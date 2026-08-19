Австралияда крахмал асосидаги «вечний» батарея яратилди

·3·Техно
Австралияда крахмал асосидаги «вечний» батарея яратилди
Қисқача

Австралиянинг Флиндерс университети тадқиқотчилари 60 минг мартадан ортиқ зарядлаш ва тушириш сиклига бардош берадиган, уч дақиқада тўлиқ қувват олувчи сувли рух-ёд аккумуляторини ишлаб чиқди. Батареяда ёд бирикмаларининг кўчиб ўтиши ва фаол модданинг йўқолишига сабаб бўладиган «шаттл-еффекти»ни камайтириш учун крахмал ҳосиласи бўлган сиклодекстрин асосидаги арзон, биологик парчаланадиган полимер қўлланилди.

Австралиянинг Флиндерс университети тадқиқотчилари 60 минг мартадан ортиқ зарядлаш ва тушириш сиклига бардош бера оладиган ҳамда атиги уч дақиқада тўлиқ қувват олувчи сувли цирк-йод аккумуляторини ишлаб чиқишди. ixbt.com маълумотига кўра, бу технология энергия сақлаш тизимлари бозорида кенг тарқалган литий-ион батареяларга нисбатан анча хавфсиз ва арзон муқобил сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги турдаги батареяларнинг энг асосий афзалликларидан бири бу — сув асосидаги ногорувчи электролйтдир. Шу билан бирга, рух табиатда кенг тарқалган ва нисбатан арзон хомашё ҳисобланади. Бироқ шу пайтгача бундай аккумуляторларда йод бирикмалари электродлар орасидаги сепаратор орқали кўчиб ўтиши, яни «шаттл-эффекти» кузатилар эди. Бу жараён фаол модданинг аста-секин йўқолишига ва батарея хусусиятларининг ёмонлашувига олиб келарди.

Инновацион ечим ва синов натижалари

Муаммога ечим сифатида австралиялик олимлар крахмал ҳосиласи бўлган циклодекстрин асосидаги арзон ва биологик парчаланадиган полимердан фойдаланишни таклиф қилишди. Циклодекстрин молекулалари гидрофил ташқи сирт ҳамда гидрофоб ички бўшлиққа эга бўлиб, у йод бирикмаларини ушлаб турувчи ва уларни назорат остида чиқариб юборувчи молекуляр «қопқон» вазифасини бажаради.

Лаборатория синовлари давомида батарея тахминан 200 мА·соат/г сиғим кўрсатиб, етти дақиқалик зарядлаш вақтида 8 000 дан ортиқ сиклга чидади. Ишчи сиғим 150 мА·соат/г гача камайтирилганда эса заряд олиш вақтини атиги уч дақиқага қисқартиришга эришилди ва ресурс 60 000 сиклдан ошди. Тадқиқот маълумотларига кўра, элементларнинг емирилиш тезлиги бир сикл учун атиги 0,0001–0,0003% ни ташкил этган, ишчи кучланиши эса 1,3–1,4 В оралиғида бўлган.

Истиқболлар ва саноат аҳамияти

Ишлаб чиқувчилар ушбу технологияни смартфонлар ёки электромобиллар учун эмас, балки асосан йирик стационар энергия тармоқлари учун мўлжалламоқда. Бундай тизимларда узоқ хизмат муддати, хавфсизлик, материаллар қиймати ҳамда катта ҳажмдаги энергияни тезкор қабул қилиб, узата олиш қобилияти ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Мазкур янгилик дунёдаги мавжуд рух захираларининг тахминан 20–28 фоизмга эгалик қилувчи Австралия учун алоҳида стратегик аҳамиятга эга. Маҳаллий хомашёдан фойдаланиш литий-ион батареялари учун хомашё етказиб бериш занжирларига қарамликни камайтириб, мамлакатда ўз энергия сақлаш тизимлари ишлаб чиқаришини ривожлантириш имконини беради.

Ҳозирги кунда Флиндерс университети жамоаси ушбу батареяларни прототиплаш платформасини яратиш бўйича саноат ҳамкорлари билан яқиндан ишламоқда. Технологияни тижорат даражасига олиб чиқиш учун уни янада масштаблаш ҳамда тўла ўлчамли қурилмаларда синовдан ўтказиш талаб этилади.

ТехнологияБатареяИлм-фанЭнергияАвстралия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ космик ядро энергетикаси ёқилғи тақчиллигига дуч келдиАҚШ космик ядро энергетикаси ёқилғи тақчиллигига дуч келдиБугун, 22:56Xiaomi саккиз қатлам ипакни теша оладиган янги дазмоллаш тизимини чиқардиXiaomi саккиз қатлам ипакни теша оладиган янги дазмоллаш тизимини чиқардиБугун, 22:2228 август куни қизил Ой билан кечадиган хусусий ой тутилиши кузатилади28 август куни қизил Ой билан кечадиган хусусий ой тутилиши кузатиладиБугун, 21:22Dell 15 D15261 тақдим этилди: 700 долларлик янги ноутбук имкониятлариDell 15 D15261 тақдим этилди: 700 долларлик янги ноутбук имкониятлариБугун, 19:55Google сентябрь ойида янги турдаги Android-ноутбукларни тақдим этадиGoogle сентябрь ойида янги турдаги Android-ноутбукларни тақдим этадиБугун, 17:59Xiaomi мушуклар учун 90 кун ишлайдиган ақлли сув мосламасини чиқардиXiaomi мушуклар учун 90 кун ишлайдиган ақлли сув мосламасини чиқардиБугун, 15:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади