Хулиан Альварес ва Атлетико Мадрид ўртасидаги алоқалар узилди: Симеоне трансферга рухсат берди
Мадриднинг Атлетико клуби ва аргентиналик ҳужумчи Хулиан Альварес ўртасидаги муносабатлар тиклаб бўлмас даражада ёмонлашди. Жамоа бош мураббийи Диего Симеоне футболчининг Барселона клубига ўтиш истагини очиқчасига намойиш этаётганидан сўнг, унинг трансферига яшил чироқ ёқишга қарор қилди. Бу ҳақда СПОРТ нашри маълумотларига таяниб Goal.com хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум қилинишича, Диего Симеоне ўз шогирдларидан мутлақ садоқат ва жамоага фидойиликни талаб қиладиган мутахассис ҳисобланади. Хулиан Альвареснинг сўнгги пайтларда каталонияликлар сафига ўтишга бўлган уринишлари ва бу борадаги очиқ ишоралари мураббийнинг сабр косасини тўлдирди. Эндиликда Симеоне таркибда қолишни истамаётган ўйинчи билан хайрлашишни кийиниш хонасидаги муҳитни сақлаб қолишнинг ягона йўли деб билмоқда.
Барселона қизиқиши ва трансфер шартлариБарселона спорт директори Деку анчадан бери аргентиналик жаҳон чемпионининг ўйинларини кузатиб келади. У Хулиан Альваресни "кўк-анорранглилар" ҳужум чизиғини кучайтириш учун асосий номзод сифатида кўрмоқда. Собиқ Манчестер Сити аъзоси ҳам Каталония клубида тўп тепиш истагини яширмаяпти, бу эса Атлетико Мадрид раҳбариятининг режаларига зид келмоқда.
Гарчи футболчи ва мураббий ўртасидаги алоқа узилган бўлса-да, Мадрид клуби раҳбарияти трансфер масаласида Барселона учун осонликча ён босмоқчи эмас. Атлетико мутасаддилари ўзининг энг иқтидорли ҳужумчиларидан бирини тўғридан-тўғри рақибига сотишдан кўра, уни хорижий чемпионатлардан бирига юборишни афзал кўришмоқда.
Испания футболи экспертларининг фикрича, ушбу трансфернинг амалга ошиши Жоан Лапорта бошчилигидаги Барселона раҳбарияти учун молиявий жиҳатдан катта қийинчилик туғдириши мумкин. Атлетико Мадрид ўз юлдузи учун жуда юқори нарх белгилаган ва бу маблағ каталонияликларнинг ҳозирги бюджетига оғирлик қилиши аниқ.
Хулиан Альвареснинг Мадридни тарк этиш истаги клуб ичида ҳеч кимни ҳайрон қолдирмади. Жамоа расмийлари футболчининг янги чақириқларга тайёрлигини ва айнан Барселона унинг биринчи галдаги танлови эканлигини аввалдан билишган. Эндиликда барча масалалар ёзги трансфер ойнасидаги музокаралар жараёнида ҳал этилиши кутилмоқда.
…