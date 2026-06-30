Жуд Беллингем ўзини янги Джеймс Бонд ролида синаб кўрмоқчи
Реал Мадрид ва Англия терма жамоаси юлдузи Жуд Беллингем футболчилик фаолиятини якунлаганидан сўнг кутилмаган соҳада ўзини синаб кўрмоқчи эканини маълум қилди. 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ёрқин ўйин кўрсатаётган 23 ёшли ярим ҳимоячи келажакда машҳур жосус Джеймс Бонд ролини ижро этиш ниятида эканини очиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Англия терма жамоаси сафида АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилаётган мундиалда иштирок этаётган Беллингэм турнирнинг ҳақиқий кашфиётларидан бирига айланди. У Хорватияга қарши кечган ва 4:2 ҳисобида якунланган баҳсда гол уришдан ташқари, Гана ҳамда Панамага қарши ўйинларда кетма-кет "Учрашувнинг энг яхши футболчиси" деб топилди. Англия терма жамоаси плей-офф босқичига йўлланма олиб, нимчорак финалда Конго ДР жамоасига қарши майдонга тушишга тайёргарлик кўрмоқда.
Фох телеканалининг "Жаҳон чемпионати Афтер Ҳоурс" кўрсатувида иштирок этган футболчи ўзининг футболдан ташқаридаги қизиқишлари ҳақида гапирар экан, актёрлик маҳорати уни ҳамиша ўзига жалб қилганини таъкидлади. Машҳур бошловчи Джеймс Корден билан суҳбатда Беллингэм барча "Бондиана" фильмларини томоша қилганини ва ушбу персонажнинг ашаддий мухлиси эканини билдирди.
Кино оламидаги амбициялар"Мендан кўпинча футболдан кейин нима билан шуғулланишим ҳақида сўрашади. Мен бу ҳақда узоқ ўйлаганман ва ҳар сафар битта жавобга келаман: мен фильмда суратга тушишни истардим. Айниқса, Джеймс Бонд ролини ижро этиш — менинг орзум. Мен Сеан Коннерй ва Рогер Мооре иштирокидаги барча қисмларни кўриб чиққанман. Ҳали янги Бондни топишмади, шундай эмасми?" — дея ҳазиллашди футболчи.
Кўрсатув давомида Беллингэм ўзининг актёрлик қобилиятини намойиш этиб, машҳур "Менинг исмим Бонд, Джеймс Бонд" иборасини маҳорат билан ижро этди. Шунингдек, у бошловчи билан биргаликда "А Фев Гоод Мен" фильмидаги суд залида кечган машҳур саҳнани ҳам қайта жонлантирди. Унинг камера қаршисидаги ўзини тутиши ва эркинлиги мухлислар ҳамда мутахассислар эътиборини тортди.
Бироқ, Goal.com нашрининг хабар беришича, кастинг бўйича мутахассислар футболчининг бу борадаги имкониятларини бироз бошқача баҳоламоқда. Джеймс Бонд фильмлари учун кастинг директори Деббие МкВиллиаmsнинг фикрича, Беллингэмнинг жаҳон миқёсидаги машҳурлиги унга халақит бериши мумкин. Мутахассиснинг сўзларига кўра, жосус ролини ижро этувчи актёр сирли бўлиши ва унинг шахсий ҳаёти ҳақида одамлар камроқ билиши лозим.
Шунга қарамай, Жуд Беллингем ҳозирча бор эътиборини Жаҳон чемпионатидаги ғалаба ва Реал Мадрид сафидаги муваффақиятларига қаратган. Футболчининг актёрлик борасидаги орзулари эса унинг фаолияти якунлангач амалга ошиши мумкин бўлган қизиқарли режалар сифатида қолмоқда.
…