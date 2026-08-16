Мичи Батшуайи фаолиятини Саудия Арабистонида давом эттиради
Челси клубининг собиқ ҳужумчиси Мичи Батшуайи Германия Бундеслигасидаги омадсиз мавсумдан сўнг ўз фаолиятини Саудия Pro-лигасида давом эттиришга яқин турибди. талкСПОРТ хабарига кўра, 32 ёшли Белгия терма жамоаси аъзоси Айнтрахт Франкфурт сафини тарк этиб, кўрфаз минтақасининг номи ошкор этилмаган клуби билан музокараларнинг сўнгги босқичини олиб бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу трансфер тажрибали ҳужумчининг профессионал фаолиятидаги ўн биринчи жамоага айланиши кутилмоқда. Батшуайи замонавий футбол оламидаги энг кўп жамоа алмаштирган футболчилардан бири сифатида танилган бўлиб, у шу вақтгача Европанинг бир қатор нуфузли чемпионатларида тўп сурган.
Немис клубидаги қийин даврФутболчининг Германиядаги фаолияти кутилганидек кечмади. Ўтган йилнинг феврал ойида Айнтрахт Франкфурт сафига қўшилган ҳужумчи асосий таркибдан барқарор ўрин эгаллай олмади. Ўтган мавсум давомида у барча турнирларни қўшиб ҳисоблаганда бор-йўғи 10 та учрашувда майдонга тушди ва бу унинг салоҳиятига нисбатан жуда кам кўрсаткич эди.
Батшуайи 2017-йилда Челси сафида Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритишда ўзига хос муҳим рол ўйнагани билан мухлислар ёдида қолган. Стамфорд Бридждаги фаолияти давомида у 77 та ўйинда 25 та гол уришга муваффақ бўлганди.
Антонио Конте билан муносабатларШунга қарамай, унинг ўша пайтдаги бош мураббий Антонио Конте билан муносабатлари унчалик силлиқ кечмаган. Гарчи Батшуайи Вест Бромвич Албион дарвозасига ғалаба келтирувчи голда муаллифлик қилиб, жамоага чемпионат кубогини олиб келган бўлса-да, италиялик мутахассис қўл остида ўзини кўрсатиш учун етарли имконият олмаганидан шикоят қилган.
2022-йилда берган интервюларининг бирида футболчи Антонио Контенинг вадаларида турмаганини очиқчасига тан олганди. Унинг сўзларига кўра, мураббий уни Диего Коста билан жуфтликда ўйнатишини айтиб жамоага таклиф қилган, бироқ Челси сафида бу вада бажарилмаган.
Челсиникидан сўнг 2022-йилда Лондон клубини бутунлай тарк этган ҳужумчи Туркияда ўзига янги бошпана топган эди. У дастлаб Ноттингем Форестга ўтиши кутилган, аммо трансфер ойнасининг сўнгги кунида келишув барбод бўлгач, Фенербаҳче сафига қўшилган эди. Эндиликда эса белгиялик форвард ўз фаолиятидаги навбатдаги саҳифани Осиё қитъасида очишга ҳозирлик кўрмоқда.
…