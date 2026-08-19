Tank 5 Pro: проектор ва 17600 мА/соат аккумуляторли ҳимояланган смартфон
8849tech 1200 доллар нархидаги Tank 5 Pro смартфонини тақдим этди, қурилма смартфон, термовизор, ДЛП-проектор ва ташқи аккумулятор функсияларини бирлаштиради. Унда -10 дан +400 даражагача ҳароратни ўлчайдиган 160 × 120 пикселли ФЛИР термовизор камераси, тунги кўриш камераси, 1080p аниқликдаги проектор ҳамда 50 мегапикселли асосий ва телефото камералар мавжуд.
Мобил технологиялар бозори ўта чидамли ва ғайриоддий функцияларга эга қурилмалар билан бойиди. ixbt.com маълумотига кўра, 8849tech бренди ўзининг энг сўнгги флагмани — ўта оғир шароитларда ишлашга мўлжалланган Tank 5 Pro смартфонини расман тақдим этди. Нархи 1200 долларни ташкил этувчи мазкур гаджет ўзида смартфон, профессионал иссиқлик ўлчагич, проектор ҳамда улкан қувватга эга ташқи аккумулятор функцияларини мужассам этгани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Имкониятлар ва техник хусусиятларҚурилманинг энг диққатга сазовор жиҳатларидан бири бу — ФЛИР термовизор камераси бўлиб, у 160 × 120 пиксел ўлчамга эга ва -10 дан +400 даражагача бўлган ҳарорат оралиғидаги объектларни ўлчай олади. Тасвирни янада аниқроқ қилиш учун смартфон иссиқлик детектори маълумотларини оддий камера кадрлари билан бирлаштиради. Шунингдек, орқа панелда тўртта инфрақизил нурлантиргичли тунги кўриш камераси ва ўта ёрқин кемпинг чироғи ўрнатилган.
Tank 5 Pro модели нафақат мустаҳкамлиги, балки ўрнатилган ДЛП-проектори билан ҳам ажралиб туради. Ушбу проектор 1080p пикселлар сони ва 220 люмен ёрқинлик даражасини таъминлайди. Оптик имкониятлар қаторига 50 мегапикселли асосий камера, шунингдек, 50 мегапикселли телефото модул ва 32 мегапикселли олд камера ҳам киритилган.
Дисплей ва унумдорликСмартфон юқори сифатли 6,73 дюймли AMOLED экран билан жиҳозланган бўлиб, унинг аниқлиги 3200 × 1440 пикселни, янгиланиш частотаси эса 120 Hz ни ташкил этади. HDR контентни намойиш этиш вақтида энг юқори (пик) ёрқинлик даражаси 3000 нитга етади. Бу қуёш нури остида ҳам тасвирнинг мукофотли кўринишини таъминлайди.
Қурилма марказида кучли MediaTek Dimensity 9400e процессори жойлашган. Ишлаб чиқарувчи фойдаланувчиларга ягона, аммо энг юқори конфигурацияни таклиф қилмоқда: смартфон 18 GB тезкор (ОЗУ) ва 512 GB доимий хотира билан таъминланган бўлиб, бу ҳар қандай оғир вазифаларни муаммосиз бажариш имконини беради.
Ўлчамлар ва автономияБундай кенг имкониятлар ва функциялар мажмуи ўз навбатида қурилманинг ўлчамларига ҳам таъсир кўрсатди. Tank 5 Pro корпусининг қалинлиги 33,8 миллиметрга, оғирлиги эса 715 граммга тенг. Бундай оғирлик ва қалинлик илк навбатда улкан қувват манбаи ҳисобига юзага келган.
Гаджет ичига сиғими 17 600 мА/соат бўлган улкан аккумулятор ўрнатилган бўлиб, у 120 ватт қувватга эга тезкор зарядлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, қурилма IP69K даражасидаги юқори даражадаги ҳимояга эга бўлиб, сув, чанг ва механик зарбалардан тўлиқ қўриқланади.
…