Жуд Беллингем ўзини янги Джеймс Бонд ролида синаб кўрмоқчи

·26·Спорт
Жуд Беллингем ўзини янги Джеймс Бонд ролида синаб кўрмоқчи

Реал Мадрид ва Англия терма жамоаси юлдузи Жуд Беллингем футболчилик фаолиятини якунлаганидан сўнг кутилмаган соҳада ўзини синаб кўрмоқчи эканини маълум қилди. 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ёрқин ўйин кўрсатаётган 23 ёшли ярим ҳимоячи келажакда машҳур жосус Джеймс Бонд ролини ижро этиш ниятида эканини очиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Англия терма жамоаси сафида АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилаётган мундиалда иштирок этаётган Беллингэм турнирнинг ҳақиқий кашфиётларидан бирига айланди. У Хорватияга қарши кечган ва 4:2 ҳисобида якунланган баҳсда гол уришдан ташқари, Гана ҳамда Панамага қарши ўйинларда кетма-кет "Учрашувнинг энг яхши футболчиси" деб топилди. Англия терма жамоаси плей-офф босқичига йўлланма олиб, нимчорак финалда Конго ДР жамоасига қарши майдонга тушишга тайёргарлик кўрмоқда.

Фох телеканалининг "Жаҳон чемпионати Афтер Ҳоурс" кўрсатувида иштирок этган футболчи ўзининг футболдан ташқаридаги қизиқишлари ҳақида гапирар экан, актёрлик маҳорати уни ҳамиша ўзига жалб қилганини таъкидлади. Машҳур бошловчи Джеймс Корден билан суҳбатда Беллингэм барча "Бондиана" фильмларини томоша қилганини ва ушбу персонажнинг ашаддий мухлиси эканини билдирди.

Кино оламидаги амбициялар

"Мендан кўпинча футболдан кейин нима билан шуғулланишим ҳақида сўрашади. Мен бу ҳақда узоқ ўйлаганман ва ҳар сафар битта жавобга келаман: мен фильмда суратга тушишни истардим. Айниқса, Джеймс Бонд ролини ижро этиш — менинг орзум. Мен Сеан Коннерй ва Рогер Мооре иштирокидаги барча қисмларни кўриб чиққанман. Ҳали янги Бондни топишмади, шундай эмасми?" — дея ҳазиллашди футболчи.

Кўрсатув давомида Беллингэм ўзининг актёрлик қобилиятини намойиш этиб, машҳур "Менинг исмим Бонд, Джеймс Бонд" иборасини маҳорат билан ижро этди. Шунингдек, у бошловчи билан биргаликда "А Фев Гоод Мен" фильмидаги суд залида кечган машҳур саҳнани ҳам қайта жонлантирди. Унинг камера қаршисидаги ўзини тутиши ва эркинлиги мухлислар ҳамда мутахассислар эътиборини тортди.

Бироқ, Goal.com нашрининг хабар беришича, кастинг бўйича мутахассислар футболчининг бу борадаги имкониятларини бироз бошқача баҳоламоқда. Джеймс Бонд фильмлари учун кастинг директори Деббие МкВиллиаmsнинг фикрича, Беллингэмнинг жаҳон миқёсидаги машҳурлиги унга халақит бериши мумкин. Мутахассиснинг сўзларига кўра, жосус ролини ижро этувчи актёр сирли бўлиши ва унинг шахсий ҳаёти ҳақида одамлар камроқ билиши лозим.

Шунга қарамай, Жуд Беллингем ҳозирча бор эътиборини Жаҳон чемпионатидаги ғалаба ва Реал Мадрид сафидаги муваффақиятларига қаратган. Футболчининг актёрлик борасидаги орзулари эса унинг фаолияти якунлангач амалга ошиши мумкин бўлган қизиқарли режалар сифатида қолмоқда.

Жуде БеллингэмРеал МадридАнглияЖаҳон ЧемпионатиДжеймс Бонд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уэйн Руни Гарри Кейнни Манчестер Юнайтедга қайтишга чақирдиУэйн Руни Гарри Кейнни Манчестер Юнайтедга қайтишга чақирдиБугун, 17:34Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд бўйича якуний қарорга келдиМанчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд бўйича якуний қарорга келдиБугун, 17:17Барселона аёллар жамоаси юлдузи Салма Параллуело клубни тарк этдиБарселона аёллар жамоаси юлдузи Салма Параллуело клубни тарк этдиБугун, 17:15Баэна Вальверде билан жанжалдан кейинги ҳаётидаги оғир кунларни очдиБаэна Вальверде билан жанжалдан кейинги ҳаётидаги оғир кунларни очдиБугун, 15:41Златан Ибрагимович Роналд Коэманни кескин танқид қилди: Нидерландия ўзлигини йўқотдиЗлатан Ибрагимович Роналд Коэманни кескин танқид қилди: Нидерландия ўзлигини йўқотдиБугун, 15:39Анъанавий ўйин услубидан воз кечишнинг оқибати Куманга қимматга тушдиАнъанавий ўйин услубидан воз кечишнинг оқибати Куманга қимматга тушдиБугун, 15:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди