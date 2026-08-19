OpenAI киберхавфсизлик тадқиқотчилари рухсатини техник хато сабаб блоклади

·0·Техно
OpenAI киберхавфсизлик тадқиқотчилари рухсатини техник хато сабаб блоклади

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компания ҳисобланган OpenAI хавфсизлик тадқиқотчиларининг махсус платформага кириш ҳуқуқини кутилмаганда бекор қилди. Ушбу ҳолат мутахассислар орасида қизиқиш ва тушунмовчиликларга сабаб бўлди, чунки дастур киберхавфсизликни таъминлаш ва заифликларни бартараф этишда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри ва ижтимоий тармоқлардаги маълумотларга кўра, чоршанба куни бир нечта тадқиқотчилар ChatGPT платформасидаги махсус саҳифани очганда хатоликка дуч келган. Уларнинг шахсини тасдиқлаш имконсизлиги ёки ҳисобварақлари вақтинчалик яроқсизлиги ҳақида билдиришномалар чиққан.

Трустед Аксесс фор Кйбер дастури нима

Маълум бўлишича, гап ТАК (Трустед Аксесс фор Кйбер) деб номланган махсус чекланган кириш дастури ҳақида бормоқда. Ушбу ташаббус доирасида OpenAI текширувдан ўтган экспертларга ўзининг энг илғор сунъий интеллект моделларидан фойдаланиш имкониятини беради, бироқ оддий фойдаланувчилар дуч келадиган айрим хавфсизлик чекловлари бу ерда юмшатилган бўлади.

Мазкур дастурнинг асосий мақсади — ишончли киберҳимоячиларга илғор воситаларни тақдим этиш орқали турли заифликларни тезроқ аниқлаш ва уларни ёпишдан иборат. Шунингдек, бу кибержиноятчиларнинг илғор моделларга киришининг олдини олишга ҳам хизмат қилади. Ўхшаш дастур, жумладан, Anthropic компанияси томонидан ҳам КVP номи остида тақдим этилади.

Текширув жараёни ва компания муносабати

ТАК дастурига кириш ҳуқуқини қўлга киритиш учун мутахассислар ўз шахсини тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этиши ва OpenAI томонидан қаттиқ текширувдан ўтиши талаб этилади. Ҳозирча бундай чекловларга нечта тадқиқотчи учрагани аниқ эмас, бироқ TechCrunch камида бешта мутахассис билан гаплашишга муваффақ бўлган.

Жабрланган тадқиқотчилардан бирининг сўзларига кўра, компания уларга йўллаган мактубида Дайбреак Блуе деб номланган сўнгги тасдиқланган даражага кириш ҳуқуқи техник носозлик туфайли тўхтатилганини маълум қилган. OpenAI вакиллари бу ҳолат чекланган миқдордаги фойдаланувчиларга таъсир қилган техник хато эканини тасдиқлаган.

Расмий қўллаб-қувватлаш форумларида ҳам компания ходимлари юзага келган вазият учун узр сўраб, фойдаланувчилардан қайтадан ариза топширишни ва верификация жараёнидан ўтишни сўраган. Мутахассислар ушбу муаммо тез орада тўлиқ бартараф этилишига умид қилмоқда.

OpenAIChatGPTКиберхавфсизликСуний интеллектTechCrunch
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Австралияда крахмал асосидаги «вечний» батарея яратилдиАвстралияда крахмал асосидаги «вечний» батарея яратилдиКеча, 23:24АҚШ космик ядро энергетикаси ёқилғи тақчиллигига дуч келдиАҚШ космик ядро энергетикаси ёқилғи тақчиллигига дуч келдиКеча, 22:56Xiaomi саккиз қатлам ипакни теша оладиган янги дазмоллаш тизимини чиқардиXiaomi саккиз қатлам ипакни теша оладиган янги дазмоллаш тизимини чиқардиКеча, 22:2228 август куни қизил Ой билан кечадиган хусусий ой тутилиши кузатилади28 август куни қизил Ой билан кечадиган хусусий ой тутилиши кузатиладиКеча, 21:22Dell 15 D15261 тақдим этилди: 700 долларлик янги ноутбук имкониятлариDell 15 D15261 тақдим этилди: 700 долларлик янги ноутбук имкониятлариКеча, 19:55Google сентябрь ойида янги турдаги Android-ноутбукларни тақдим этадиGoogle сентябрь ойида янги турдаги Android-ноутбукларни тақдим этадиКеча, 17:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади