Гвйнет Палтров Sam Altman шарафига махфий кечки овқат уюштирмоқда

·0·Техно
Гвйнет Палтров Sam Altman шарафига махфий кечки овқат уюштирмоқда

Пукк нашрининг хабар беришича, Голливуд актрисаси ва тадбиркор Гвйнет Палтров сунъий интеллект оламининг етакчи фигураларидан бири, OpenAI раҳбари Sam Altmanни тақдирлаш учун махсус ёпиқ кечки овқат ташкил этишни режалаштирмоқда. Мазкур тадбир 29-август куни таниқли актрисанинг Хемптонсдаги уйида бўлиб ўтиши ва унда фақат тор доирадаги меҳмонлар иштирок этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, мазкур кеча оммавий ахборот воситалари учун ёпиқ тарзда, яни «офф-те-рекорд» режимида ўтказилади. Гвйнет Палтров нафақат машҳур кино юлдузи, балки Гооп саломатлик бренди асосчиси, шунингдек, фаол венчур инвестор сифатида ҳам танилган. У 2021-йилда Мож Маҳдара билан биргаликда асос солган Киншип Вентурес фонди орқали технологик стартапларга сармоя киритиб келмоқда.

Сунъий интеллект ва венчур бизнеси

Қимматли қоғозлар ва биржалар комиссияси (SEC) маълумотларига асосан, Палтров асос солган фонд 2023-йилдаёқ ChatGPT яратувчиси бўлган OpenAI компаниясига сармоя киритган. Шунингдек, Киншип Вентурес Lovable код ёзиш воситаси ва Нектар Сосиал сунъий интеллектга асосланган маркетинг платформаси каби бошқа илғор AI лойиҳаларини ҳам қўллаб-қувватлаб келмоқда.

Сўнгги йилларда Голливуд актрисаси сунъий интеллект технологияларига бўлган қизиқишини очиқ намоён этиб келмоқда. У ўзининг Гооп компаниясини бошқаришда замонавий AI воситаларидан фаол фойдаланишини бир неча бор таъкидлаган. Бундан ташқари, унинг Гооп Китчен лойиҳаси Сан-Францискодаги Anthropic компаниясининг бош қароргоҳи биносида жой ижарага олгани ҳам бу икки соҳа ўртасидаги алоқалар тобора мустаҳкамланиб бораётганидан далолат беради.

Кадрлар алмашинуви ва алоқалар

Технологик гигантлар ва Голливуд элитаси ўртасидаги яқинлашув фақатгина шу тадбирлар билан чекланиб қолмайди. Жорий йил бошида OpenAI компанияси Ванитй Фаир нашри томонидан «машҳурлар шивирловчиси» деб таърифланган Чарлес Порчни ўз сафига қўшиб олганди. Ушбу кадрлар сиёсати ва бўлажак кечки овқат OpenAI раҳбариятининг АҚШ маданий ва медиа доиралари билан алоқаларни янада кенгайтириш ниятида эканини кўрсатади.

Ҳозирча на Гооп ва на OpenAI вакиллари ушбу махфий учрашув юзасидан расмий изоҳ беришдан ўзларини тиқишди. Шунга қарамай, технология оламидаги энг нуфузли раҳбарлардан бири ва таниқли шоу-бизнес вакилининг ўзаро учрашуви технология ҳамжамиятида катта қизиқиш уйғотмоқда.

Sam AltmanГвйнет ПалтровOpenAIСунъий интеллектТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

МагикОС 11 хотирани тозалаш бўйича янги технологияни тақдим этдиМагикОС 11 хотирани тозалаш бўйича янги технологияни тақдим этдиБугун, 00:23OpenAI киберхавфсизлик тадқиқотчилари рухсатини техник хато сабаб блокладиOpenAI киберхавфсизлик тадқиқотчилари рухсатини техник хато сабаб блокладиКеча, 23:50Австралияда крахмал асосидаги «вечний» батарея яратилдиАвстралияда крахмал асосидаги «вечний» батарея яратилдиКеча, 23:24АҚШ космик ядро энергетикаси ёқилғи тақчиллигига дуч келдиАҚШ космик ядро энергетикаси ёқилғи тақчиллигига дуч келдиКеча, 22:56Xiaomi саккиз қатлам ипакни теша оладиган янги дазмоллаш тизимини чиқардиXiaomi саккиз қатлам ипакни теша оладиган янги дазмоллаш тизимини чиқардиКеча, 22:2228 август куни қизил Ой билан кечадиган хусусий ой тутилиши кузатилади28 август куни қизил Ой билан кечадиган хусусий ой тутилиши кузатиладиКеча, 21:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади