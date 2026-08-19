Гвардиоланинг «Сити» кийиниш хонасидаги кўз ёшли хайрлашуви ошкор бўлди

·18·Спорт
Гвардиоланинг «Сити» кийиниш хонасидаги кўз ёшли хайрлашуви ошкор бўлди
Қисқача

Хосеп Гвардиола «Манчестер Сити» бош мураббийи сифатидаги сўнгги ўйинини ўтказишини ва ишни давом эттириш учун зарур куч ҳамда энергия қолмаганини футболчиларга маълум қилган. Бу хайрлашув тафсилотлари «А Беаутифул Обсессион» ҳужжатли филмида ошкор бўлди, унда Гвардиола расмий эълондан олдин вазиятни жамоасига шахсан тушунтиргани кўрсатилган.

Жаҳон футболида бутун бир давр якунига етди: «Манчестер Сити» билан 10 йил давомида фантастик ғалабаларни қўлга киритган Хосеп Гвардиола ниҳоят клуб билан хайрлашди. Жамоанинг кийиниш хонасида бўлиб ўтган ва шу пайтгача сир тутилган энг оғриқли лаҳзалар оммага сизиб чиқди — буюк мураббийни кетишга аслида нима мажбур қилди?

Сўнгги нутқ: «A Beautiful Obsession» фильмидаги шок лаҳзалар

Интернет тармоқларида намойиш этилган «A Beautiful Obsession» ҳужжатли фильми Гвардиоланинг клубдаги сўнгги кунлари пардасини очди. Футболчилар олдига чиққан испаниялик мутахассис ўзининг оғир қарорини очиқ тан олди:

"Йигитлар, мен кўп гапирмайман. Якшанба куни «Манчестер Сити» бош мураббийи сифатидаги сўнгги ўйинимни ўтказаман. Сабаби оддий: ишни давом эттириш учун куч, энергия керак. Лекин ич-ичимдан биламанки, энди менда бу энергия қолмади.", - деди Хосеп Гвардиола.

Пеп расмий эълондан олдин футболчиларга шахсан ўзи вазиятни тушунтиришни бурчи деб билган ва барча шогирдларига миннатдорчилик билдирган.

Гвардиоланинг «Манчестер Сити»даги 10 йиллик империяси

Кўрсаткич

Рақамлар ва муваффақиятлар

Бошқарув даври

2016 – 2026 йиллар (10 йил)

Жами совринлар

20 та унвон

АПЛ чемпионлиги

6 карра Англия чемпиони

Энг катта чўққи

УЕФА Чемпионлар Лигаси ғолиблиги

Футбол тарихида ўчмас из

2016 йилда Манчестерга келган Пеп нафақат жамоани, балки бутун инглиз футболи тактикасини қайтадан яратди. Бироқ ўн йиллик тинимсиз босим, рекордлар ва совринлар пойгаси ҳатто энг кучли мутахассисни ҳам руҳий ва жисмоний жиҳатдан толиқтирди. Унинг кетиши АПЛдаги кучлар мувозанатини бутунлай ўзгартириб юбориши кутилмоқда.

Сизнингча, Гвардиоласиз «Манчестер Сити» аввалги қудратини сақлаб қола оладими ёки клуб инқирозга юз тутадими?

Ўз фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва футбол мухлиси бўлган дўстларингизга ушбу тарихий хабарни улашинг!

Пеп ГвардиолаМанчестер СитиПремьер-лигаУЕФА Чемпионлар Лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC 330 турниридан сўнг дивизионларда нималар ўзгарди?UFC 330 турниридан сўнг дивизионларда нималар ўзгарди?Бугун, 06:14«Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг ОЧЛдаги рақиблари аниқ бўлди«Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг ОЧЛдаги рақиблари аниқ бўлдиБугун, 06:12«Барселона» Родри трансферини расман эълон қилди — шартнома тафсилотлари«Барселона» Родри трансферини расман эълон қилди — шартнома тафсилотлариБугун, 06:05«Франция грандлари нишонида»: Аббосбек Европанинг топ-лигасига йўл оляптими?«Франция грандлари нишонида»: Аббосбек Европанинг топ-лигасига йўл оляптими?Бугун, 06:00Шоҳжаҳон Эргашев Шаҳрам Ғиёсовга кутилмаган «вызов» ташладиШоҳжаҳон Эргашев Шаҳрам Ғиёсовга кутилмаган «вызов» ташладиБугун, 05:50«Нокаут башорати» тескари ишлади: Макгрегор Гэррига кутилмаган мурожаат йўллади«Нокаут башорати» тескари ишлади: Макгрегор Гэррига кутилмаган мурожаат йўлладиБугун, 05:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди