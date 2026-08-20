Милан Страцбург вингери Диего Мореирани ўз сафига қўшиб олди

·5·Спорт
Милан Страцбург вингери Диего Мореирани ўз сафига қўшиб олди
Қисқача

Милан Страсбург вингери Диего Мореиранинг трансферини расман эълон қилиб, у билан 2031-йилнинг 30-июнига қадар шартнома имзолади. 2004-йилнинг 6-августида Белгиянинг Леж шаҳрида туғилган футболчи янги жамоасида Кака кийган 22-рақамда ўйнайди. Мореира Стандард Леж ва Бенфика академияларида тарбия топган, шунингдек, Челси, Олимпик Лион ва Страсбург сафида тўп сурган. У 2025-йилдан бери Белгия миллий терма жамоаси шарафини ҳимоя қилмоқда.

Италиянинг Милан клуби трансфер бозоридаги фаолиятини давом эттириб, ўз таркибини яна бир иқтидорли футболчи билан кучайтирди. Goal.com хабар беришича, Италия гранди Страцбург жамоаси вингери Диего Мореиранинг трансферини расман эълон қилди ва томонлар узоқ муддатли шартнома имзолашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Белгиялик ва келиб чиқиши португалиялик бўлган ёш футболчи сўнгги кунларда Миланга келиб, тиббий кўрикдан муваффақиятли ўтди. Шундан сўнг Каса Милан қароргоҳида барча расмиятчиликлар якунига етказилди. Ушбу битим клубнинг келажакдаги режаларида муҳим молиявий ва спорт аҳамиятига эга қадам сифатида баҳоланмоқда.

Узоқ муддатли шартнома ва афсонавий рақам

Қабул қилинган расмий баёнотга кўра, Диего Мореира Милан билан 2031-йилнинг 30-июнига қадар мўлжалланган узоқ муддатли битим имзолаган. Қизил-қорачилар сафида у клуб афсонаси Кака кийган машҳур 22-рақамда ҳаракат қилиши маълум бўлди. Бу эса ёш футболчига клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби томонидан катта ишонч билдирилаётганидан далолат беради.

Маълумот ўрнида, Диего Мореира 2004-йилнинг 6-августида Белгиянинг Леж шаҳрида туғилган. У футбол сирларини Стандард Леж ҳамда Бенфика академияларида ўрганган. Португалия клубининг ёшлар жамоаси сафида у 2021/22-йилги мавсумда UEFA Ёшлар лигаси ва У-20 Қитқалараро кубогини қўлга киритган.

Бой футбол йўли ва халқаро тажриба

Фаолияти давомида бир нечта топ-клубларда тўп суришга улгурган вингер 2023-йилнинг ёзида Челси сафига ўтган ва Лондон клуби сафида дебют қилган. Шунингдек, у Франциянинг Олимпик Лион ва Страцбург жамоаларида ҳам ўйнаб, Франция чемпионатининг энг порлаб келаётган ёш ўйинчиларидан бирига айланди. Унинг майдондаги тезлиги, техникаси ва тактик жиҳатдан мослашувчанлиги Милан скаутларининг эътиборидан четда қолмади.

Халқаро миқёсда эса Мореира дастлаб Португалия ёшлар терма жамоаларида тўп сурган бўлса, 2025-йилдан бошлаб Белгия миллий терма жамоаси шарафини ҳимоя қила бошлади. У ЖЧ-2026 саралаш ўйинларида иштирок этиб, ўзининг миллий жамоадаги ўрнини мустаҳкамлашга улгурди. Милан мухлислари янги трансфердан катта умидлар кутмоқда ва футболчи жамоанинг ҳужум чизиғига жиддий рақобат олиб кириши кутилмоқда.

АК МиланДиего МореираСтрацбургтрансферИталия А серияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Лаутаро Мартинез трансфери учун жиддий ҳаракатни бошладиБарселона Лаутаро Мартинез трансфери учун жиддий ҳаракатни бошладиБугун, 00:50Гарри Кейн Англия Премер-лигасига қайтиш фикридан қайтдиГарри Кейн Англия Премер-лигасига қайтиш фикридан қайтдиКеча, 23:12Родри ва бошқалар: Барселонани танлаган машҳур футболчиларРодри ва бошқалар: Барселонани танлаган машҳур футболчиларКеча, 22:37Барселона Лаутаро Мартинес трансферига жиддий киришдиБарселона Лаутаро Мартинес трансферига жиддий киришдиКеча, 22:15Интер Ливерпул яримҳимоячиси Куртис Жонес трансферини якунладиИнтер Ливерпул яримҳимоячиси Куртис Жонес трансферини якунладиКеча, 21:33Нюкасл ва Ливерпул Кевин Киган хотирасига ҳурмат бажо келтирадиНюкасл ва Ливерпул Кевин Киган хотирасига ҳурмат бажо келтирадиКеча, 21:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди