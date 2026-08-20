МагикОС 11 хотирани тозалаш бўйича янги технологияни тақдим этди

·3·Техно
МагикОС 11 хотирани тозалаш бўйича янги технологияни тақдим этди
Қисқача

Honor MagicОС 11 интерфейсида Стораге Спасе Оптимизатион Течнологй 2.0 технологиясини жорий этиб, смартфон хотирасидаги бўш жойни 50 гигабайтдан ортиқ кенгайтириш имконини беради. Янги ечим тизим ва иловалар фойдаланадиган флеш-хотирани чуқур оптимизация қилади, бироқ бўшатиладиган жой ҳажми қурилмадаги иловалар, кеш-файллар ва шахсий маълумотларга боғлиқ бўлади.

Honor компанияси ўзининг янги дастурий таъминоти — МагикОС 11 интерфейсида смартфон ички хотирасини сезиларли даражада тежаш имконини берувчи технологияни жорий этишини маълум қилди. Ixbt.com хабар беришича, Стораге Спасе Оптимизатион Течнологй 2.0 деб номланган ушбу ечим фойдаланувчиларга қурилмадаги бўш жойни 50 гигабайтдан ортиқ ҳажмда кенгайтириш имконини беради ва айниқса эскирган гаджетларнинг хизмат муддатини узайтиришда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда флеш-хотира нархининг қимматлашуви шароитида бундай функцияларнинг аҳамияти янада ошмоқда. Honor маҳсулотларини қўллаб-қувватлаш ва янгилаш жамоаси вакилининг сўзларига кўра, янги версияга ўтгандан сўнг фойдаланувчилар ўрнатиш жараёнидагига қараганда кўпроқ бўш жойга эга бўлишлари мумкин. Тизим ва иловалар ишлатадиган флеш-хотирани чуқур оптимизация қилиш эвазига шундай натижага эришилади.

Хотирани оптимизация қилиш имкониятлари

Эслатиб ўтамиз, ўтган йили тақдим этилган МагикОС 10 интерфейсидаги шунга ўхшаш функция айрим сценарийларда 50 GB дан зиёд хотирани бўшатиш имконини берган эди. Компаниянинг ички синов натижаларига таяниб маълум қилишича, янги авлод Стораге Спасе Оптимизатион Течнологй 2.0 технологияси янада юқори самарадорлик кўрсаткичларини қайд этган.

Шу билан бирга, ҳар бир қурилма учун олинадиган аниқ бўш жой ҳажми фойдаланувчининг шахсий маълумотларига боғлиқ бўлади. Бунда гаджетдаги ўрнатилган иловалар сони, тизим кеш-файллари ва тўпланган маълумотларнинг умумий ҳажми асосий рол ўйнайди. Ҳар қандай ҳолатда ҳам бу ёндашув замонавий смартфон эгалари учун қўшимча қулайликлар яратади.

Кам ишлатиладиган иловалар билан ишлаш

Дастурий таъминотда камдан-кам фойдаланиладиган иловалар учун махсус механизм ҳам кўзда тутилган. Тозалаш бўлимида тизим бундай иловалар эгаллаб турган ҳажмни уларнинг ишлаш қобилиятини сақлаб қолган ҳолда автоматик равишда қисқартириши мумкин.

Honor тақдим этган намойиш жараёнида шундай иловалардан бирининг ҳажми 220 мегабайтга қисқаргани яққол кўрсатиб берилди. Янги функция, асосан, вақт ўтиши билан тизим янгиланишлари, иловалар кеш-хотираси ва шахсий маълумотлар сабабли бўш жойи қисқариб бораётган эски смартфонлар эгалари учун жуда фойдали бўлиши кутилмоқда.

HonorМагикОС 11Смартфон хотирасиТехнологияЯнгиланиш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI киберхавфсизлик тадқиқотчилари рухсатини техник хато сабаб блокладиOpenAI киберхавфсизлик тадқиқотчилари рухсатини техник хато сабаб блокладиКеча, 23:50Австралияда крахмал асосидаги «вечний» батарея яратилдиАвстралияда крахмал асосидаги «вечний» батарея яратилдиКеча, 23:24АҚШ космик ядро энергетикаси ёқилғи тақчиллигига дуч келдиАҚШ космик ядро энергетикаси ёқилғи тақчиллигига дуч келдиКеча, 22:56Xiaomi саккиз қатлам ипакни теша оладиган янги дазмоллаш тизимини чиқардиXiaomi саккиз қатлам ипакни теша оладиган янги дазмоллаш тизимини чиқардиКеча, 22:2228 август куни қизил Ой билан кечадиган хусусий ой тутилиши кузатилади28 август куни қизил Ой билан кечадиган хусусий ой тутилиши кузатиладиКеча, 21:22Dell 15 D15261 тақдим этилди: 700 долларлик янги ноутбук имкониятлариDell 15 D15261 тақдим этилди: 700 долларлик янги ноутбук имкониятлариКеча, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади