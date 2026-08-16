Барселона Швейцария клубини йирик ҳисобда таслим этди
Янги мавсумга тайёргарлик кўраётган Барселона клуби Швейцариянинг Базел жамоасига қарши кечган ўртоқлик учрашувида 5:2 ҳисобида ғалаба қозонди. Mundo Deportivo нашри хабар беришича, каталонияликлар учрашув бошиданоқ ташаббусни ўз қўлига олиб, рақиб дарвозаси томон хавфли ҳужумларни уюштиришди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйиннинг дастлабки ўн дақиқалигидақаноатлар орқали фаол ҳаракат қилган Гордон ва Карим Адееми рақиб жарима майдончасида бир нечта қулай имкониятларга эга бўлишди. Шунингдек, Эспартнинг жарима майдони ташқарисидан йўллаган кучли зарбаси тўсин юқорисидан ўтиб кетди. Бироқ вақт ўтиши билан майдон эгалари ўйин тизгинини ўз қўлига ола бошлади.
Биринчи бўлимдаги курашларБазел футболчилари каталонияликларнинг ҳужумларини муваффақиятли бартараф этиб, Аарон Малоуда тимсолида ҳисобни очишга яқин келишди. Швейцарияликлар ўзларининг энг фаол дақиқаларини ўтказаётган бир пайтда, Барселона ўз сўзини айтди.
Рафиня қанотдан узатган тўпни Карим Адееми чаққонлик билан эгаллаб олиб, чап оёғи билан дарвозани аниқ нишонга олди. Танаффусга қадар Рафиня ва Фермин ҳисобни ўзгартириш учун қулай имкониятларга эга бўлишган бўлса-да, улардан фойдалана олишмади.
Голларга бой иккинчи бўлимФурсатлардан фойдаланмаган каталонияликлар бунинг эвазига дарҳол жазоланишди. Ҳимоядаги хато ва бўшаштирилган тўпдан фойдаланган Дукуре мувозанатни тиклаб, маҳаллий мухлисларни хурсанд қилди.
Шунга қарамай, учрашувнинг қолган қисмида Барселона ўзининг устунлигини тўлиқ намойиш этди. Карим Адееми билан бир қаторда Ҳамза Абделкарим ва Ламине Ямал рақиб дарвозасини ишғол қилишди. Шунингдек, Бессио ўз номига дубл ёздириб қўйиб, каталонияликларнинг бу учрашувдаги йирик ғалабасини ва ишончли ўйинини тўлиқ таъминлади.
…