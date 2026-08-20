Барселона трансфер ойнаси якунида ҳужум чизиғини кучайтирмоқчи
Барселона трансфер ойнасининг сўнгги кунларида ҳужум чизиғини, айниқса марказий ҳужумчи позициясини кучайтириш учун фаол ҳаракат қилмоқда. Ханси Фллик жамоага тўққизинчи рақамли футболчи зарурлигини таъкидлаб, Деку билан биргаликда энг мақбул вариантни излаётганини айтди. Деку Роберт Левандовский даражасидаги ўйинчининг ўрнини босиш қийинлигини тан олди.
Камп Ноу майдонида анъанавий ёзги Гампер кубоги доирасида Ал-Аҳли устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги ғалаба байрамона руҳда нишонланди. Бироқ Mundo Deportivo нашри тарқатган хабарларга кўра, учрашувдан сўнг Каталония клубининг спорт директори Деку ҳамда бош мураббий Ханси Фллик жамоанинг трансфер ойнасидаги келгуси режалари ҳақида очиқ гапириб ўтди. Клуб раҳбарияти айниқса ҳужум чизиғини кучайтириш борасида фаол ҳаракат қилишини тасдиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ханси Фллик ўйин якунида жамоага яққол марказий ҳужумчи, яни тўққизинчи рақамли футболчи сув ва ҳаводек зарурлигини яна бир бор таъкидлади. Немис мутахассиси Декунинг трансфер бозоридаги меҳнатини юқори баҳолаб, якуний муддатларгача жамоага керакли ижрочи келиб қўшилишига ишонч билдирди. Мураббий раҳбарият билан биргаликда энг мақбул вариантни қидираётганини қайд этди.
Роберт Левандовский ўрнини босиш мушкулДекунинг сўзларига кўра, жамоани тарк этган футболчиларнинг ўрнини тўлдириш осон кечмаяпти. Хусусан, Ферран Торреснинг кетиши янги келган футболчилар эвазига ёпилган бўлса-да, Роберт Левандовский даражасидаги ўйинчини топиш жуда қийин масала эканлиги таъкидланди. Sport директори полшалик ҳужумчи клуб тарихида бутун бир даврни бошлаб берганини ва унинг ўрнини эгаллаш мураккаблигини тан олди.
Шунга қарамай, Барселона раҳбарияти трансфер ойнасининг сўнгги кунларида бозор имкониятларини диққат билан ўрганмоқда. Декунинг айтишича, клубда ички захиралар ҳам мавжуд, бироқ мавсум давомида жамоага фойда келтирадиган энг яхши ечимни топиш устида қизғин иш олиб борилмоқда. Клуб ҳар бир харид пухта ўйлангани ва фақатгина жамоа ўйинини яхшилаш мақсадини кўзлашини билдирди.
…