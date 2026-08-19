«Франция грандлари нишонида»: Аббосбек Европанинг топ-лигасига йўл оляптими?
Франсиянинг «Расинг Страсбург» клуби 22 ёшли Аббосбек Файзуллаевни ёзги трансфер ойнаси ёпилгунига қадар ўз сафига қўшиб олиш учун музокараларни тезлаштирмоқда. «Башакшеҳир» билан 2030 йил июнига қадар тузилган шартнома трансфердаги асосий тўсиқ бўлиб, франсуз клуби турк жамоасини қаноатлантирадиган катта молиявий таклиф тайёрлаши керак.
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ёрқин юлдузи Аббосбек Файзуллаев фаолиятида кутилмаган ва сенсацион бурилиш ясалиши мумкин. Франция чемпионати (Лига 1) вакили ёзги трансфер ойнаси ёпилгунига қадар ўзбек вингерини ўз сафига қўшиб олиш учун шошилинч ҳаракатларни бошлади — бироқ бу трансферга нима тўсқинлик қилиши мумкин?
«Страсбург»нинг режаси: Французлар нега айнан Файзуллаевни танлади?
Франциянинг трансферларга ихтисослашган нуфузли нашри — les-transferts.com ва L1 радиоси тарқатган хабарларга кўра, Эльзас вилоятининг «Расинг Страсбург» клуби 22 ёшли футболчимиз бўйича музокараларни тезлаштирмоқда. Клуб ҳужум чизиғини айнан ўзбек ярим ҳимоячисининг креативлиги билан кучайтиришни мақсад қилган.
Франциялик экспертлар Аббосбекнинг кучли томонларига алоҳида урғу бермоқда:
"Файзуллаев 22 ёшидаёқ катта халқаро тажрибага эга бўлган. Унинг рақиб ҳимоячиларини осонликча алдаб ўтиши ва голли вазиятлар яратиш маҳорати «Страсбург» ҳужумига янги нафас олиб кириши мумкин.", - дейди les-transferts.com журналисти Йохан Боден.
Футболчининг ҳолати ва трансфер рақамлари
Кўрсаткич
Аббосбек Файзуллаев кўрсаткичлари
Ёши / Позицияси
22 ёш / Ўнг қанот вингери, ҳужумкор ярим ҳимоячи
Ҳозирги клуби
«Башакшеҳир» (Туркия)
Амалдаги шартнома
2030 йил июнига қадар
Терма жамоадаги статистикаси
35 та ўйин, 9 та гол
Жорий мавсум
3 та учрашув, 1 та голли узатма
Трансфер йўлидаги асосий тўсиқ: «Башакшеҳир» позицияси
Гарчи француз клуби музокараларни тезлаштиришга интилаётган бўлса-да, вазият у қадар оддий эмас. Файзуллаевнинг турк клуби билан тузган узоқ муддатли шартномаси (2030 йилгача) «Башакшеҳир»га катта устунлик бермоқда.
Шу боис, Франция жамоаси ушбу келишувга эришиш учун туркларни қаноатлантирадиган жуда жиддий ва катта молиявий таклиф тайёрлашига тўғри келади. Ҳал қилувчи музокаралар ёзги трансфер ойнаси ёпилгунга қадар ўз якунига етиши кутилмоқда.
Сизнингча, Аббосбек Файзуллаев учун Франция Лига 1 чемпионати тўғри танловми ёки Туркияда қолгани маъқулми?
Ўз фикрингизни изоҳларда билдиринг ва футбол мухлиси бўлган дўстларингизга ушбу эксклюзив хабарни юборинг!
…