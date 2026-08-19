«Барселона» Родри трансферини расман эълон қилди — шартнома тафсилотлари

·1·Спорт
«Барселона» Родри трансферини расман эълон қилди — шартнома тафсилотлари

Европа футболида кутилмаган ва ҳақиқий шов-шувли трансфер амалга ошди: дунёнинг энг кучли ярим ҳимоячиларидан бири ҳисобланган Родри «Манчестер Сити» билан хайрлашиб, Каталония гранди сафига ўтди. «Барселона» раҳбарияти ушбу суперкелишув учун қанча маблағ сарфлади ва битимнинг яширин шартлари нималардан иборат?

Расмий тасдиқ: Каталонияда янги давр бошланади

«Барселона» клуби ўзининг ижтимоий тармоқ X (собиқ Twitter)даги расмий саҳифаси орқали 30 ёшли испаниялик юлдузнинг трансферини тўлиқ тасдиқлади. Олдинроқ матбуотда тарқалган хабарлар ниҳоят расмий ҳужжатлар билан ўз исботини топди — Родри барча расмиятчиликлар ва имзолаш жараёни якунлангач, клуб бош қароргоҳини тарк этган.

"«Барселона» ва «Манчестер Сити» ўртасидаги музокаралар тўлиқ якунланди. Испаниялик тажрибали ярим ҳимоячи эндиликда «кўк-анорранглилар» шарафини ҳимоя қилади.", - дейилади Клуб расмий баёнотида.

Трансфернинг молиявий тафсилотлари

Кўрсаткич

Шартнома шартлари ва рақамлар

Футболчи

Родри (30 ёш, ярим ҳимоячи)

Эски жамоаси

«Манчестер Сити»

Янги жамоаси

«Барселона»

Кафолатланган трансфер суммаси

60 миллион евро

Қўшимча бонуслар

11 миллион евро (турли кўрсаткичларга боғлиқ)

Умумий потенциал қиймат

71+ миллион евро

«Барса» марказидаги инқилоб

Родрининг келиши «Барселона»нинг майдон марказидаги ўйинини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Таянч ярим ҳимояси чизиғидаги етакчилик бўшлиғини тўлдиришни мақсад қилган каталонияликлар нафақат 60 миллион евролик кафолатланган тўловни, балки муваффақиятли иштирок учун яна қўшимча 11 миллион евролик бонус тизимини ҳам фаоллаштиришга тайёр турибди.

Сизнингча, Родри «Барселона»ни яна Чемпионлар Лигаси бош соврини сари етаклай оладими ёки унинг энг чўққи даври «Сити»да қолиб кетдими?

Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва барча футбол ишқибозларига ушбу қайноқ хабарни етказинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Франция грандлари нишонида»: Аббосбек Европанинг топ-лигасига йўл оляптими?«Франция грандлари нишонида»: Аббосбек Европанинг топ-лигасига йўл оляптими?Бугун, 06:00Гвардиоланинг «Сити» кийиниш хонасидаги кўз ёшли хайрлашуви ошкор бўлдиГвардиоланинг «Сити» кийиниш хонасидаги кўз ёшли хайрлашуви ошкор бўлдиБугун, 05:56Шоҳжаҳон Эргашев Шаҳрам Ғиёсовга кутилмаган «вызов» ташладиШоҳжаҳон Эргашев Шаҳрам Ғиёсовга кутилмаган «вызов» ташладиБугун, 05:50«Нокаут башорати» тескари ишлади: Макгрегор Гэррига кутилмаган мурожаат йўллади«Нокаут башорати» тескари ишлади: Макгрегор Гэррига кутилмаган мурожаат йўлладиБугун, 05:44Хаби Алонсо Челси мураббийлар штабига нима учун Аустин МакПҳее қўшилганини тушунтирдиХаби Алонсо Челси мураббийлар штабига нима учун Аустин МакПҳее қўшилганини тушунтирдиБугун, 01:50Барселона жамоаси Родри трансфери орқали майдонда барқарорликка эришдиБарселона жамоаси Родри трансфери орқали майдонда барқарорликка эришдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди