Челси клуби янги мавсум учун футболчилар рақамларини эълон қилди

·5·Спорт
Челси клуби янги мавсум учун футболчилар рақамларини эълон қилди
Қисқача

Челси клуби янги мавсум олдидан футболчиларининг расмий рақамларини тасдиқлади, ҳужумчи Жоау Педро эса 9-рақамни эгаллади. Жоау Педро ўтган мавсумда барча мусобақаларда 20 та гол ва 9 та голли узатма қайд этиб, «Мавсумнинг энг яхши футболчиси» деб топилган, Лиам Делап эса 12-рақамга туширилди. Уэсли Фофана 3-рақамни, Морган Рожерс 17-рақамни, Михаил Мудрик 33-рақамни олди, Кол Палмер эса аввал Мудрик кийган 10-рақамда ўйнайди.

Англиянинг Челси клуби яқиб бораётган янги мавсум олдидан ўз футболчиларининг расмий рақамларини тасдиқлади. Таркибдаги энг эътиборга молик ўзгаришлардан бири сифатида ҳужумчи Жоау Педро афсонавий тўққизинчи рақам эгасига айлангани қайд этилди, дея хабар беради талкСПОРТ нашри. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб бош мураббийи Хаби Алонсо бошчилигидаги жамоа ўзгаришлар гирдобида қолар экан, мазкур қарор кўпчиликнинг диққат марказида бўлди. Жоау Педрининг бу рақамни қўлга киритиши унинг ўтган мавсумдаги ажойиб ўйинлари учун муносиб мукофот бўлди.

Таркибдаги янги ўзгаришлар ва рақамлар тақсимоти

талкСПОРТ маълумотига кўра, Жоау Педро ўтган мавсумда барча мусобақаларда 20 та гол уриб, 9 та голли узатмани амалга оширган ва «Мавсумнинг энг яхши футболчиси» деб топилган эди. Шунинг учун ҳам у илгари Лиам Делапга тегишли бўлган 9-рақамни мерос қилиб олди.

Ўз навбатида, Лиам Делап 12-рақамга туширилди. 2025-йилда Ипсвич Таун жамоасидан келганидан буён 9-рақамда ҳаракат қилган ҳужумчи ўтган мавсум 47 та учрашувда бор йўғи 3 та гол уришга эришганди. Натижада унинг Стемфорд Бриждаги келажаги сўроқ остида қолмоқда.

Клубда Николас Джексон ва Марк Гуиу каби ҳужумчиларнинг борлиги Делапни асосий таркибдан яна-да узоқлаштирди. Беш йиллик шартномаси борлигига қарамай, у трансфер ойнаси ёпилишидан олдин жамоани тарк этиши кутилмоқда. Футболчи Англия Премер-лигасида қолишни афзал кўраётган бўлса-да, унга Италиянинг Комо клуби ҳам қизиқиш билдирмоқда.

Ҳимоя ва ярим ҳимоя чизиғидаги ўзгаришлар

Хаби Алонсо бошқарувидаги жамоада бошқа ўйинчиларнинг ҳам рақамлари янгиланди. Хусусан, Уэсли Фофана илгари Марк Кукуреля тегишли бўлган 3-рақамни олди. Фофана Лестер Ситидан келганидан бери 33 ва 29-рақамларда ўйнаган эди.

Шунингдек, жамоанинг рекорд даражадаги хариди Морган Рожерс янги мавсумда 17-рақам остида тўп тепади. Авваллари бу рақамда Эден Азар, Муҳаммад Салах ва Раҳим Стерлинг каби юлдузлар ҳаракат қилган. Майдонга қайтишга рухсат олган Михаил Мудрик эса 33-рақамни эгаллади, унинг аввалги 10-рақами эса Кол Палмерга берилди.

ЧелсиЖоау ПедроЛиам ДелапХаби АлонсоАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона трансфер ойнаси якунида ҳужум чизиғини кучайтирмоқчиБарселона трансфер ойнаси якунида ҳужум чизиғини кучайтирмоқчиБугун, 02:33Барселона мавсум олдидан Ал-Аҳлй устидан қийин ғалабага эришдиБарселона мавсум олдидан Ал-Аҳлй устидан қийин ғалабага эришдиБугун, 02:19Диего Мореира расман Милан футболчисига айландиДиего Мореира расман Милан футболчисига айландиБугун, 01:36Милан Страцбург вингери Диего Мореирани ўз сафига қўшиб олдиМилан Страцбург вингери Диего Мореирани ўз сафига қўшиб олдиБугун, 01:19Барселона Лаутаро Мартинез трансфери учун жиддий ҳаракатни бошладиБарселона Лаутаро Мартинез трансфери учун жиддий ҳаракатни бошладиБугун, 00:50Гарри Кейн Англия Премер-лигасига қайтиш фикридан қайтдиГарри Кейн Англия Премер-лигасига қайтиш фикридан қайтдиКеча, 23:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди