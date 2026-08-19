«Нокаут башорати» тескари ишлади: Макгрегор Гэррига кутилмаган мурожаат йўллади
UFC 330 турнирида Ислам Махачев 2-раундда Ен Мачадо Геррини кучли ҳай-кик билан нокдаунга тушириб, жангда муддатидан аввал ғалаба қозонди. Бу натижа Конор Макгрегорнинг Герри Махачевни ҳай-кик орқали нокаутга учратиши ҳақидаги башоратига зид бўлди. Мағлубиятдан сўнг Ен Мачадо Герри қайтишини ва UFC камарини қўлга киритишини билдирди. Конор Макгрегор эса унинг баёноти остида «Чемпионлик менталитети!» дея изоҳ қолдирди.
UFC 330 турнири олдидан бутун дунёни шов-шувга кўмиб, Ислам Махачевнинг аянчли мағлубиятини ваъда қилган Конор Макгрегорнинг режалари октагонда чиппакка чиқди. Аммо ҳамюрти шармандали зарбага учраганидан сўнг, собиқ икки вазн чемпиони ҳаммани ҳайратда қолдирган ҳаракатни амалга оширди — у нима учун айнан ҳозир жим туролмади?
Башоратнинг «лаънати»: Октагонда нима содир бўлди?
Жанг арафасида Конор Макгрегор ўзининг ёш ватандоши Йен Мачадо Гэррини очиқчасига қўллаб, сенсацион баёнот берган эди. Унинг фикрича, Гэрри Махачевнинг устидан бошига бериладиган аниқ зарба (ҳай-кик) орқали муддатидан олдин ғалаба қозониши керак эди.
Бироқ Филадельфиядаги қарама-қаршилик кутилмаган бурилиш ясади:
Кутилган сценарий: Гэррининг тезкор оёқ зарбалари ва Махачевни нокаутга учратиши.
Аслида юз берган ҳолат: Иккинчи раундда айнан Ислам Махачев кучли ҳай-кик билан ирландиялик спортчини оғир нокдаунга тушириб, жанг тақдирини ўз фойдасига ҳал қилди.
Жанг фактлари ва асосий кўрсаткичлар
Кўрсаткич
Йен Мачадо Гэрри
Жанг мақоми
Чемпионлик унвони ҳимояси
Даъвогар
Ҳал қилувчи зарба
2-раунддаги ҳалокатли ҳай-кик
Башорат қилинган зарбани ўтказиб юборди
Жанг натижаси
Муддатидан аввал ғалаба
Мағлубият
«Синмаган ирода»: Гэррининг видеоси ва Конорнинг жавоби
Қаттиқ зарба ва мағлубиятдан кейин Гэрри мухлисларига махсус видеомурожаат йўллаб, таслим бўлмаслигини билдирди. У ўз жамоадоши Чарльз Оливейранинг йўлини эслатиб, катта мағлубиятлар инсонни фақат кучлироқ қилишини таъкидлади.
"Бу мағлубият ҳеч нарсани англатмайди. Мен албатта қайтаман ва UFC камарини бошим узра кўтараман!"
— Йен Мачадо Гэрри
Ушбу ҳиссиётли баёнот остида эса Конор Макгрегор ўзининг қисқа, аммо жуда таъсирли изоҳини қолдирди:
"Чемпионлик менталитети!"
— Конор Макгрегор
Макгрегор ҳатто октагонда режалар барбод бўлганда ҳам ўз шогирдини ёлғиз қолдирмаслигини ва унинг чемпионлик руҳиятига ишонишини шу тариқа кўрсатиб қўйди.
Сизнингча, Гэрри ҳақиқатан ҳам келажакда чемпион бўла оладими ёки Махачевга қарши баҳс унинг асл савиясини кўрсатиб қўйдими?
Ўз фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва UFC мухлиси бўлган дўстларингизга ушбу хабарни улашинг!
…