Челси клуби янги мавсум учун футболчилар рақамларини эълон қилди
Челси клуби янги мавсум олдидан футболчиларининг расмий рақамларини тасдиқлади, ҳужумчи Жоау Педро эса 9-рақамни эгаллади. Жоау Педро ўтган мавсумда барча мусобақаларда 20 та гол ва 9 та голли узатма қайд этиб, «Мавсумнинг энг яхши футболчиси» деб топилган, Лиам Делап эса 12-рақамга туширилди. Уэсли Фофана 3-рақамни, Морган Рожерс 17-рақамни, Михаил Мудрик 33-рақамни олди, Кол Палмер эса аввал Мудрик кийган 10-рақамда ўйнайди.
Англиянинг Челси клуби яқиб бораётган янги мавсум олдидан ўз футболчиларининг расмий рақамларини тасдиқлади. Таркибдаги энг эътиборга молик ўзгаришлардан бири сифатида ҳужумчи Жоау Педро афсонавий тўққизинчи рақам эгасига айлангани қайд этилди, дея хабар беради талкСПОРТ нашри. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб бош мураббийи Хаби Алонсо бошчилигидаги жамоа ўзгаришлар гирдобида қолар экан, мазкур қарор кўпчиликнинг диққат марказида бўлди. Жоау Педрининг бу рақамни қўлга киритиши унинг ўтган мавсумдаги ажойиб ўйинлари учун муносиб мукофот бўлди.
Таркибдаги янги ўзгаришлар ва рақамлар тақсимотиталкСПОРТ маълумотига кўра, Жоау Педро ўтган мавсумда барча мусобақаларда 20 та гол уриб, 9 та голли узатмани амалга оширган ва «Мавсумнинг энг яхши футболчиси» деб топилган эди. Шунинг учун ҳам у илгари Лиам Делапга тегишли бўлган 9-рақамни мерос қилиб олди.
Ўз навбатида, Лиам Делап 12-рақамга туширилди. 2025-йилда Ипсвич Таун жамоасидан келганидан буён 9-рақамда ҳаракат қилган ҳужумчи ўтган мавсум 47 та учрашувда бор йўғи 3 та гол уришга эришганди. Натижада унинг Стемфорд Бриждаги келажаги сўроқ остида қолмоқда.
Клубда Николас Джексон ва Марк Гуиу каби ҳужумчиларнинг борлиги Делапни асосий таркибдан яна-да узоқлаштирди. Беш йиллик шартномаси борлигига қарамай, у трансфер ойнаси ёпилишидан олдин жамоани тарк этиши кутилмоқда. Футболчи Англия Премер-лигасида қолишни афзал кўраётган бўлса-да, унга Италиянинг Комо клуби ҳам қизиқиш билдирмоқда.
Ҳимоя ва ярим ҳимоя чизиғидаги ўзгаришларХаби Алонсо бошқарувидаги жамоада бошқа ўйинчиларнинг ҳам рақамлари янгиланди. Хусусан, Уэсли Фофана илгари Марк Кукуреля тегишли бўлган 3-рақамни олди. Фофана Лестер Ситидан келганидан бери 33 ва 29-рақамларда ўйнаган эди.
Шунингдек, жамоанинг рекорд даражадаги хариди Морган Рожерс янги мавсумда 17-рақам остида тўп тепади. Авваллари бу рақамда Эден Азар, Муҳаммад Салах ва Раҳим Стерлинг каби юлдузлар ҳаракат қилган. Майдонга қайтишга рухсат олган Михаил Мудрик эса 33-рақамни эгаллади, унинг аввалги 10-рақами эса Кол Палмерга берилди.
…