«Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг ОЧЛдаги рақиблари аниқ бўлди
Фарғонанинг «Нефтчи» ва Тошкентнинг «Пахтакор» клублари Элит Осиё Чемпионлар Лигаси лига босқичида 8 тадан учрашув ўтказади. Ислом Исмоилов шогирдларининг рақиблари «Ал Аҳли», «Истиқлол», «Эйр Форс», «Ан Наср», «Ал Ҳилол», «Трактор», «Ал Иттиҳод» ва «Ал Қодисия» бўлади. Камолиддин Тожиев бошчилигидаги «Пахтакор» эса «Истиқлол», «Ал Аҳли», «Ан Наср», «Эйр Форс», «Трактор», «Ал Ҳилол», «Ал Қодисия» ва «Ал Иттиҳод» билан куч синашади.
Фарғонанинг «Нефтчи» ва Тошкентнинг «Пахтакор» клублари учун Осиёдаги энг нуфузли турнирлардан бири — Элит Осиё Чемпионлар Лигасининг лига босқичидаги рақиблар аниқ бўлди. Ўзбекистоннинг икки грандини Саудия Арабистони, Эрон ва Ироқнинг кучли жамоаларига қарши майдонга тушади.
«Нефтчи»ни кимлар кутиб турибди?
Ислом Исмоилов шогирдлари лига босқичида 8 та учрашув ўтказади. Фарғона клуби Саудия Арабистонининг бир нечта кучли вакиллари билан ҳам куч синашади.
«Нефтчи»нинг рақиблари:
Рақиб
Майдон
«Ал Аҳли»
Уйда
«Истиқлол»
Сафарда
«Эйр Форс»
Уйда
«Ан Наср»
Сафарда
«Ал Ҳилол»
Уйда
«Трактор»
Сафарда
«Ал Иттиҳод»
Уйда
«Ал Қодисия»
Сафарда
Айниқса, «Ан Наср», «Ал Ҳилол», «Ал Аҳли» ва «Ал Иттиҳод» каби Саудия клублари билан учрашувлар «Нефтчи» учун катта синов бўлиши кутилмоқда.
«Пахтакор»га ҳам осон бўлмайди
Камолиддин Тожиев бошчилигидаги «Пахтакор» ҳам лига босқичида 8 та жамоа билан куч синашади. Тошкент клуби айрим рақибларини ўз майдонида қабул қилса, бир қатор муҳим ўйинларни сафарда ўтказади.
«Пахтакор»нинг рақиблари:
«Истиқлол» — уйда
«Ал Аҳли» — сафарда
«Ан Наср» — уйда
«Эйр Форс» — сафарда
«Трактор» — уйда
«Ал Ҳилол» — сафарда
«Ал Қодисия» — уйда
«Ал Иттиҳод» — сафарда
Ўзбекистон клубларини катта синовлар кутмоқда
Икки клубнинг рақиблари деярли бир хил бўлса-да, учрашувларнинг уйда ёки сафарда ўтказилиши фарқ қилади.
«Нефтчи» ва «Пахтакор» учун Элит Осиё Чемпионлар Лигаси лига босқичи жиддий синов бўлади.
Айниқса, Саудия Арабистонининг грандлари билан ўйинлар ўзбек футбол мухлислари учун ҳам катта қизиқиш уйғотиши табиий.
Қисқача
«Нефтчи»: 4 та уйда, 4 та сафарда.
«Пахтакор»: 4 та уйда, 4 та сафарда.
Икки клуб ҳам кучли рақибларга қарши баҳсларда Ўзбекистон футболи шаънини ҳимоя қилади. Энди асосий савол — «Нефтчи» ва «Пахтакор» ушбу кучли рақиблар орасида қай даражагача бора олади?
Сиз қайси клубнинг имкониятини юқори баҳолайсиз — «Нефтчи»ми ёки «Пахтакор»? Фикрингизни изоҳларда ёзинг ва хабарни Telegram ҳамда ижтимоий тармоқларда футбол мухлислари билан улашинг!
…