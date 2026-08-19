«Франция грандлари нишонида»: Аббосбек Европанинг топ-лигасига йўл оляптими?

·1·Спорт
«Франция грандлари нишонида»: Аббосбек Европанинг топ-лигасига йўл оляптими?
Қисқача

Франсиянинг «Расинг Страсбург» клуби 22 ёшли Аббосбек Файзуллаевни ёзги трансфер ойнаси ёпилгунига қадар ўз сафига қўшиб олиш учун музокараларни тезлаштирмоқда. «Башакшеҳир» билан 2030 йил июнига қадар тузилган шартнома трансфердаги асосий тўсиқ бўлиб, франсуз клуби турк жамоасини қаноатлантирадиган катта молиявий таклиф тайёрлаши керак.

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ёрқин юлдузи Аббосбек Файзуллаев фаолиятида кутилмаган ва сенсацион бурилиш ясалиши мумкин. Франция чемпионати (Лига 1) вакили ёзги трансфер ойнаси ёпилгунига қадар ўзбек вингерини ўз сафига қўшиб олиш учун шошилинч ҳаракатларни бошлади — бироқ бу трансферга нима тўсқинлик қилиши мумкин?

«Страсбург»нинг режаси: Французлар нега айнан Файзуллаевни танлади?

Франциянинг трансферларга ихтисослашган нуфузли нашри — les-transferts.com ва L1 радиоси тарқатган хабарларга кўра, Эльзас вилоятининг «Расинг Страсбург» клуби 22 ёшли футболчимиз бўйича музокараларни тезлаштирмоқда. Клуб ҳужум чизиғини айнан ўзбек ярим ҳимоячисининг креативлиги билан кучайтиришни мақсад қилган.

Франциялик экспертлар Аббосбекнинг кучли томонларига алоҳида урғу бермоқда:

"Файзуллаев 22 ёшидаёқ катта халқаро тажрибага эга бўлган. Унинг рақиб ҳимоячиларини осонликча алдаб ўтиши ва голли вазиятлар яратиш маҳорати «Страсбург» ҳужумига янги нафас олиб кириши мумкин.", - дейди les-transferts.com журналисти Йохан Боден.

Футболчининг ҳолати ва трансфер рақамлари

Кўрсаткич

Аббосбек Файзуллаев кўрсаткичлари

Ёши / Позицияси

22 ёш / Ўнг қанот вингери, ҳужумкор ярим ҳимоячи

Ҳозирги клуби

«Башакшеҳир» (Туркия)

Амалдаги шартнома

2030 йил июнига қадар

Терма жамоадаги статистикаси

35 та ўйин, 9 та гол

Жорий мавсум

3 та учрашув, 1 та голли узатма

Трансфер йўлидаги асосий тўсиқ: «Башакшеҳир» позицияси

Гарчи француз клуби музокараларни тезлаштиришга интилаётган бўлса-да, вазият у қадар оддий эмас. Файзуллаевнинг турк клуби билан тузган узоқ муддатли шартномаси (2030 йилгача) «Башакшеҳир»га катта устунлик бермоқда.

Шу боис, Франция жамоаси ушбу келишувга эришиш учун туркларни қаноатлантирадиган жуда жиддий ва катта молиявий таклиф тайёрлашига тўғри келади. Ҳал қилувчи музокаралар ёзги трансфер ойнаси ёпилгунга қадар ўз якунига етиши кутилмоқда.

Сизнингча, Аббосбек Файзуллаев учун Франция Лига 1 чемпионати тўғри танловми ёки Туркияда қолгани маъқулми?

Ўз фикрингизни изоҳларда билдиринг ва футбол мухлиси бўлган дўстларингизга ушбу эксклюзив хабарни юборинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Барселона» Родри трансферини расман эълон қилди — шартнома тафсилотлари«Барселона» Родри трансферини расман эълон қилди — шартнома тафсилотлариБугун, 06:05Гвардиоланинг «Сити» кийиниш хонасидаги кўз ёшли хайрлашуви ошкор бўлдиГвардиоланинг «Сити» кийиниш хонасидаги кўз ёшли хайрлашуви ошкор бўлдиБугун, 05:56Шоҳжаҳон Эргашев Шаҳрам Ғиёсовга кутилмаган «вызов» ташладиШоҳжаҳон Эргашев Шаҳрам Ғиёсовга кутилмаган «вызов» ташладиБугун, 05:50«Нокаут башорати» тескари ишлади: Макгрегор Гэррига кутилмаган мурожаат йўллади«Нокаут башорати» тескари ишлади: Макгрегор Гэррига кутилмаган мурожаат йўлладиБугун, 05:44Хаби Алонсо Челси мураббийлар штабига нима учун Аустин МакПҳее қўшилганини тушунтирдиХаби Алонсо Челси мураббийлар штабига нима учун Аустин МакПҳее қўшилганини тушунтирдиБугун, 01:50Барселона жамоаси Родри трансфери орқали майдонда барқарорликка эришдиБарселона жамоаси Родри трансфери орқали майдонда барқарорликка эришдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди