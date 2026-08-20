Милан Страцбург вингери Диего Мореирани ўз сафига қўшиб олди
Милан Страсбург вингери Диего Мореиранинг трансферини расман эълон қилиб, у билан 2031-йилнинг 30-июнига қадар шартнома имзолади. 2004-йилнинг 6-августида Белгиянинг Леж шаҳрида туғилган футболчи янги жамоасида Кака кийган 22-рақамда ўйнайди. Мореира Стандард Леж ва Бенфика академияларида тарбия топган, шунингдек, Челси, Олимпик Лион ва Страсбург сафида тўп сурган. У 2025-йилдан бери Белгия миллий терма жамоаси шарафини ҳимоя қилмоқда.
Италиянинг Милан клуби трансфер бозоридаги фаолиятини давом эттириб, ўз таркибини яна бир иқтидорли футболчи билан кучайтирди. Goal.com хабар беришича, Италия гранди Страцбург жамоаси вингери Диего Мореиранинг трансферини расман эълон қилди ва томонлар узоқ муддатли шартнома имзолашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Белгиялик ва келиб чиқиши португалиялик бўлган ёш футболчи сўнгги кунларда Миланга келиб, тиббий кўрикдан муваффақиятли ўтди. Шундан сўнг Каса Милан қароргоҳида барча расмиятчиликлар якунига етказилди. Ушбу битим клубнинг келажакдаги режаларида муҳим молиявий ва спорт аҳамиятига эга қадам сифатида баҳоланмоқда.
Узоқ муддатли шартнома ва афсонавий рақамҚабул қилинган расмий баёнотга кўра, Диего Мореира Милан билан 2031-йилнинг 30-июнига қадар мўлжалланган узоқ муддатли битим имзолаган. Қизил-қорачилар сафида у клуб афсонаси Кака кийган машҳур 22-рақамда ҳаракат қилиши маълум бўлди. Бу эса ёш футболчига клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби томонидан катта ишонч билдирилаётганидан далолат беради.
Маълумот ўрнида, Диего Мореира 2004-йилнинг 6-августида Белгиянинг Леж шаҳрида туғилган. У футбол сирларини Стандард Леж ҳамда Бенфика академияларида ўрганган. Португалия клубининг ёшлар жамоаси сафида у 2021/22-йилги мавсумда UEFA Ёшлар лигаси ва У-20 Қитқалараро кубогини қўлга киритган.
Бой футбол йўли ва халқаро тажрибаФаолияти давомида бир нечта топ-клубларда тўп суришга улгурган вингер 2023-йилнинг ёзида Челси сафига ўтган ва Лондон клуби сафида дебют қилган. Шунингдек, у Франциянинг Олимпик Лион ва Страцбург жамоаларида ҳам ўйнаб, Франция чемпионатининг энг порлаб келаётган ёш ўйинчиларидан бирига айланди. Унинг майдондаги тезлиги, техникаси ва тактик жиҳатдан мослашувчанлиги Милан скаутларининг эътиборидан четда қолмади.
Халқаро миқёсда эса Мореира дастлаб Португалия ёшлар терма жамоаларида тўп сурган бўлса, 2025-йилдан бошлаб Белгия миллий терма жамоаси шарафини ҳимоя қила бошлади. У ЖЧ-2026 саралаш ўйинларида иштирок этиб, ўзининг миллий жамоадаги ўрнини мустаҳкамлашга улгурди. Милан мухлислари янги трансфердан катта умидлар кутмоқда ва футболчи жамоанинг ҳужум чизиғига жиддий рақобат олиб кириши кутилмоқда.
…