча ён босмоқчи эмас. Атлетико мутасаддилари ўзининг энг иқтидорли ҳужумчиларидан бирини тўғридан-тўғри рақибига сотишдан кўра, уни хорижий чемпионатлардан бирига юборишни афзал кўришмоқда.

Испания футболи экспертларининг фикрича, ушбу трансфернинг амалга ошиши Жоан Лапорта бошчилигидаги Барселона раҳбарияти учун молиявий жиҳатдан катта қийинчилик туғдириши мумкин. Атлетико Мадрид ўз юлдузи учун жуда юқори нарх белгилаган ва бу маблағ каталонияликларнинг ҳозирги бюджетига оғирлик қилиши аниқ.

Хулиан Альвареснинг Мадридни тарк этиш истаги клуб ичида ҳеч кимни ҳайрон қолдирмади. Жамоа расмийлари футболчининг янги чақириқларга тайёрлигини ва айнан Барселона унинг биринчи галдаги танлови эканлигини аввалдан билишган. Эндиликда барча масалалар ёзги трансфер ойнасидаги музокаралар жараёнида ҳал этилиши кутилмоқда.

Хулиан АльваресАтлетико МадридБарселонаДиего СимеонеТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эквадор термасида янги давр: Моисес Кайседо сардорлик боғичини қабул қилиб олдиЭквадор термасида янги давр: Моисес Кайседо сардорлик боғичини қабул қилиб олдиБугун, 16:39Россиялик мураббий Ўзбекистоннинг асосий муаммосини очиқ айтдиРоссиялик мураббий Ўзбекистоннинг асосий муаммосини очиқ айтдиБугун, 16:15Диего Форлан: Криштиано Роналдо Португалия терма жамоасининг ўйинига халақит бермоқдаДиего Форлан: Криштиано Роналдо Португалия терма жамоасининг ўйинига халақит бермоқдаБугун, 16:13Шомуродовнинг голи — Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ноёб рекорд (видео)Шомуродовнинг голи — Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ноёб рекорд (видео)Бугун, 16:12Букайо Сака жароҳати Англия терма жамоаси ва Арсенал мухлисларини хавотирга солмоқдаБукайо Сака жароҳати Англия терма жамоаси ва Арсенал мухлисларини хавотирга солмоқдаБугун, 15:54Челси юлдузи Коул Палмерга огоҳлантириш: Буюкликка эришиш учун барқарорлик зарурЧелси юлдузи Коул Палмерга огоҳлантириш: Буюкликка эришиш учун барқарорлик зарурБугун, 15:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди