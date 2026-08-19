«Барселона» Родри трансферини расман эълон қилди — шартнома тафсилотлари
Европа футболида кутилмаган ва ҳақиқий шов-шувли трансфер амалга ошди: дунёнинг энг кучли ярим ҳимоячиларидан бири ҳисобланган Родри «Манчестер Сити» билан хайрлашиб, Каталония гранди сафига ўтди. «Барселона» раҳбарияти ушбу суперкелишув учун қанча маблағ сарфлади ва битимнинг яширин шартлари нималардан иборат?
Расмий тасдиқ: Каталонияда янги давр бошланади
«Барселона» клуби ўзининг ижтимоий тармоқ X (собиқ Twitter)даги расмий саҳифаси орқали 30 ёшли испаниялик юлдузнинг трансферини тўлиқ тасдиқлади. Олдинроқ матбуотда тарқалган хабарлар ниҳоят расмий ҳужжатлар билан ўз исботини топди — Родри барча расмиятчиликлар ва имзолаш жараёни якунлангач, клуб бош қароргоҳини тарк этган.
"«Барселона» ва «Манчестер Сити» ўртасидаги музокаралар тўлиқ якунланди. Испаниялик тажрибали ярим ҳимоячи эндиликда «кўк-анорранглилар» шарафини ҳимоя қилади.", - дейилади Клуб расмий баёнотида.
Трансфернинг молиявий тафсилотлари
Кўрсаткич
Шартнома шартлари ва рақамлар
Футболчи
Родри (30 ёш, ярим ҳимоячи)
Эски жамоаси
Янги жамоаси
«Барселона»
Кафолатланган трансфер суммаси
60 миллион евро
Қўшимча бонуслар
11 миллион евро (турли кўрсаткичларга боғлиқ)
Умумий потенциал қиймат
71+ миллион евро
«Барса» марказидаги инқилоб
Родрининг келиши «Барселона»нинг майдон марказидаги ўйинини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Таянч ярим ҳимояси чизиғидаги етакчилик бўшлиғини тўлдиришни мақсад қилган каталонияликлар нафақат 60 миллион евролик кафолатланган тўловни, балки муваффақиятли иштирок учун яна қўшимча 11 миллион евролик бонус тизимини ҳам фаоллаштиришга тайёр турибди.
Сизнингча, Родри «Барселона»ни яна Чемпионлар Лигаси бош соврини сари етаклай оладими ёки унинг энг чўққи даври «Сити»да қолиб кетдими?
Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва барча футбол ишқибозларига ушбу қайноқ хабарни етказинг!
…