Барселона мавсум олдидан Ал-Аҳлй устидан қийин ғалабага эришди

·4·Спорт
Барселона мавсум олдидан Ал-Аҳлй устидан қийин ғалабага эришди
Қисқача

Барселона Жоан Гампер кубоги доирасида Ал-Аҳлй устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Spotify Камп Ноуга тахминан икки ярим ойлик танаффусдан сўнг қайтган жамоа одатий даражасидан паст ўйин кўрсатгани учун Испания матбуоти танқидига учради. Голларга Ҳамза Абделкарим ва Рафинья муаллифлик қилди, Ҳамза Абделкарим эса учта аниқ зарбаси билан учрашувнинг энг самарали футболчиси бўлди.

Чоршанба оқшомида Испаниянинг Барселона жамоаси ўзининг анъанавий мавсумолди тайёргарлигини якунлаб, Жоан Гампер кубоги доирасида Мисрнинг Ал-Аҳлй клуби билан баҳс олиб борди. Spotify Камп Ноу майдонида кечган қизиқарли ва муросасиз кечган учрашув каталонияликларнинг 2:1 ҳисобидаги минимал ғалабаси билан якунланди. Ушбу ўйин жамоанинг янги мавсум олдидаги ҳолатини кўрсатиб бериш билан бирга, Испания матбуотида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Mundo Deportivo нашри хабар қилишича, ғалабага қарамай, Барселона ўзининг одатий даражасидан анча паст ўйин кўрсатди. Майдон эгаларининг ҳаракатлари танқидга учраб, газета ўз сарлавҳасида: "Ўзининг одатий даражасидан йироқ бўлган Барселона ўз уйидаги сафрини бошлайди", деб ёзди. Мутахассислар фикрича, жамоа немис мураббийи Ханси Флик қўл остида намойиш этиши керак бўлган ўйин суръатидан ҳали йироқда.

Ўйин қаҳрамонлари ва танқидга учраганлар

Каталония матбуоти айрим етакчи футболчиларнинг ҳаракатларидан норози бўлди. Хусусан, ёш иқтидор эгаси Ламине Ямалнинг биринчи бўлимдаги ҳаракатлари самарасиз якунланган бўлса, француз қанот ҳимоячиси Жулес Коунде ҳам ўзининг энг яхши спорт формасидан узоқлигини кўрсатди. Шунга қарамай, жамоа ҳужум чизиғидаги айрим ижрочилар ўзларини ижобий томондан кўрсатишга муваффақ бўлишди.

Учрашувдаги асосий эътибор ва ижобий баҳолар мисрлик ҳужумчи Ҳамза Абделкарим ҳамда бразилиялик Рафинья ижросига қаратилди. Ҳар икки футболчи рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасининг ғалабасига муносиб ҳисса қўшди. Айниқса, Ҳамза Абделкарим учта аниқ зарба йўллаб, майдондаги энг самарали ўйинчи сифатида эътироф этилди.

Spotify Камп Ноуга қайтиш

Ушбу ўйин Барселона учун яна бир муҳим аҳамиятга эга бўлди – жамоа тахминан икки ярим ойлик танаффусдан сўнг ўзининг уй стадиони бўлмиш Spotify Камп Ноуга қайтди. Уларнинг мазкур майдондаги сўнгги учрашуви ўтган йилнинг май ойида, Ла Лига мавсуми якунланган паллада бўлиб ўтганди.

Гарчи ўйин натижаси ижобий якунланган бўлса-да, кўрсатилган ўйин сифати мураббийлар штаби олдида ҳал қилиниши керак бўлган вазифалар етарлилигини кўрсатди. Ханси Флик шогирдлари олдинда турган расмий ўйинларгача ўйин ритмини тиклаши ва камчиликларни бартараф этиши талаб этилади. Мухлислар эса ўз севимли жамоасидан янги мавсумда янада ёрқинроқ ўйин кутмоқда.

БарселонаАл-АҳлйЖоан ГамперҲамза АбделкаримРафинья
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Диего Мореира расман Милан футболчисига айландиДиего Мореира расман Милан футболчисига айландиБугун, 01:36Милан Страцбург вингери Диего Мореирани ўз сафига қўшиб олдиМилан Страцбург вингери Диего Мореирани ўз сафига қўшиб олдиБугун, 01:19Барселона Лаутаро Мартинез трансфери учун жиддий ҳаракатни бошладиБарселона Лаутаро Мартинез трансфери учун жиддий ҳаракатни бошладиБугун, 00:50Гарри Кейн Англия Премер-лигасига қайтиш фикридан қайтдиГарри Кейн Англия Премер-лигасига қайтиш фикридан қайтдиКеча, 23:12Родри ва бошқалар: Барселонани танлаган машҳур футболчиларРодри ва бошқалар: Барселонани танлаган машҳур футболчиларКеча, 22:37Барселона Лаутаро Мартинес трансферига жиддий киришдиБарселона Лаутаро Мартинес трансферига жиддий киришдиКеча, 22:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди