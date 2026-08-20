Тоғ шери ҳужумида аёл ҳалок бўлди: 1999 йилдан бери илк фожиа

·4·Дунё
Тоғ шери ҳужумида аёл ҳалок бўлди: 1999 йилдан бери илк фожиа
Қисқача

АҚШнинг Колорадо штатида табиат қўйнида сайр қилган аёл тоғ шерининг камёб ҳужуми оқибатида ҳалок бўлди. Ҳодиса Лаример округидаги Крозер-Маунтин сайр йўлида Янги йил куни соат 12:15 атрофида содир бўлган. Ҳужумга алоқадор бўлиши мумкин бўлган икки тоғ шери топилиб, аҳоли хавфсизлигини таъминлаш мақсадида йўқ қилинган. Мутахассислар икки шердан фақат бири ҳужумда иштирок этган бўлиши эҳтимолини ҳам инкор қилмаяпти.

АҚШнинг Колорадо штатида табиат қўйнида сайр қилган аёл тоғ шерининг камёб ҳужуми оқибатида ҳалок бўлди. Мазкур фожиа штатда сўнгги ўнлаб йилларда кузатилган энг жиддий воқеалардан бири сифатида қайд этилмоқда.

Ҳодиса Лаример округидаги Крозьер-Маунтин сайр йўлида содир бўлган. Янги йил куни соат 12:15 атрофида йўлдан ўтаётган сайёҳлар ерда ҳаракатсиз ётган одам ва унинг яқинида турган тоғ шерини кўриб қолган.

Гувоҳлар ҳайвонга яқинлашиб, уни тош отиб қўрқитишга уринган. Шундан сўнг йиртқич ҳудудни тарк этган. Улардан бири шифокор бўлгани учун жабрланувчини текширган, аммо унинг юрак уришини аниқлай олмаган.

Шундан кейин ҳодиса жойига Колорадо Парклар ва Ёввойи табиат хизмати ходимлари, полиция, парк қўриқчилари ҳамда кўнгилли ўт ўчирувчилар етиб келган. Қидирув ишларига вертолётда ҳудудни ўрганаётган штат биологи ҳам жалб қилинган.

Мутахассислар тоғ шерларини аниқлашда махсус итлардан ҳам фойдаланган. Натижада ҳужумга алоқадор бўлиши мумкин бўлган икки тоғ шери топилиб, йўқ қилинган.

Ёввойи табиат мутасаддилари ҳайвонларнинг бири ҳодиса жойида отилганидан кейин қочиб кетганини, кейинроқ топилиб, қайта отилганини маълум қилди. Иккинчи тоғ шери эса воқеа жойига яқин ҳудуддан аниқланган.

Қоидаларга кўра, инсонга ҳужум қилган деб гумон қилинган ёввойи ҳайвонлар аҳоли хавфсизлигини таъминлаш мақсадида йўқ қилинади. Шу билан бирга, мутахассислар икки шердан фақат бири ҳужумда иштирок этган бўлиши эҳтимолини ҳам инкор қилмаяпти.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ferrari электромобили 40 миллион долларга сотилиб рекорд қўйдиFerrari электромобили 40 миллион долларга сотилиб рекорд қўйдиКеча, 23:11Хитой баҳсли ҳудудда йирик сунъий орол барпо этмоқдаХитой баҳсли ҳудудда йирик сунъий орол барпо этмоқдаКеча, 23:04Сингапурда эркак қизининг бошини силаган қарияга ташландиСингапурда эркак қизининг бошини силаган қарияга ташландиКеча, 19:24Кубик Рубик кўзи боғлиқ ҳолда 11,56 сонияда ечилдиКубик Рубик кўзи боғлиқ ҳолда 11,56 сонияда ечилдиКеча, 18:41Гарначо хотини ва 3 ёшли ўғлини кўчага ҳайдаб, катта жанжал марказида қолдиГарначо хотини ва 3 ёшли ўғлини кўчага ҳайдаб, катта жанжал марказида қолдиКеча, 15:45Vogue журнали 2026 йилнинг энг замонавий итини танладиVogue журнали 2026 йилнинг энг замонавий итини танладиКеча, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди