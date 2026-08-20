Фрамеворк янгиланган процессорли модул ноутбукини тақдим этди

·1·Техно
Фрамеворк янгиланган процессорли модул ноутбукини тақдим этди
Қисқача

Фрамеворк кичик форматдаги ноутбукини Intel Вилдкат Лаке туркумидаги янги Коре 3 304, Коре 5 320 ва Коре 7 350 процессорлари билан янгилади. Ишлаб чиқарувчига кўра, янги чиплар қурилманинг батарея қувватини таъминлаш имкониятини 70 фоизга оширган, бунда уларнинг энергия тежамкорлиги асосий омил бўлган.

Модулли ва таъмирланиши осон гаджетлари билан танилган Фрамеворк компанияси ўзининг энг оммабоп қурилмаларидан бири бўлган кичик форматдаги лаптопини янги босқичга олиб чиқди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма эндиликда янги авлод Intel процессорлари билан жиҳозланиб, энергия самарадорлиги бўйича сезиларли даражада олдинга ўсишга эришди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Асосий янгилик сифатида ноутбукга Intel Вилдкат Лаке туркумидаги энг сўнгги процессорларни ўрнатиш имконияти қўшилди. Илгари харидорлар фақатгина Коре i3-1315U ёки Коре i5-1334U чиплари билан чекланган бўлса, эндиликда янги Коре 3 304, Коре 5 320 ҳамда Коре 7 350 моделларини танлаш имкони яратилди.

Юқори энергия самарадорлиги ва автономлик сири

Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, шунчаки эски авлод процессорини янгисига алмаштиришнинг ўзи биргина техник қадам орқали ноутбукнинг батарея қувватини таъминлаш имкониятини дарҳол 70 фоизга оширган. Коре 13-авлодидан фойдаланилган дастлабки версияга нисбатан бундай улкан ўсишга эришилишининг асосий сабаби – янги чипларнинг ўта тежамкорлигидадир.

Мазкур процессорлар беш ёки олтита ядрога эга бўлиб, улар ўта юқори ҳисоблаш қувватидан кўра кўпроқ энергия тежамкорлигига ихтисослашган. Айнан шу омил қурилманинг қайта қувватланмасдан узоқроқ ишлашини таъминлайди ва сафарда юрувчи фойдаланувчилар учун муҳим қулайлик туғдиради.

Қурилманинг асосий техник хусусиятлари

Процессорлар янгилангани билан ноутбукнинг бошқа асосий қисмлари ва дизайни ўзгаришсиз қолган. Хусусан, ихчам модел қуйидаги имкониятларни ўз ичига олади:

  • 1200p пикселлар сонига эга 12,2 дюймли ИПС экран
  • Сиғими 50 В/соат бўлган аккумулятор
  • Тундерболт 4 ва Wi-Fi 7 замонавий симсиз алоқа стандартлари
  • Ноутбукни планшетга айлантириш имконини берувчи трансформация конструкцияси
  • Бир нечта ёрқин ранг вариантлари ва модулли дизайн
Фрамеворк ўзининг модулли ёндашуви туфайли фойдаланувчиларга қурилмани мустақил равишда қисмларга ажратиш ва қисмларини алмаштириш эркинлигини беришда давом этмоқда. Бу эса электрон чиқиндиларни камайтириш ҳамда технологиянинг хизмат муддатини узайтиришда муҳим аҳамият касб этади.

Бозордаги нарх сиёсатига кўра, қурилманинг базавий версияси хотираларсиз ҳолда 630 еврони ташкил қилади. Агар фойдаланувчи 8 GB тезкор хотира (RAM) ва 512 GB ҳажмли SSD дискни қўшиб танласа, умумий қиймат 805 еврога етади.

ФрамеворкНоутбукIntelТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гвйнет Палтров Sam Altman шарафига махфий кечки овқат уюштирмоқдаГвйнет Палтров Sam Altman шарафига махфий кечки овқат уюштирмоқдаБугун, 01:28МагикОС 11 хотирани тозалаш бўйича янги технологияни тақдим этдиМагикОС 11 хотирани тозалаш бўйича янги технологияни тақдим этдиБугун, 00:23OpenAI киберхавфсизлик тадқиқотчилари рухсатини техник хато сабаб блокладиOpenAI киберхавфсизлик тадқиқотчилари рухсатини техник хато сабаб блокладиКеча, 23:50Австралияда крахмал асосидаги «вечний» батарея яратилдиАвстралияда крахмал асосидаги «вечний» батарея яратилдиКеча, 23:24АҚШ космик ядро энергетикаси ёқилғи тақчиллигига дуч келдиАҚШ космик ядро энергетикаси ёқилғи тақчиллигига дуч келдиКеча, 22:56Xiaomi саккиз қатлам ипакни теша оладиган янги дазмоллаш тизимини чиқардиXiaomi саккиз қатлам ипакни теша оладиган янги дазмоллаш тизимини чиқардиКеча, 22:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади