Фрамеворк янгиланган процессорли модул ноутбукини тақдим этди
Фрамеворк кичик форматдаги ноутбукини Intel Вилдкат Лаке туркумидаги янги Коре 3 304, Коре 5 320 ва Коре 7 350 процессорлари билан янгилади. Ишлаб чиқарувчига кўра, янги чиплар қурилманинг батарея қувватини таъминлаш имкониятини 70 фоизга оширган, бунда уларнинг энергия тежамкорлиги асосий омил бўлган.
Модулли ва таъмирланиши осон гаджетлари билан танилган Фрамеворк компанияси ўзининг энг оммабоп қурилмаларидан бири бўлган кичик форматдаги лаптопини янги босқичга олиб чиқди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма эндиликда янги авлод Intel процессорлари билан жиҳозланиб, энергия самарадорлиги бўйича сезиларли даражада олдинга ўсишга эришди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Асосий янгилик сифатида ноутбукга Intel Вилдкат Лаке туркумидаги энг сўнгги процессорларни ўрнатиш имконияти қўшилди. Илгари харидорлар фақатгина Коре i3-1315U ёки Коре i5-1334U чиплари билан чекланган бўлса, эндиликда янги Коре 3 304, Коре 5 320 ҳамда Коре 7 350 моделларини танлаш имкони яратилди.
Юқори энергия самарадорлиги ва автономлик сириИшлаб чиқарувчининг таъкидлашича, шунчаки эски авлод процессорини янгисига алмаштиришнинг ўзи биргина техник қадам орқали ноутбукнинг батарея қувватини таъминлаш имкониятини дарҳол 70 фоизга оширган. Коре 13-авлодидан фойдаланилган дастлабки версияга нисбатан бундай улкан ўсишга эришилишининг асосий сабаби – янги чипларнинг ўта тежамкорлигидадир.
Мазкур процессорлар беш ёки олтита ядрога эга бўлиб, улар ўта юқори ҳисоблаш қувватидан кўра кўпроқ энергия тежамкорлигига ихтисослашган. Айнан шу омил қурилманинг қайта қувватланмасдан узоқроқ ишлашини таъминлайди ва сафарда юрувчи фойдаланувчилар учун муҳим қулайлик туғдиради.
Қурилманинг асосий техник хусусиятлариПроцессорлар янгилангани билан ноутбукнинг бошқа асосий қисмлари ва дизайни ўзгаришсиз қолган. Хусусан, ихчам модел қуйидаги имкониятларни ўз ичига олади:
- 1200p пикселлар сонига эга 12,2 дюймли ИПС экран
- Сиғими 50 В/соат бўлган аккумулятор
- Тундерболт 4 ва Wi-Fi 7 замонавий симсиз алоқа стандартлари
- Ноутбукни планшетга айлантириш имконини берувчи трансформация конструкцияси
- Бир нечта ёрқин ранг вариантлари ва модулли дизайн
Бозордаги нарх сиёсатига кўра, қурилманинг базавий версияси хотираларсиз ҳолда 630 еврони ташкил қилади. Агар фойдаланувчи 8 GB тезкор хотира (RAM) ва 512 GB ҳажмли SSD дискни қўшиб танласа, умумий қиймат 805 еврога етади.
…