Арсенал Манчестер Сити устидан ишончли ғалаба қозониб, мавсум олдидан жиддий огоҳлантириш берди

·3·Спорт
Арсенал Манчестер Сити устидан ишончли ғалаба қозониб, мавсум олдидан жиддий огоҳлантириш берди
Қисқача

Арсенал Манчестер Сити устидан 3:0 ҳисобида ғалаба қозониб, ўз тарихидаги ўнинчи Коммунитй Шиелд совринини қўлга киритди. Микел Артета шогирдлари баҳс давомида устунлик қилиб, рақиб ҳужумларини деярли зарарсизлантирди. Арсенал сардори Мартин Одегаард 95 фоизлик пас аниқлиги билан ёрқин ўйин кўрсатган бўлса, Эрлинг Холанд 7 марта тўпга тегиб, иккита зарбадан бирини аниқ амалга оширди.

Англия футболида янги мавсумнинг расмий бошланиши саналган баҳсда Арсенал жамоаси ўзининг асосий рақобатчиларидан бири Манчестер Сити устидан йирик ва ишончли ғалабага эришди. Учта гол эвазига қўлга киритилган бу муваффақият лондонликларнинг ўз тарихидаги ўнинчи Коммунитй Шиелд (Суперкубок) совринини қўлга киритишини таъминлади. Мазкур учрашув шунчаки фахрий унвон учун ўйин бўлиб қолмай, балки Микел Артета шогирдларининг бўлажак чемпионат олдидан қанчалик юқори спорт формасида эканини яққол кўрсатиб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйин давомида майдонда тўлиқ устунликка эришган «тўпчилар» рақибга деярли имкон қолдирмади. Ўтган мавсумдаги шиддатли чемпионат пойгасининг мантиқий давоми сифатида кечган бу баҳсда Арсенал рақибининг ҳужумкор салоҳиятини бутунлай зарарсизлантириб, учрашув тақдирини ўз фойдасига ҳал қилди. Бу ғалаба жамоанинг нафақат тактик жиҳатдан, балки руҳий томондан ҳам янги мавсумга тайёр эканидан далолат беради.

Мартин Одегаарднинг ёрқин ўйини ва жамоа етакчилиги

Учрашувнинг асосий қаҳрамонларидан бири Арсенал сардори Мартин Одегаард бўлди. Норвегиялик яримҳимоячи майдонда чинакам спектакль намойиш этиб, жамоасининг ҳужумларини моҳирлик билан бошқарди. Унинг майдондаги ҳаракатлари мутахассислар ва мухлислар томонидан юқори баҳоланди.

Сқуавка статистика тармоғи маълумотларига кўра, Мартин Одегаард ўйин давомида мукаммал ҳаракат қилди:

  • Учинчи уринишдаёқ барча учта дриблингини муваффақиятли якунлади;
  • Иккала зарбаси ҳам аниқ чиқди;
  • Паслар аниқлиги 95 фоизни ташкил этиб, 58 та узатманинг 55 таси жамоадошларига етиб борди.
Ушбу кўрсаткичлар яримҳимоячининг нафақат ҳужумда, балки тўпни назорат қилишда ҳам қанчалик муҳим фигура эканини яна бир бор тасдиқлади.

Эрлинг Холанднинг омадсиз оқшоми

Агар Арсенал сардори кечанинг қаҳрамонига айланган бўлса, Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд учун бу учрашув эсда қоларсиз ва омадсиз ўтди. Норвегиялик тўпурар майдонда бутунлай кўринмай қолди ва ўзининг одатий хавфли ўйинидан узоқда ҳаракат қилди. Лондонликлар ҳимоячилари уни ҳар томонлама ёпиб қўйишди ва тўп узатиш йўлларини тўсишди.

Манба хабар беришича, Эрлинг Холанднинг статистик кўрсаткичлари унинг учрашув давомида қанчалик қийинчиликка учраганини яққол кўрсатиб турибди. У ўйин давомида бор-йўғи 7 марта тўпга тегди, 5 та пас амалга оширди ва иккита зарба берди (шундан бири аниқ). Холанд рақиб жарима майдончаси ичида атиги икки бор тўпга тегиб, яққол қулай имкониятни қўлдан бой берди. Шунингдек, у битта вазиятда ўйиндан ташқари ҳолатда қолиб, бирорта ҳам яккама-якка курашда ғалаба қозона олмади.

Якунланган баҳс Арсенал учун келгуси мавсумда чемпионлик унвони учун асосий даъвогарлардан бири бўлишини яна бир бор исботлади. Манчестер Сити эса ўзининг етакчи ҳужумчисига қарши қўлланилган самарали қарши чоралар устида бош қотиришга мажбур бўлади.

АрсеналМанчестер СитйМартин ОдегаардЭрлинг ХоландКоммунитй Шиелд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Швейцария клубини йирик ҳисобда таслим этдиБарселона Швейцария клубини йирик ҳисобда таслим этдиБугун, 21:55Рамазон Темиров Абу-Дабидаги UFC 333 жанги олдидан халққа мурожаат қилдиРамазон Темиров Абу-Дабидаги UFC 333 жанги олдидан халққа мурожаат қилдиБугун, 21:4878 тага 89 та зарба: Ислам Махачев Йен Гэррини қандай мағлуб этди?78 тага 89 та зарба: Ислам Махачев Йен Гэррини қандай мағлуб этди?Бугун, 21:45Бурилиш нуқтаси: Ҳабиб Махачевни мағлубият хавфидан қандай қутқариб қолди?Бурилиш нуқтаси: Ҳабиб Махачевни мағлубият хавфидан қандай қутқариб қолди?Бугун, 21:38Дана Уайт Махачев ва Гэрри жанги ҳақида шов-шувли баёнот берди!Дана Уайт Махачев ва Гэрри жанги ҳақида шов-шувли баёнот берди!Бугун, 21:26Пуллар тарқатилди: UFC 330 турнирининг бонуслари кимларга насиб этди?Пуллар тарқатилди: UFC 330 турнирининг бонуслари кимларга насиб этди?Бугун, 21:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача