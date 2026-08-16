Арсенал Манчестер Сити устидан ишончли ғалаба қозониб, мавсум олдидан жиддий огоҳлантириш берди
Арсенал Манчестер Сити устидан 3:0 ҳисобида ғалаба қозониб, ўз тарихидаги ўнинчи Коммунитй Шиелд совринини қўлга киритди. Микел Артета шогирдлари баҳс давомида устунлик қилиб, рақиб ҳужумларини деярли зарарсизлантирди. Арсенал сардори Мартин Одегаард 95 фоизлик пас аниқлиги билан ёрқин ўйин кўрсатган бўлса, Эрлинг Холанд 7 марта тўпга тегиб, иккита зарбадан бирини аниқ амалга оширди.
Англия футболида янги мавсумнинг расмий бошланиши саналган баҳсда Арсенал жамоаси ўзининг асосий рақобатчиларидан бири Манчестер Сити устидан йирик ва ишончли ғалабага эришди. Учта гол эвазига қўлга киритилган бу муваффақият лондонликларнинг ўз тарихидаги ўнинчи Коммунитй Шиелд (Суперкубок) совринини қўлга киритишини таъминлади. Мазкур учрашув шунчаки фахрий унвон учун ўйин бўлиб қолмай, балки Микел Артета шогирдларининг бўлажак чемпионат олдидан қанчалик юқори спорт формасида эканини яққол кўрсатиб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйин давомида майдонда тўлиқ устунликка эришган «тўпчилар» рақибга деярли имкон қолдирмади. Ўтган мавсумдаги шиддатли чемпионат пойгасининг мантиқий давоми сифатида кечган бу баҳсда Арсенал рақибининг ҳужумкор салоҳиятини бутунлай зарарсизлантириб, учрашув тақдирини ўз фойдасига ҳал қилди. Бу ғалаба жамоанинг нафақат тактик жиҳатдан, балки руҳий томондан ҳам янги мавсумга тайёр эканидан далолат беради.
Мартин Одегаарднинг ёрқин ўйини ва жамоа етакчилигиУчрашувнинг асосий қаҳрамонларидан бири Арсенал сардори Мартин Одегаард бўлди. Норвегиялик яримҳимоячи майдонда чинакам спектакль намойиш этиб, жамоасининг ҳужумларини моҳирлик билан бошқарди. Унинг майдондаги ҳаракатлари мутахассислар ва мухлислар томонидан юқори баҳоланди.
Сқуавка статистика тармоғи маълумотларига кўра, Мартин Одегаард ўйин давомида мукаммал ҳаракат қилди:
- Учинчи уринишдаёқ барча учта дриблингини муваффақиятли якунлади;
- Иккала зарбаси ҳам аниқ чиқди;
- Паслар аниқлиги 95 фоизни ташкил этиб, 58 та узатманинг 55 таси жамоадошларига етиб борди.
Эрлинг Холанднинг омадсиз оқшомиАгар Арсенал сардори кечанинг қаҳрамонига айланган бўлса, Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд учун бу учрашув эсда қоларсиз ва омадсиз ўтди. Норвегиялик тўпурар майдонда бутунлай кўринмай қолди ва ўзининг одатий хавфли ўйинидан узоқда ҳаракат қилди. Лондонликлар ҳимоячилари уни ҳар томонлама ёпиб қўйишди ва тўп узатиш йўлларини тўсишди.
Манба хабар беришича, Эрлинг Холанднинг статистик кўрсаткичлари унинг учрашув давомида қанчалик қийинчиликка учраганини яққол кўрсатиб турибди. У ўйин давомида бор-йўғи 7 марта тўпга тегди, 5 та пас амалга оширди ва иккита зарба берди (шундан бири аниқ). Холанд рақиб жарима майдончаси ичида атиги икки бор тўпга тегиб, яққол қулай имкониятни қўлдан бой берди. Шунингдек, у битта вазиятда ўйиндан ташқари ҳолатда қолиб, бирорта ҳам яккама-якка курашда ғалаба қозона олмади.
Якунланган баҳс Арсенал учун келгуси мавсумда чемпионлик унвони учун асосий даъвогарлардан бири бўлишини яна бир бор исботлади. Манчестер Сити эса ўзининг етакчи ҳужумчисига қарши қўлланилган самарали қарши чоралар устида бош қотиришга мажбур бўлади.
…