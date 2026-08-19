Гвардиоланинг «Сити» кийиниш хонасидаги кўз ёшли хайрлашуви ошкор бўлди
Хосеп Гвардиола «Манчестер Сити» бош мураббийи сифатидаги сўнгги ўйинини ўтказишини ва ишни давом эттириш учун зарур куч ҳамда энергия қолмаганини футболчиларга маълум қилган. Бу хайрлашув тафсилотлари «А Беаутифул Обсессион» ҳужжатли филмида ошкор бўлди, унда Гвардиола расмий эълондан олдин вазиятни жамоасига шахсан тушунтиргани кўрсатилган.
Жаҳон футболида бутун бир давр якунига етди: «Манчестер Сити» билан 10 йил давомида фантастик ғалабаларни қўлга киритган Хосеп Гвардиола ниҳоят клуб билан хайрлашди. Жамоанинг кийиниш хонасида бўлиб ўтган ва шу пайтгача сир тутилган энг оғриқли лаҳзалар оммага сизиб чиқди — буюк мураббийни кетишга аслида нима мажбур қилди?
Сўнгги нутқ: «A Beautiful Obsession» фильмидаги шок лаҳзалар
Интернет тармоқларида намойиш этилган «A Beautiful Obsession» ҳужжатли фильми Гвардиоланинг клубдаги сўнгги кунлари пардасини очди. Футболчилар олдига чиққан испаниялик мутахассис ўзининг оғир қарорини очиқ тан олди:
"Йигитлар, мен кўп гапирмайман. Якшанба куни «Манчестер Сити» бош мураббийи сифатидаги сўнгги ўйинимни ўтказаман. Сабаби оддий: ишни давом эттириш учун куч, энергия керак. Лекин ич-ичимдан биламанки, энди менда бу энергия қолмади.", - деди Хосеп Гвардиола.
Пеп расмий эълондан олдин футболчиларга шахсан ўзи вазиятни тушунтиришни бурчи деб билган ва барча шогирдларига миннатдорчилик билдирган.
Гвардиоланинг «Манчестер Сити»даги 10 йиллик империяси
Кўрсаткич
Рақамлар ва муваффақиятлар
Бошқарув даври
2016 – 2026 йиллар (10 йил)
Жами совринлар
20 та унвон
АПЛ чемпионлиги
6 карра Англия чемпиони
Энг катта чўққи
УЕФА Чемпионлар Лигаси ғолиблиги
Футбол тарихида ўчмас из
2016 йилда Манчестерга келган Пеп нафақат жамоани, балки бутун инглиз футболи тактикасини қайтадан яратди. Бироқ ўн йиллик тинимсиз босим, рекордлар ва совринлар пойгаси ҳатто энг кучли мутахассисни ҳам руҳий ва жисмоний жиҳатдан толиқтирди. Унинг кетиши АПЛдаги кучлар мувозанатини бутунлай ўзгартириб юбориши кутилмоқда.
Сизнингча, Гвардиоласиз «Манчестер Сити» аввалги қудратини сақлаб қола оладими ёки клуб инқирозга юз тутадими?
Ўз фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва футбол мухлиси бўлган дўстларингизга ушбу тарихий хабарни улашинг!
…