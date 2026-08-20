Диего Мореира расман Милан футболчисига айланди

·2·Спорт
Диего Мореира расман Милан футболчисига айланди
Қисқача

Милан Страсбургдан қанот ҳужумчиси Диего Мореирани расман ўз сафига қўшиб олди. Футболчи тиббий кўрикдан ўтиб, 2031-йилнинг 30-июнига қадар мўлжалланган шартномага имзо чекди ва унга 22-рақам берилди. 2004-йил 6-августда Белгиянинг Леж шаҳрида туғилган Мореира Стандард Леж, Бенфика, Челси, Олимпик Лион ва Страсбург жамоаларида тўп сурган.

Италиянинг Милан клуби трансфер бозоридаги фаолиятини давом эттириб, Страцбург жамоасидан истеъдодли қанот ҳужумчиси Диего Мореирани ўз сафига қўшиб олди. Бу ҳақда клубнинг расмий сайтида маълум қилинди ва битим молиявий жиҳатдан ҳам катта аҳамиятга эга экани таъкидланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум қилинишича, футболчи Миланга келиб, тиббий кўрикдан муваффақиятли ўтди ва шартномага имзо чекди. Ушбу трансфер жараёнини расмийлаштириш учун агент Хорхе Мендеш Каса Миланда олти соатдан ортиқ вақт ўтказди, бу эса томонлар ўртасидаги ҳамкорлик янада мустаҳкамланаётганидан далолат беради.

Узоқ муддатли шартнома ва афсонавий рақам

Милан ва футболчи ўртасидаги битим 2031-йилнинг 30-июнига қадар мўлжалланган. Шунингдек, янги футболчига клуб тарихида ўчмас из қолдирган афсонавий Кака кийиб юрган 22-рақам насиб этди. Диего Мореира бу чақирувга нисбатан ўз таассуротларини билдириб, ҳаяжонда эканлигини ва бўлаётган воқеаларга инонқайлигини яширмади.

2004-йил 6-августда Белгиянинг Леж шаҳрида туғилган Диего Мореира профессионал фаолияти давомида бир нечта таниқли клублар академиясидан ўтган. У ўз тарбияланувчиси бўлган Стандард Леж ҳамда Бенфика сафида тажриба тўплади. Хусусан, Бенфиканинг ёшлар жамоаси сафида 2021/22-йилги мавсумда UEFA Ёшлар лигаси ва У-20 Қитқалараро кубогини қўлга киритди.

Европа бўйлаб бой тажриба

Бенфика сафида UEFA Чемпионлар лигасининг саралаш ўйинларида дебют қилган вингер 2023-йилнинг ёзида Челси сафига кўчиб ўтди ва ўша йилнинг 30-августида Уимблдонга қарши Лига кубоги баҳсида Лондон клуби асосий жамоасида илк бор майдонга тушди. Шунингдек, у 2023/24-йилги мавсумда Франциянинг Олимпик Лион шарафини ҳам ҳимоя қилди.

2024-йилнинг ёзида Страцбургга тўлиқ трансфер қилинган футболчи Францияда ўзини кўрсатиб, тезкорлиги, техникаси ва тактик жиҳатдан кўп қиррали экани билан маҳаллий чемпионатнинг энг ёрқин ёш футболчиларидан бирига айланди. Унинг Страсбурвдаги ўйинлари Милан скаутларининг эътиборини тортди.

Халқаро майдондаги қадамлар

Халқаро миқёсда Диего Мореира дастлаб Португалиянинг турли ёшдаги ўсмирлар ва У-21 терма жамоаларида тўп суриб, 2023-йилги ёшлар ўртасидаги Европа чемпионатида қатнашди. Бироқ 2025-йилдан бошлаб у Белгия миллий терма жамоасини танлади ва ЖЧ-2026 саралаш ўйинларида ҳамда мусобақанинг финал босқичида майдонга тушди.

МиланДиего МореираТрансферА СерияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Милан Страцбург вингери Диего Мореирани ўз сафига қўшиб олдиМилан Страцбург вингери Диего Мореирани ўз сафига қўшиб олдиБугун, 01:19Барселона Лаутаро Мартинез трансфери учун жиддий ҳаракатни бошладиБарселона Лаутаро Мартинез трансфери учун жиддий ҳаракатни бошладиБугун, 00:50Гарри Кейн Англия Премер-лигасига қайтиш фикридан қайтдиГарри Кейн Англия Премер-лигасига қайтиш фикридан қайтдиКеча, 23:12Родри ва бошқалар: Барселонани танлаган машҳур футболчиларРодри ва бошқалар: Барселонани танлаган машҳур футболчиларКеча, 22:37Барселона Лаутаро Мартинес трансферига жиддий киришдиБарселона Лаутаро Мартинес трансферига жиддий киришдиКеча, 22:15Интер Ливерпул яримҳимоячиси Куртис Жонес трансферини якунладиИнтер Ливерпул яримҳимоячиси Куртис Жонес трансферини якунладиКеча, 21:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди