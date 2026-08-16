Мичи Батшуайи фаолиятини Саудия Арабистонида давом эттиради

·0·Спорт
Мичи Батшуайи фаолиятини Саудия Арабистонида давом эттиради

Челси клубининг собиқ ҳужумчиси Мичи Батшуайи Германия Бундеслигасидаги омадсиз мавсумдан сўнг ўз фаолиятини Саудия Pro-лигасида давом эттиришга яқин турибди. талкСПОРТ хабарига кўра, 32 ёшли Белгия терма жамоаси аъзоси Айнтрахт Франкфурт сафини тарк этиб, кўрфаз минтақасининг номи ошкор этилмаган клуби билан музокараларнинг сўнгги босқичини олиб бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу трансфер тажрибали ҳужумчининг профессионал фаолиятидаги ўн биринчи жамоага айланиши кутилмоқда. Батшуайи замонавий футбол оламидаги энг кўп жамоа алмаштирган футболчилардан бири сифатида танилган бўлиб, у шу вақтгача Европанинг бир қатор нуфузли чемпионатларида тўп сурган.

Немис клубидаги қийин давр

Футболчининг Германиядаги фаолияти кутилганидек кечмади. Ўтган йилнинг феврал ойида Айнтрахт Франкфурт сафига қўшилган ҳужумчи асосий таркибдан барқарор ўрин эгаллай олмади. Ўтган мавсум давомида у барча турнирларни қўшиб ҳисоблаганда бор-йўғи 10 та учрашувда майдонга тушди ва бу унинг салоҳиятига нисбатан жуда кам кўрсаткич эди.

Батшуайи 2017-йилда Челси сафида Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритишда ўзига хос муҳим рол ўйнагани билан мухлислар ёдида қолган. Стамфорд Бридждаги фаолияти давомида у 77 та ўйинда 25 та гол уришга муваффақ бўлганди.

Антонио Конте билан муносабатлар

Шунга қарамай, унинг ўша пайтдаги бош мураббий Антонио Конте билан муносабатлари унчалик силлиқ кечмаган. Гарчи Батшуайи Вест Бромвич Албион дарвозасига ғалаба келтирувчи голда муаллифлик қилиб, жамоага чемпионат кубогини олиб келган бўлса-да, италиялик мутахассис қўл остида ўзини кўрсатиш учун етарли имконият олмаганидан шикоят қилган.

2022-йилда берган интервюларининг бирида футболчи Антонио Контенинг вадаларида турмаганини очиқчасига тан олганди. Унинг сўзларига кўра, мураббий уни Диего Коста билан жуфтликда ўйнатишини айтиб жамоага таклиф қилган, бироқ Челси сафида бу вада бажарилмаган.

Челсиникидан сўнг 2022-йилда Лондон клубини бутунлай тарк этган ҳужумчи Туркияда ўзига янги бошпана топган эди. У дастлаб Ноттингем Форестга ўтиши кутилган, аммо трансфер ойнасининг сўнгги кунида келишув барбод бўлгач, Фенербаҳче сафига қўшилган эди. Эндиликда эса белгиялик форвард ўз фаолиятидаги навбатдаги саҳифани Осиё қитъасида очишга ҳозирлик кўрмоқда.

Мичи БатшуайиАйнтрахт ФранкфуртСаудия Pro-лигасиЧелсиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Манчестер Сити устидан ишончли ғалаба қозониб, мавсум олдидан жиддий огоҳлантириш бердиАрсенал Манчестер Сити устидан ишончли ғалаба қозониб, мавсум олдидан жиддий огоҳлантириш бердиБугун, 22:14Барселона Швейцария клубини йирик ҳисобда таслим этдиБарселона Швейцария клубини йирик ҳисобда таслим этдиБугун, 21:55Рамазон Темиров Абу-Дабидаги UFC 333 жанги олдидан халққа мурожаат қилдиРамазон Темиров Абу-Дабидаги UFC 333 жанги олдидан халққа мурожаат қилдиБугун, 21:4878 тага 89 та зарба: Ислам Махачев Йен Гэррини қандай мағлуб этди?78 тага 89 та зарба: Ислам Махачев Йен Гэррини қандай мағлуб этди?Бугун, 21:45Бурилиш нуқтаси: Ҳабиб Махачевни мағлубият хавфидан қандай қутқариб қолди?Бурилиш нуқтаси: Ҳабиб Махачевни мағлубият хавфидан қандай қутқариб қолди?Бугун, 21:38Дана Уайт Махачев ва Гэрри жанги ҳақида шов-шувли баёнот берди!Дана Уайт Махачев ва Гэрри жанги ҳақида шов-шувли баёнот берди!Бугун, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача