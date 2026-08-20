Барселона Лаутаро Мартинез трансфери учун жиддий ҳаракатни бошлади

·0·Спорт
Барселона Лаутаро Мартинез трансфери учун жиддий ҳаракатни бошлади

Испаниянинг Барселона клуби трансфер ойнасининг сўнгги ҳафталарида ўз ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Италиянинг Интер жамоаси сардори Лаутаро Мартинезга асосий нишон сифатида эътибор қаратди. Ушбу қадам каталонияликлар учун ёзги трансфер давридаги муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда, чунки жамоа аввалроқ бошқа ҳужумчини ўз сафига қўшиб ололмаган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри ва таниқли инсайдер Жерар Ромеронинг хабар беришича, Барселона раҳбарияти ёз давомида Атлетико Мадрид ҳужумчиси Жулиан Алваресни трансфер қилишга уринган, бироқ пойтахт клубидан рад жавобини олган. Шундан сўнг Блауграна спорт раҳбарияти бошқа вариантларни кўриб чиқиб, миланликлар ҳужумчиси Лаутаро Мартинез номзодини биринчи рақамли мақсад сифатида белгилаган.

Мадридда бўлиб ўтган махфий учрашув

Маълум бўлишича, яқинда Мадрид шаҳрида Барселона спорт директори Деко ва аргентиналик ҳужумчининг агенти Александро Камано ўртасида учрашув бўлиб ўтган. Ушбу музокаралар давомида футболчининг вакиллари Каталония клубига ўтиш эҳтимолига ижобий муносабат билдиргани хабар қилинмоқда.

Клуб бош мураббийи Ханс-Дитер Флик ва раҳбарият жамоага рақобатбардош, ҳаракатчан марказий ҳужумчи кераклигини яхши тушунади. Жулиан Алварес трансфери амалга ошмагач, бор эътибор айнан Аргентина терма жамоаси аъзоси Лаутарога қаратилган.

Интер ва трансфер шартлари

Бироқ бу музокаралар Барселона учун осон кечиши даргумон. Интер клуби ўз сардорини сотиш ниятида эмас ва худди Атлетико Мадрид ўз футболчисини қўйиб юбормагани каби, миланликлар ҳам қийин музокараларни бошлашга тайёрланмоқда.

Сўнгги шартнома янгиланишига кўра, Лаутаро Мартинез ва Интер шартномадаги 120 миллион евролик товвон пули (лекин маълум муддатдагина амал қиладиган) бандини олиб ташлаган эдилар. Шу боис, футболчини ўз сафига қўшмоқчи бўлган ҳар қандай клуб бевосита Италия клуби раҳбарияти билан келишиб олишига тўғри келади.

Ҳаммаси таклиф этиладиган суммага боғлиқ бўлиб қолмоқда. Агар Барселона томонидан жуда юқори ва бозор қийматидан анча юқори бўлган таклиф келиб тушса, уни клубни молиялаштирувчи фонд вакиллари кўриб чиқиши мумкин, бироқ Италия спорт менежменти ўз сардорини қўйиб юборишни ҳозирча режалаштирмаяпти.

БарселонаЛаутаро МартинезИнтерХулиан АльваресТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн Англия Премер-лигасига қайтиш фикридан қайтдиГарри Кейн Англия Премер-лигасига қайтиш фикридан қайтдиКеча, 23:12Родри ва бошқалар: Барселонани танлаган машҳур футболчиларРодри ва бошқалар: Барселонани танлаган машҳур футболчиларКеча, 22:37Барселона Лаутаро Мартинес трансферига жиддий киришдиБарселона Лаутаро Мартинес трансферига жиддий киришдиКеча, 22:15Интер Ливерпул яримҳимоячиси Куртис Жонес трансферини якунладиИнтер Ливерпул яримҳимоячиси Куртис Жонес трансферини якунладиКеча, 21:33Нюкасл ва Ливерпул Кевин Киган хотирасига ҳурмат бажо келтирадиНюкасл ва Ливерпул Кевин Киган хотирасига ҳурмат бажо келтирадиКеча, 21:31Куртис Жонес Ливерпулни тарк этиб, Интер сафига ўтиши мумкинКуртис Жонес Ливерпулни тарк этиб, Интер сафига ўтиши мумкинКеча, 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди