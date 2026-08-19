«Нокаут башорати» тескари ишлади: Макгрегор Гэррига кутилмаган мурожаат йўллади

·21·Спорт
«Нокаут башорати» тескари ишлади: Макгрегор Гэррига кутилмаган мурожаат йўллади
Қисқача

UFC 330 турнирида Ислам Махачев 2-раундда Ен Мачадо Геррини кучли ҳай-кик билан нокдаунга тушириб, жангда муддатидан аввал ғалаба қозонди. Бу натижа Конор Макгрегорнинг Герри Махачевни ҳай-кик орқали нокаутга учратиши ҳақидаги башоратига зид бўлди. Мағлубиятдан сўнг Ен Мачадо Герри қайтишини ва UFC камарини қўлга киритишини билдирди. Конор Макгрегор эса унинг баёноти остида «Чемпионлик менталитети!» дея изоҳ қолдирди.

UFC 330 турнири олдидан бутун дунёни шов-шувга кўмиб, Ислам Махачевнинг аянчли мағлубиятини ваъда қилган Конор Макгрегорнинг режалари октагонда чиппакка чиқди. Аммо ҳамюрти шармандали зарбага учраганидан сўнг, собиқ икки вазн чемпиони ҳаммани ҳайратда қолдирган ҳаракатни амалга оширди — у нима учун айнан ҳозир жим туролмади?

Башоратнинг «лаънати»: Октагонда нима содир бўлди?

Жанг арафасида Конор Макгрегор ўзининг ёш ватандоши Йен Мачадо Гэррини очиқчасига қўллаб, сенсацион баёнот берган эди. Унинг фикрича, Гэрри Махачевнинг устидан бошига бериладиган аниқ зарба (ҳай-кик) орқали муддатидан олдин ғалаба қозониши керак эди.

Бироқ Филадельфиядаги қарама-қаршилик кутилмаган бурилиш ясади:

  • Кутилган сценарий: Гэррининг тезкор оёқ зарбалари ва Махачевни нокаутга учратиши.

  • Аслида юз берган ҳолат: Иккинчи раундда айнан Ислам Махачев кучли ҳай-кик билан ирландиялик спортчини оғир нокдаунга тушириб, жанг тақдирини ўз фойдасига ҳал қилди.

Жанг фактлари ва асосий кўрсаткичлар

Кўрсаткич

Ислам Махачев

Йен Мачадо Гэрри

Жанг мақоми

Чемпионлик унвони ҳимояси

Даъвогар

Ҳал қилувчи зарба

2-раунддаги ҳалокатли ҳай-кик

Башорат қилинган зарбани ўтказиб юборди

Жанг натижаси

Муддатидан аввал ғалаба

Мағлубият

«Синмаган ирода»: Гэррининг видеоси ва Конорнинг жавоби

Қаттиқ зарба ва мағлубиятдан кейин Гэрри мухлисларига махсус видеомурожаат йўллаб, таслим бўлмаслигини билдирди. У ўз жамоадоши Чарльз Оливейранинг йўлини эслатиб, катта мағлубиятлар инсонни фақат кучлироқ қилишини таъкидлади.

"Бу мағлубият ҳеч нарсани англатмайди. Мен албатта қайтаман ва UFC камарини бошим узра кўтараман!"

Йен Мачадо Гэрри

Ушбу ҳиссиётли баёнот остида эса Конор Макгрегор ўзининг қисқа, аммо жуда таъсирли изоҳини қолдирди:

"Чемпионлик менталитети!"

Конор Макгрегор

Макгрегор ҳатто октагонда режалар барбод бўлганда ҳам ўз шогирдини ёлғиз қолдирмаслигини ва унинг чемпионлик руҳиятига ишонишини шу тариқа кўрсатиб қўйди.

Сизнингча, Гэрри ҳақиқатан ҳам келажакда чемпион бўла оладими ёки Махачевга қарши баҳс унинг асл савиясини кўрсатиб қўйдими?

Ўз фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва UFC мухлиси бўлган дўстларингизга ушбу хабарни улашинг!

Конор МакгрегорИслам МахачевЙен Мачадо ГерриЮФСФиладельфия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC 330 турниридан сўнг дивизионларда нималар ўзгарди?UFC 330 турниридан сўнг дивизионларда нималар ўзгарди?Бугун, 06:14«Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг ОЧЛдаги рақиблари аниқ бўлди«Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг ОЧЛдаги рақиблари аниқ бўлдиБугун, 06:12«Барселона» Родри трансферини расман эълон қилди — шартнома тафсилотлари«Барселона» Родри трансферини расман эълон қилди — шартнома тафсилотлариБугун, 06:05«Франция грандлари нишонида»: Аббосбек Европанинг топ-лигасига йўл оляптими?«Франция грандлари нишонида»: Аббосбек Европанинг топ-лигасига йўл оляптими?Бугун, 06:00Гвардиоланинг «Сити» кийиниш хонасидаги кўз ёшли хайрлашуви ошкор бўлдиГвардиоланинг «Сити» кийиниш хонасидаги кўз ёшли хайрлашуви ошкор бўлдиБугун, 05:56Шоҳжаҳон Эргашев Шаҳрам Ғиёсовга кутилмаган «вызов» ташладиШоҳжаҳон Эргашев Шаҳрам Ғиёсовга кутилмаган «вызов» ташладиБугун, 05:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди