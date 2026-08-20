МагикОС 11 хотирани тозалаш бўйича янги технологияни тақдим этди
Honor MagicОС 11 интерфейсида Стораге Спасе Оптимизатион Течнологй 2.0 технологиясини жорий этиб, смартфон хотирасидаги бўш жойни 50 гигабайтдан ортиқ кенгайтириш имконини беради. Янги ечим тизим ва иловалар фойдаланадиган флеш-хотирани чуқур оптимизация қилади, бироқ бўшатиладиган жой ҳажми қурилмадаги иловалар, кеш-файллар ва шахсий маълумотларга боғлиқ бўлади.
Honor компанияси ўзининг янги дастурий таъминоти — МагикОС 11 интерфейсида смартфон ички хотирасини сезиларли даражада тежаш имконини берувчи технологияни жорий этишини маълум қилди. Ixbt.com хабар беришича, Стораге Спасе Оптимизатион Течнологй 2.0 деб номланган ушбу ечим фойдаланувчиларга қурилмадаги бўш жойни 50 гигабайтдан ортиқ ҳажмда кенгайтириш имконини беради ва айниқса эскирган гаджетларнинг хизмат муддатини узайтиришда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда флеш-хотира нархининг қимматлашуви шароитида бундай функцияларнинг аҳамияти янада ошмоқда. Honor маҳсулотларини қўллаб-қувватлаш ва янгилаш жамоаси вакилининг сўзларига кўра, янги версияга ўтгандан сўнг фойдаланувчилар ўрнатиш жараёнидагига қараганда кўпроқ бўш жойга эга бўлишлари мумкин. Тизим ва иловалар ишлатадиган флеш-хотирани чуқур оптимизация қилиш эвазига шундай натижага эришилади.
Хотирани оптимизация қилиш имкониятлариЭслатиб ўтамиз, ўтган йили тақдим этилган МагикОС 10 интерфейсидаги шунга ўхшаш функция айрим сценарийларда 50 GB дан зиёд хотирани бўшатиш имконини берган эди. Компаниянинг ички синов натижаларига таяниб маълум қилишича, янги авлод Стораге Спасе Оптимизатион Течнологй 2.0 технологияси янада юқори самарадорлик кўрсаткичларини қайд этган.
Шу билан бирга, ҳар бир қурилма учун олинадиган аниқ бўш жой ҳажми фойдаланувчининг шахсий маълумотларига боғлиқ бўлади. Бунда гаджетдаги ўрнатилган иловалар сони, тизим кеш-файллари ва тўпланган маълумотларнинг умумий ҳажми асосий рол ўйнайди. Ҳар қандай ҳолатда ҳам бу ёндашув замонавий смартфон эгалари учун қўшимча қулайликлар яратади.
Кам ишлатиладиган иловалар билан ишлашДастурий таъминотда камдан-кам фойдаланиладиган иловалар учун махсус механизм ҳам кўзда тутилган. Тозалаш бўлимида тизим бундай иловалар эгаллаб турган ҳажмни уларнинг ишлаш қобилиятини сақлаб қолган ҳолда автоматик равишда қисқартириши мумкин.
Honor тақдим этган намойиш жараёнида шундай иловалардан бирининг ҳажми 220 мегабайтга қисқаргани яққол кўрсатиб берилди. Янги функция, асосан, вақт ўтиши билан тизим янгиланишлари, иловалар кеш-хотираси ва шахсий маълумотлар сабабли бўш жойи қисқариб бораётган эски смартфонлар эгалари учун жуда фойдали бўлиши кутилмоқда.
…