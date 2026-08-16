Рамазон Темиров Абу-Дабидаги UFC 333 жанги олдидан халққа мурожаат қилди

·2·Спорт
Рамазон Темиров Абу-Дабидаги UFC 333 жанги олдидан халққа мурожаат қилди
Қисқача

Мағлубияциз Ramазон Темиров 24 октябр куни Абу-Дабидаги «Этиҳад Арена»да ўтказиладиган UFC 333 турнирида Лонер Кавана билан жанг қилади. Рейтингда Лонер Кавана 6-ўринда, Ramазон Темиров эса 7-поғонада турибди ва ғалаба ҳамюртимизга кучли бешликка кириш ҳамда камар учун даъвогарлик қилиш имконини беради. Темиров мухлисларини дуо қилишга чақириб, «Алҳамдулиллаҳ, халқим, тарих яратишимиз учун яна бир қадам.

Дунёнинг энг нуфузли ММА лигаси ҳисобланган UFC ташкилотида мағлубиятсиз юришини давом эттираётган ўзбекистонлик маҳоратли жангчи Рамазон Темировнинг навбатдаги жанги расман тасдиқланди.

Ҳамюртимиз 24 октябрь куни Бирлашган Араб Амирликлари пойтахти Абу-Даби шаҳридаги муҳташам «Etihad Arena»да ташкил этиладиган рақамли UFC 333 супертурнирида октагонга кўтарилади.

Топ-5 сари очиқ йўл: Рақиб — Лонер Кавана

Ўта енгил вазн тоифасида кечадиган ушбу тўқнашув ҳар икки жангчи учун ҳам чемпионлик пойгасида улкан аҳамиятга эга:

  • Рейтингдаги ўринлар: Айни пайтда англиялик Лонер Кавана дивизион рейтингида 6-ўринни, Рамазон Темиров эса 7-поғонани эгаллаб турибди;

  • Тўқнашув аҳамияти: Мазкур жангдаги ғалаба ҳамюртимиз учун дивизионнинг кучли бешлигига кириш ва келажакдаги камар баҳсларига тўғридан-тўғри даъвогар бўлиш имконини беради.

«Дуо қилиб туринглар»: Темировнинг мухлисларга мурожаати

Жанг расман эълон қилинганидан сўнг Рамазон Темиров ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида самимий ва руҳлантирувчи постини қолдирди:

«Алҳамдулиллаҳ, халқим, тарих яратишимиз учун яна бир қадам. Инша Аллоҳ, дуо қилиб туринглар».

Орзу қилинган рақиб ва Абу-Дабидаги ғалабали серия

Рамазон учун Абу-Даби октагони жуда қадрли ва омадли арена ҳисобланади:

  • Эрцег устидан нокаут: 25 июль куни айнан Абу-Дабида бўлиб ўтган жангда Темиров дивизион собиқ даъвогари, австралиялик кучли спортчи Стив Эрцегни 1-раунддаёқ даҳшатли техник нокаутга учратиб, шов-шув кўтарган эди;

  • Кавана чорлови: Ўша беллашувдан сўнг октагонда интервью берган ҳамюртимиз ўзи каби «стойка»да (тик туриб) очиқ ва томошабоп жанг қиладиган Лонер Кавана билан тўқнаш келиш истаги борлигини очиқ айтган эди. UFC раҳбарияти эса ушбу қизиқарли режани амалга оширди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

78 тага 89 та зарба: Ислам Махачев Йен Гэррини қандай мағлуб этди?78 тага 89 та зарба: Ислам Махачев Йен Гэррини қандай мағлуб этди?Бугун, 21:45Бурилиш нуқтаси: Ҳабиб Махачевни мағлубият хавфидан қандай қутқариб қолди?Бурилиш нуқтаси: Ҳабиб Махачевни мағлубият хавфидан қандай қутқариб қолди?Бугун, 21:38Дана Уайт Махачев ва Гэрри жанги ҳақида шов-шувли баёнот берди!Дана Уайт Махачев ва Гэрри жанги ҳақида шов-шувли баёнот берди!Бугун, 21:26Пуллар тарқатилди: UFC 330 турнирининг бонуслари кимларга насиб этди?Пуллар тарқатилди: UFC 330 турнирининг бонуслари кимларга насиб этди?Бугун, 21:23«Насаф» ўз майдонида имкониятни бой берди: «Шерлар» 3 очкони илиб кетди«Насаф» ўз майдонида имкониятни бой берди: «Шерлар» 3 очкони илиб кетдиБугун, 21:18Клуб президенти: «Трабзонда ҳамма Салоҳ билан ухлаб, Салоҳ билан уйғонмоқда»Клуб президенти: «Трабзонда ҳамма Салоҳ билан ухлаб, Салоҳ билан уйғонмоқда»Бугун, 21:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача