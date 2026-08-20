Барселона трансфер ойнаси якунида ҳужум чизиғини кучайтирмоқчи

·2·Спорт
Барселона трансфер ойнаси якунида ҳужум чизиғини кучайтирмоқчи
Қисқача

Барселона трансфер ойнасининг сўнгги кунларида ҳужум чизиғини, айниқса марказий ҳужумчи позициясини кучайтириш учун фаол ҳаракат қилмоқда. Ханси Фллик жамоага тўққизинчи рақамли футболчи зарурлигини таъкидлаб, Деку билан биргаликда энг мақбул вариантни излаётганини айтди. Деку Роберт Левандовский даражасидаги ўйинчининг ўрнини босиш қийинлигини тан олди.

Камп Ноу майдонида анъанавий ёзги Гампер кубоги доирасида Ал-Аҳли устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги ғалаба байрамона руҳда нишонланди. Бироқ Mundo Deportivo нашри тарқатган хабарларга кўра, учрашувдан сўнг Каталония клубининг спорт директори Деку ҳамда бош мураббий Ханси Фллик жамоанинг трансфер ойнасидаги келгуси режалари ҳақида очиқ гапириб ўтди. Клуб раҳбарияти айниқса ҳужум чизиғини кучайтириш борасида фаол ҳаракат қилишини тасдиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ханси Фллик ўйин якунида жамоага яққол марказий ҳужумчи, яни тўққизинчи рақамли футболчи сув ва ҳаводек зарурлигини яна бир бор таъкидлади. Немис мутахассиси Декунинг трансфер бозоридаги меҳнатини юқори баҳолаб, якуний муддатларгача жамоага керакли ижрочи келиб қўшилишига ишонч билдирди. Мураббий раҳбарият билан биргаликда энг мақбул вариантни қидираётганини қайд этди.

Роберт Левандовский ўрнини босиш мушкул

Декунинг сўзларига кўра, жамоани тарк этган футболчиларнинг ўрнини тўлдириш осон кечмаяпти. Хусусан, Ферран Торреснинг кетиши янги келган футболчилар эвазига ёпилган бўлса-да, Роберт Левандовский даражасидаги ўйинчини топиш жуда қийин масала эканлиги таъкидланди. Sport директори полшалик ҳужумчи клуб тарихида бутун бир даврни бошлаб берганини ва унинг ўрнини эгаллаш мураккаблигини тан олди.

Шунга қарамай, Барселона раҳбарияти трансфер ойнасининг сўнгги кунларида бозор имкониятларини диққат билан ўрганмоқда. Декунинг айтишича, клубда ички захиралар ҳам мавжуд, бироқ мавсум давомида жамоага фойда келтирадиган энг яхши ечимни топиш устида қизғин иш олиб борилмоқда. Клуб ҳар бир харид пухта ўйлангани ва фақатгина жамоа ўйинини яхшилаш мақсадини кўзлашини билдирди.

БарселонаХанси ФлликДекуРоберт ЛевандовскийТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси клуби янги мавсум учун футболчилар рақамларини эълон қилдиЧелси клуби янги мавсум учун футболчилар рақамларини эълон қилдиБугун, 02:37Барселона мавсум олдидан Ал-Аҳлй устидан қийин ғалабага эришдиБарселона мавсум олдидан Ал-Аҳлй устидан қийин ғалабага эришдиБугун, 02:19Диего Мореира расман Милан футболчисига айландиДиего Мореира расман Милан футболчисига айландиБугун, 01:36Милан Страцбург вингери Диего Мореирани ўз сафига қўшиб олдиМилан Страцбург вингери Диего Мореирани ўз сафига қўшиб олдиБугун, 01:19Барселона Лаутаро Мартинез трансфери учун жиддий ҳаракатни бошладиБарселона Лаутаро Мартинез трансфери учун жиддий ҳаракатни бошладиБугун, 00:50Гарри Кейн Англия Премер-лигасига қайтиш фикридан қайтдиГарри Кейн Англия Премер-лигасига қайтиш фикридан қайтдиКеча, 23:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди