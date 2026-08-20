Гвйнет Палтров Sam Altman шарафига махфий кечки овқат уюштирмоқда
Пукк нашрининг хабар беришича, Голливуд актрисаси ва тадбиркор Гвйнет Палтров сунъий интеллект оламининг етакчи фигураларидан бири, OpenAI раҳбари Sam Altmanни тақдирлаш учун махсус ёпиқ кечки овқат ташкил этишни режалаштирмоқда. Мазкур тадбир 29-август куни таниқли актрисанинг Хемптонсдаги уйида бўлиб ўтиши ва унда фақат тор доирадаги меҳмонлар иштирок этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, мазкур кеча оммавий ахборот воситалари учун ёпиқ тарзда, яни «офф-те-рекорд» режимида ўтказилади. Гвйнет Палтров нафақат машҳур кино юлдузи, балки Гооп саломатлик бренди асосчиси, шунингдек, фаол венчур инвестор сифатида ҳам танилган. У 2021-йилда Мож Маҳдара билан биргаликда асос солган Киншип Вентурес фонди орқали технологик стартапларга сармоя киритиб келмоқда.
Сунъий интеллект ва венчур бизнесиҚимматли қоғозлар ва биржалар комиссияси (SEC) маълумотларига асосан, Палтров асос солган фонд 2023-йилдаёқ ChatGPT яратувчиси бўлган OpenAI компаниясига сармоя киритган. Шунингдек, Киншип Вентурес Lovable код ёзиш воситаси ва Нектар Сосиал сунъий интеллектга асосланган маркетинг платформаси каби бошқа илғор AI лойиҳаларини ҳам қўллаб-қувватлаб келмоқда.
Сўнгги йилларда Голливуд актрисаси сунъий интеллект технологияларига бўлган қизиқишини очиқ намоён этиб келмоқда. У ўзининг Гооп компаниясини бошқаришда замонавий AI воситаларидан фаол фойдаланишини бир неча бор таъкидлаган. Бундан ташқари, унинг Гооп Китчен лойиҳаси Сан-Францискодаги Anthropic компаниясининг бош қароргоҳи биносида жой ижарага олгани ҳам бу икки соҳа ўртасидаги алоқалар тобора мустаҳкамланиб бораётганидан далолат беради.
Кадрлар алмашинуви ва алоқаларТехнологик гигантлар ва Голливуд элитаси ўртасидаги яқинлашув фақатгина шу тадбирлар билан чекланиб қолмайди. Жорий йил бошида OpenAI компанияси Ванитй Фаир нашри томонидан «машҳурлар шивирловчиси» деб таърифланган Чарлес Порчни ўз сафига қўшиб олганди. Ушбу кадрлар сиёсати ва бўлажак кечки овқат OpenAI раҳбариятининг АҚШ маданий ва медиа доиралари билан алоқаларни янада кенгайтириш ниятида эканини кўрсатади.
Ҳозирча на Гооп ва на OpenAI вакиллари ушбу махфий учрашув юзасидан расмий изоҳ беришдан ўзларини тиқишди. Шунга қарамай, технология оламидаги энг нуфузли раҳбарлардан бири ва таниқли шоу-бизнес вакилининг ўзаро учрашуви технология ҳамжамиятида катта қизиқиш уйғотмоқда.
…