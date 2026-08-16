Рамазон Темиров Абу-Дабидаги UFC 333 жанги олдидан халққа мурожаат қилди
Мағлубияциз Ramазон Темиров 24 октябр куни Абу-Дабидаги «Этиҳад Арена»да ўтказиладиган UFC 333 турнирида Лонер Кавана билан жанг қилади. Рейтингда Лонер Кавана 6-ўринда, Ramазон Темиров эса 7-поғонада турибди ва ғалаба ҳамюртимизга кучли бешликка кириш ҳамда камар учун даъвогарлик қилиш имконини беради. Темиров мухлисларини дуо қилишга чақириб, «Алҳамдулиллаҳ, халқим, тарих яратишимиз учун яна бир қадам.
Дунёнинг энг нуфузли ММА лигаси ҳисобланган UFC ташкилотида мағлубиятсиз юришини давом эттираётган ўзбекистонлик маҳоратли жангчи Рамазон Темировнинг навбатдаги жанги расман тасдиқланди.
Ҳамюртимиз 24 октябрь куни Бирлашган Араб Амирликлари пойтахти Абу-Даби шаҳридаги муҳташам «Etihad Arena»да ташкил этиладиган рақамли UFC 333 супертурнирида октагонга кўтарилади.
Топ-5 сари очиқ йўл: Рақиб — Лонер Кавана
Ўта енгил вазн тоифасида кечадиган ушбу тўқнашув ҳар икки жангчи учун ҳам чемпионлик пойгасида улкан аҳамиятга эга:
Рейтингдаги ўринлар: Айни пайтда англиялик Лонер Кавана дивизион рейтингида 6-ўринни, Рамазон Темиров эса 7-поғонани эгаллаб турибди;
Тўқнашув аҳамияти: Мазкур жангдаги ғалаба ҳамюртимиз учун дивизионнинг кучли бешлигига кириш ва келажакдаги камар баҳсларига тўғридан-тўғри даъвогар бўлиш имконини беради.
«Дуо қилиб туринглар»: Темировнинг мухлисларга мурожаати
Жанг расман эълон қилинганидан сўнг Рамазон Темиров ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида самимий ва руҳлантирувчи постини қолдирди:
«Алҳамдулиллаҳ, халқим, тарих яратишимиз учун яна бир қадам. Инша Аллоҳ, дуо қилиб туринглар».
Орзу қилинган рақиб ва Абу-Дабидаги ғалабали серия
Рамазон учун Абу-Даби октагони жуда қадрли ва омадли арена ҳисобланади:
Эрцег устидан нокаут: 25 июль куни айнан Абу-Дабида бўлиб ўтган жангда Темиров дивизион собиқ даъвогари, австралиялик кучли спортчи Стив Эрцегни 1-раунддаёқ даҳшатли техник нокаутга учратиб, шов-шув кўтарган эди;
Кавана чорлови: Ўша беллашувдан сўнг октагонда интервью берган ҳамюртимиз ўзи каби «стойка»да (тик туриб) очиқ ва томошабоп жанг қиладиган Лонер Кавана билан тўқнаш келиш истаги борлигини очиқ айтган эди. UFC раҳбарияти эса ушбу қизиқарли режани амалга оширди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…