ЖЧ-2026 . Марокаш Нидерландияни пенальтилар сериясида мағлуб этди
ЖЧ-2026 1/16 финалида навбатдаги катта сенсация қайд этилди. Марокаш миллий жамоаси Нидерландияни пенальтилар сериясида мағлуб этиб, 1/8 финал йўлланмасини қўлга киритди.
Асосий ва қўшимча вақт 1:1 ҳисобида якунланган баҳсда Африка вакиллари ҳал қилувчи зарбаларни аниқроқ бажарди.
Гакпо Нидерландияни олдинга олиб чиқди
Монтеррейдаги «Estadio BBVA» стадионида ўтган учрашувнинг биринчи қисмида гол кузатилмади.
Ҳисоб 72-дақиқада очилди. Коди Гакпо аниқ зарба йўллаб, Нидерландияни олдинга олиб чиқди.
Европа жамоаси ғалабага яқин турган эди, аммо Марокаш сўнгги дақиқаларгача курашишдан тўхтамади.
Диоп 90+1-дақиқада ҳисобни тенглаштирди
Ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда Марокаш ўз имкониятини топди.
90+1-дақиқада Диоп Нидерландия дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди.
Марокашнинг сўнгги дақиқадаги голи ўйинни қўшимча бўлимларга олиб ўтди.
Қўшимча вақтда ҳам жамоалар ғолибни аниқлай олмади.
Пенальтиларда Марокаш устун келди
Учрашув тақдири пенальтилар сериясида ҳал бўлди.
Марокаш футболчилари зарбаларни ишончлироқ бажариб, 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди. Шу тариқа, Нидерландия мундиал билан хайрлашди.
ЖЧ-2026. 1/16 финал
Нидерландия — Марокаш — 1:1
Пенальтилар серияси — 2:3
Голлар: Гакпо, 72 — Диоп, 90+1.
Марокашнинг кейинги рақиби маълум
Марокаш 1/8 финал босқичида Канада миллий жамоасига қарши майдонга тушади.
Канада аввалги босқичда Жанубий Африка Республикасини 1:0 ҳисобида мағлуб этган эди.
Энди икки жамоа чоракфинал йўлланмаси учун кураш олиб боради.
Учрашув таркиблари
Нидерландия: Вербрюгген, ван Ҳекки, ван Дейк, Аке (Копмейнерс, 71), Дюмфрис, Гравенберх (К. Тимбер, 86), де Йонг (де Роон, 110), ван де Вен (Ҳато, 86), Саммервилл, Гакпо (Клюйверт, 113), Броббей (Вегҳорст, 71).
Марокаш: Буну, Мазрауи, Риад (Салоҳ-Эддине, 75), Диоп, Ҳакими, Буадди (Мурабет, 79), Айнауи, Ҳаннус (Талби, 87), Оунаҳи (Раҳими, 86), Диас (Яссин, 79), Сайбари.
Огоҳлантириш: Диоп, 47.
Африка вакили яна тарих ёзмоқда
Марокаш бу ғалаба билан яна бир кучли Европа термасини турнирдан чиқарди. Жамоа охиригача курашиб, руҳий барқарорлик ва пенальтилардаги совуққонлик орқали кейинги босқичга йўл олди.
Сизнингча, Марокаш Канада тўсиғидан ҳам ўта оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…