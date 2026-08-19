OpenAI киберхавфсизлик тадқиқотчилари рухсатини техник хато сабаб блоклади
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компания ҳисобланган OpenAI хавфсизлик тадқиқотчиларининг махсус платформага кириш ҳуқуқини кутилмаганда бекор қилди. Ушбу ҳолат мутахассислар орасида қизиқиш ва тушунмовчиликларга сабаб бўлди, чунки дастур киберхавфсизликни таъминлаш ва заифликларни бартараф этишда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри ва ижтимоий тармоқлардаги маълумотларга кўра, чоршанба куни бир нечта тадқиқотчилар ChatGPT платформасидаги махсус саҳифани очганда хатоликка дуч келган. Уларнинг шахсини тасдиқлаш имконсизлиги ёки ҳисобварақлари вақтинчалик яроқсизлиги ҳақида билдиришномалар чиққан.
Трустед Аксесс фор Кйбер дастури нимаМаълум бўлишича, гап ТАК (Трустед Аксесс фор Кйбер) деб номланган махсус чекланган кириш дастури ҳақида бормоқда. Ушбу ташаббус доирасида OpenAI текширувдан ўтган экспертларга ўзининг энг илғор сунъий интеллект моделларидан фойдаланиш имкониятини беради, бироқ оддий фойдаланувчилар дуч келадиган айрим хавфсизлик чекловлари бу ерда юмшатилган бўлади.
Мазкур дастурнинг асосий мақсади — ишончли киберҳимоячиларга илғор воситаларни тақдим этиш орқали турли заифликларни тезроқ аниқлаш ва уларни ёпишдан иборат. Шунингдек, бу кибержиноятчиларнинг илғор моделларга киришининг олдини олишга ҳам хизмат қилади. Ўхшаш дастур, жумладан, Anthropic компанияси томонидан ҳам КVP номи остида тақдим этилади.
Текширув жараёни ва компания муносабатиТАК дастурига кириш ҳуқуқини қўлга киритиш учун мутахассислар ўз шахсини тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этиши ва OpenAI томонидан қаттиқ текширувдан ўтиши талаб этилади. Ҳозирча бундай чекловларга нечта тадқиқотчи учрагани аниқ эмас, бироқ TechCrunch камида бешта мутахассис билан гаплашишга муваффақ бўлган.
Жабрланган тадқиқотчилардан бирининг сўзларига кўра, компания уларга йўллаган мактубида Дайбреак Блуе деб номланган сўнгги тасдиқланган даражага кириш ҳуқуқи техник носозлик туфайли тўхтатилганини маълум қилган. OpenAI вакиллари бу ҳолат чекланган миқдордаги фойдаланувчиларга таъсир қилган техник хато эканини тасдиқлаган.
Расмий қўллаб-қувватлаш форумларида ҳам компания ходимлари юзага келган вазият учун узр сўраб, фойдаланувчилардан қайтадан ариза топширишни ва верификация жараёнидан ўтишни сўраган. Мутахассислар ушбу муаммо тез орада тўлиқ бартараф этилишига умид қилмоқда.
…