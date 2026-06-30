ЖЧ-2026 . Марокаш Нидерландияни пенальтилар сериясида мағлуб этди

·0·Спорт
ЖЧ-2026 . Марокаш Нидерландияни пенальтилар сериясида мағлуб этди

ЖЧ-2026 1/16 финалида навбатдаги катта сенсация қайд этилди. Марокаш миллий жамоаси Нидерландияни пенальтилар сериясида мағлуб этиб, 1/8 финал йўлланмасини қўлга киритди.

Асосий ва қўшимча вақт 1:1 ҳисобида якунланган баҳсда Африка вакиллари ҳал қилувчи зарбаларни аниқроқ бажарди.

Гакпо Нидерландияни олдинга олиб чиқди

Монтеррейдаги «Estadio BBVA» стадионида ўтган учрашувнинг биринчи қисмида гол кузатилмади.

Ҳисоб 72-дақиқада очилди. Коди Гакпо аниқ зарба йўллаб, Нидерландияни олдинга олиб чиқди.

Европа жамоаси ғалабага яқин турган эди, аммо Марокаш сўнгги дақиқаларгача курашишдан тўхтамади.

Диоп 90+1-дақиқада ҳисобни тенглаштирди

Ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда Марокаш ўз имкониятини топди.

90+1-дақиқада Диоп Нидерландия дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди.

Марокашнинг сўнгги дақиқадаги голи ўйинни қўшимча бўлимларга олиб ўтди.

Қўшимча вақтда ҳам жамоалар ғолибни аниқлай олмади.

Пенальтиларда Марокаш устун келди

Учрашув тақдири пенальтилар сериясида ҳал бўлди.

Марокаш футболчилари зарбаларни ишончлироқ бажариб, 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди. Шу тариқа, Нидерландия мундиал билан хайрлашди.

ЖЧ-2026. 1/16 финал

Нидерландия — Марокаш — 1:1
Пенальтилар серияси — 2:3

Голлар: Гакпо, 72 — Диоп, 90+1.

Марокашнинг кейинги рақиби маълум

Марокаш 1/8 финал босқичида Канада миллий жамоасига қарши майдонга тушади.

Канада аввалги босқичда Жанубий Африка Республикасини 1:0 ҳисобида мағлуб этган эди.

Энди икки жамоа чоракфинал йўлланмаси учун кураш олиб боради.

Учрашув таркиблари

Нидерландия: Вербрюгген, ван Ҳекки, ван Дейк, Аке (Копмейнерс, 71), Дюмфрис, Гравенберх (К. Тимбер, 86), де Йонг (де Роон, 110), ван де Вен (Ҳато, 86), Саммервилл, Гакпо (Клюйверт, 113), Броббей (Вегҳорст, 71).

Марокаш: Буну, Мазрауи, Риад (Салоҳ-Эддине, 75), Диоп, Ҳакими, Буадди (Мурабет, 79), Айнауи, Ҳаннус (Талби, 87), Оунаҳи (Раҳими, 86), Диас (Яссин, 79), Сайбари.

Огоҳлантириш: Диоп, 47.

Африка вакили яна тарих ёзмоқда

Марокаш бу ғалаба билан яна бир кучли Европа термасини турнирдан чиқарди. Жамоа охиригача курашиб, руҳий барқарорлик ва пенальтилардаги совуққонлик орқали кейинги босқичга йўл олди.

Сизнингча, Марокаш Канада тўсиғидан ҳам ўта оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каземиро Бразилиянинг чемпионликка етакловчи кучини айтди...Каземиро Бразилиянинг чемпионликка етакловчи кучини айтди...Бугун, 06:37Ўзбекистон футболчиларига россиялик собиқ футболчидан очиқ тавсия...Ўзбекистон футболчиларига россиялик собиқ футболчидан очиқ тавсия...Бугун, 06:30Германияни кетма-кет учинчи мундиалда ҳам оғир тақдир кутдиГерманияни кетма-кет учинчи мундиалда ҳам оғир тақдир кутдиБугун, 06:25Расман Левандовски МЛСга кўчиб ўтди: «Чикаго Файр»да янги даврРасман Левандовски МЛСга кўчиб ўтди: «Чикаго Файр»да янги даврБугун, 05:51Карло Анчелотти Япония мағлуб этилган ўйиндан сўнг нималар деди?Карло Анчелотти Япония мағлуб этилган ўйиндан сўнг нималар деди?Бугун, 05:48ЖЧ-2026. 1/16 финал. Бразилия - Япония 2:1 (голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Бразилия - Япония 2:1 (голларни томоша қилинг)Бугун, 05:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди