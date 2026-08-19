Tank 5 Pro: проектор ва 17600 мА/соат аккумуляторли ҳимояланган смартфон

·1·Техно
Tank 5 Pro: проектор ва 17600 мА/соат аккумуляторли ҳимояланган смартфон
Қисқача

8849tech 1200 доллар нархидаги Tank 5 Pro смартфонини тақдим этди, қурилма смартфон, термовизор, ДЛП-проектор ва ташқи аккумулятор функсияларини бирлаштиради. Унда -10 дан +400 даражагача ҳароратни ўлчайдиган 160 × 120 пикселли ФЛИР термовизор камераси, тунги кўриш камераси, 1080p аниқликдаги проектор ҳамда 50 мегапикселли асосий ва телефото камералар мавжуд.

Мобил технологиялар бозори ўта чидамли ва ғайриоддий функцияларга эга қурилмалар билан бойиди. ixbt.com маълумотига кўра, 8849tech бренди ўзининг энг сўнгги флагмани — ўта оғир шароитларда ишлашга мўлжалланган Tank 5 Pro смартфонини расман тақдим этди. Нархи 1200 долларни ташкил этувчи мазкур гаджет ўзида смартфон, профессионал иссиқлик ўлчагич, проектор ҳамда улкан қувватга эга ташқи аккумулятор функцияларини мужассам этгани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Имкониятлар ва техник хусусиятлар

Қурилманинг энг диққатга сазовор жиҳатларидан бири бу — ФЛИР термовизор камераси бўлиб, у 160 × 120 пиксел ўлчамга эга ва -10 дан +400 даражагача бўлган ҳарорат оралиғидаги объектларни ўлчай олади. Тасвирни янада аниқроқ қилиш учун смартфон иссиқлик детектори маълумотларини оддий камера кадрлари билан бирлаштиради. Шунингдек, орқа панелда тўртта инфрақизил нурлантиргичли тунги кўриш камераси ва ўта ёрқин кемпинг чироғи ўрнатилган.

Tank 5 Pro модели нафақат мустаҳкамлиги, балки ўрнатилган ДЛП-проектори билан ҳам ажралиб туради. Ушбу проектор 1080p пикселлар сони ва 220 люмен ёрқинлик даражасини таъминлайди. Оптик имкониятлар қаторига 50 мегапикселли асосий камера, шунингдек, 50 мегапикселли телефото модул ва 32 мегапикселли олд камера ҳам киритилган.

Дисплей ва унумдорлик

Смартфон юқори сифатли 6,73 дюймли AMOLED экран билан жиҳозланган бўлиб, унинг аниқлиги 3200 × 1440 пикселни, янгиланиш частотаси эса 120 Hz ни ташкил этади. HDR контентни намойиш этиш вақтида энг юқори (пик) ёрқинлик даражаси 3000 нитга етади. Бу қуёш нури остида ҳам тасвирнинг мукофотли кўринишини таъминлайди.

Қурилма марказида кучли MediaTek Dimensity 9400e процессори жойлашган. Ишлаб чиқарувчи фойдаланувчиларга ягона, аммо энг юқори конфигурацияни таклиф қилмоқда: смартфон 18 GB тезкор (ОЗУ) ва 512 GB доимий хотира билан таъминланган бўлиб, бу ҳар қандай оғир вазифаларни муаммосиз бажариш имконини беради.

Ўлчамлар ва автономия

Бундай кенг имкониятлар ва функциялар мажмуи ўз навбатида қурилманинг ўлчамларига ҳам таъсир кўрсатди. Tank 5 Pro корпусининг қалинлиги 33,8 миллиметрга, оғирлиги эса 715 граммга тенг. Бундай оғирлик ва қалинлик илк навбатда улкан қувват манбаи ҳисобига юзага келган.

Гаджет ичига сиғими 17 600 мА/соат бўлган улкан аккумулятор ўрнатилган бўлиб, у 120 ватт қувватга эга тезкор зарядлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, қурилма IP69K даражасидаги юқори даражадаги ҳимояга эга бўлиб, сув, чанг ва механик зарбалардан тўлиқ қўриқланади.

Tank 5 ProҲимояланган смартфон8849techТермовизорПроектор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max смартфонларининг дастлабки унумдорлиги маълум бўлдиiPhone 18 Pro ва Pro Max смартфонларининг дастлабки унумдорлиги маълум бўлдиБугун, 04:57Астрономлар 129 та галактикада Дайсон сфераларини топа олмадиАстрономлар 129 та галактикада Дайсон сфераларини топа олмадиБугун, 03:50Халқаро космик станцияда алоқа антеннасини ўрнатиш ишлари ортга сурилдиХалқаро космик станцияда алоқа антеннасини ўрнатиш ишлари ортга сурилдиБугун, 02:54Apple Европа Иттифоқидаги App Store комиссиялари ва қоидаларини ўзгартирдиApple Европа Иттифоқидаги App Store комиссиялари ва қоидаларини ўзгартирдиКеча, 22:24Хитойликлар инсон рекордларини янгилаган робот яратдиХитойликлар инсон рекордларини янгилаган робот яратдиКеча, 21:57NASA ва ESA астронавтлари ХКСда очиқ космосга чиқдиNASA ва ESA астронавтлари ХКСда очиқ космосга чиқдиКеча, 21:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди