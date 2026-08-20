Барселона мавсум олдидан Ал-Аҳлй устидан қийин ғалабага эришди
Барселона Жоан Гампер кубоги доирасида Ал-Аҳлй устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Spotify Камп Ноуга тахминан икки ярим ойлик танаффусдан сўнг қайтган жамоа одатий даражасидан паст ўйин кўрсатгани учун Испания матбуоти танқидига учради. Голларга Ҳамза Абделкарим ва Рафинья муаллифлик қилди, Ҳамза Абделкарим эса учта аниқ зарбаси билан учрашувнинг энг самарали футболчиси бўлди.
Чоршанба оқшомида Испаниянинг Барселона жамоаси ўзининг анъанавий мавсумолди тайёргарлигини якунлаб, Жоан Гампер кубоги доирасида Мисрнинг Ал-Аҳлй клуби билан баҳс олиб борди. Spotify Камп Ноу майдонида кечган қизиқарли ва муросасиз кечган учрашув каталонияликларнинг 2:1 ҳисобидаги минимал ғалабаси билан якунланди. Ушбу ўйин жамоанинг янги мавсум олдидаги ҳолатини кўрсатиб бериш билан бирга, Испания матбуотида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Mundo Deportivo нашри хабар қилишича, ғалабага қарамай, Барселона ўзининг одатий даражасидан анча паст ўйин кўрсатди. Майдон эгаларининг ҳаракатлари танқидга учраб, газета ўз сарлавҳасида: "Ўзининг одатий даражасидан йироқ бўлган Барселона ўз уйидаги сафрини бошлайди", деб ёзди. Мутахассислар фикрича, жамоа немис мураббийи Ханси Флик қўл остида намойиш этиши керак бўлган ўйин суръатидан ҳали йироқда.
Ўйин қаҳрамонлари ва танқидга учраганларКаталония матбуоти айрим етакчи футболчиларнинг ҳаракатларидан норози бўлди. Хусусан, ёш иқтидор эгаси Ламине Ямалнинг биринчи бўлимдаги ҳаракатлари самарасиз якунланган бўлса, француз қанот ҳимоячиси Жулес Коунде ҳам ўзининг энг яхши спорт формасидан узоқлигини кўрсатди. Шунга қарамай, жамоа ҳужум чизиғидаги айрим ижрочилар ўзларини ижобий томондан кўрсатишга муваффақ бўлишди.
Учрашувдаги асосий эътибор ва ижобий баҳолар мисрлик ҳужумчи Ҳамза Абделкарим ҳамда бразилиялик Рафинья ижросига қаратилди. Ҳар икки футболчи рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасининг ғалабасига муносиб ҳисса қўшди. Айниқса, Ҳамза Абделкарим учта аниқ зарба йўллаб, майдондаги энг самарали ўйинчи сифатида эътироф этилди.
Spotify Камп Ноуга қайтишУшбу ўйин Барселона учун яна бир муҳим аҳамиятга эга бўлди – жамоа тахминан икки ярим ойлик танаффусдан сўнг ўзининг уй стадиони бўлмиш Spotify Камп Ноуга қайтди. Уларнинг мазкур майдондаги сўнгги учрашуви ўтган йилнинг май ойида, Ла Лига мавсуми якунланган паллада бўлиб ўтганди.
Гарчи ўйин натижаси ижобий якунланган бўлса-да, кўрсатилган ўйин сифати мураббийлар штаби олдида ҳал қилиниши керак бўлган вазифалар етарлилигини кўрсатди. Ханси Флик шогирдлари олдинда турган расмий ўйинларгача ўйин ритмини тиклаши ва камчиликларни бартараф этиши талаб этилади. Мухлислар эса ўз севимли жамоасидан янги мавсумда янада ёрқинроқ ўйин кутмоқда.
…