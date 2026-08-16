Барселона Швейцария клубини йирик ҳисобда таслим этди

·0·Спорт
Барселона Швейцария клубини йирик ҳисобда таслим этди

Янги мавсумга тайёргарлик кўраётган Барселона клуби Швейцариянинг Базел жамоасига қарши кечган ўртоқлик учрашувида 5:2 ҳисобида ғалаба қозонди. Mundo Deportivo нашри хабар беришича, каталонияликлар учрашув бошиданоқ ташаббусни ўз қўлига олиб, рақиб дарвозаси томон хавфли ҳужумларни уюштиришди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйиннинг дастлабки ўн дақиқалигидақаноатлар орқали фаол ҳаракат қилган Гордон ва Карим Адееми рақиб жарима майдончасида бир нечта қулай имкониятларга эга бўлишди. Шунингдек, Эспартнинг жарима майдони ташқарисидан йўллаган кучли зарбаси тўсин юқорисидан ўтиб кетди. Бироқ вақт ўтиши билан майдон эгалари ўйин тизгинини ўз қўлига ола бошлади.

Биринчи бўлимдаги курашлар

Базел футболчилари каталонияликларнинг ҳужумларини муваффақиятли бартараф этиб, Аарон Малоуда тимсолида ҳисобни очишга яқин келишди. Швейцарияликлар ўзларининг энг фаол дақиқаларини ўтказаётган бир пайтда, Барселона ўз сўзини айтди.

Рафиня қанотдан узатган тўпни Карим Адееми чаққонлик билан эгаллаб олиб, чап оёғи билан дарвозани аниқ нишонга олди. Танаффусга қадар Рафиня ва Фермин ҳисобни ўзгартириш учун қулай имкониятларга эга бўлишган бўлса-да, улардан фойдалана олишмади.

Голларга бой иккинчи бўлим

Фурсатлардан фойдаланмаган каталонияликлар бунинг эвазига дарҳол жазоланишди. Ҳимоядаги хато ва бўшаштирилган тўпдан фойдаланган Дукуре мувозанатни тиклаб, маҳаллий мухлисларни хурсанд қилди.

Шунга қарамай, учрашувнинг қолган қисмида Барселона ўзининг устунлигини тўлиқ намойиш этди. Карим Адееми билан бир қаторда Ҳамза Абделкарим ва Ламине Ямал рақиб дарвозасини ишғол қилишди. Шунингдек, Бессио ўз номига дубл ёздириб қўйиб, каталонияликларнинг бу учрашувдаги йирик ғалабасини ва ишончли ўйинини тўлиқ таъминлади.

БарселонаБазелКарим АдеемиЛамине ЯмалФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рамазон Темиров Абу-Дабидаги UFC 333 жанги олдидан халққа мурожаат қилдиРамазон Темиров Абу-Дабидаги UFC 333 жанги олдидан халққа мурожаат қилдиБугун, 21:4878 тага 89 та зарба: Ислам Махачев Йен Гэррини қандай мағлуб этди?78 тага 89 та зарба: Ислам Махачев Йен Гэррини қандай мағлуб этди?Бугун, 21:45Бурилиш нуқтаси: Ҳабиб Махачевни мағлубият хавфидан қандай қутқариб қолди?Бурилиш нуқтаси: Ҳабиб Махачевни мағлубият хавфидан қандай қутқариб қолди?Бугун, 21:38Дана Уайт Махачев ва Гэрри жанги ҳақида шов-шувли баёнот берди!Дана Уайт Махачев ва Гэрри жанги ҳақида шов-шувли баёнот берди!Бугун, 21:26Пуллар тарқатилди: UFC 330 турнирининг бонуслари кимларга насиб этди?Пуллар тарқатилди: UFC 330 турнирининг бонуслари кимларга насиб этди?Бугун, 21:23«Насаф» ўз майдонида имкониятни бой берди: «Шерлар» 3 очкони илиб кетди«Насаф» ўз майдонида имкониятни бой берди: «Шерлар» 3 очкони илиб кетдиБугун, 21:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача