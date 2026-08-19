«Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг ОЧЛдаги рақиблари аниқ бўлди

·3·Спорт
«Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг ОЧЛдаги рақиблари аниқ бўлди
Қисқача

Фарғонанинг «Нефтчи» ва Тошкентнинг «Пахтакор» клублари Элит Осиё Чемпионлар Лигаси лига босқичида 8 тадан учрашув ўтказади. Ислом Исмоилов шогирдларининг рақиблари «Ал Аҳли», «Истиқлол», «Эйр Форс», «Ан Наср», «Ал Ҳилол», «Трактор», «Ал Иттиҳод» ва «Ал Қодисия» бўлади. Камолиддин Тожиев бошчилигидаги «Пахтакор» эса «Истиқлол», «Ал Аҳли», «Ан Наср», «Эйр Форс», «Трактор», «Ал Ҳилол», «Ал Қодисия» ва «Ал Иттиҳод» билан куч синашади.

Фарғонанинг «Нефтчи» ва Тошкентнинг «Пахтакор» клублари учун Осиёдаги энг нуфузли турнирлардан бири — Элит Осиё Чемпионлар Лигасининг лига босқичидаги рақиблар аниқ бўлди. Ўзбекистоннинг икки грандини Саудия Арабистони, Эрон ва Ироқнинг кучли жамоаларига қарши майдонга тушади.

«Нефтчи»ни кимлар кутиб турибди?

Ислом Исмоилов шогирдлари лига босқичида 8 та учрашув ўтказади. Фарғона клуби Саудия Арабистонининг бир нечта кучли вакиллари билан ҳам куч синашади.

«Нефтчи»нинг рақиблари:

Рақиб

Майдон

«Ал Аҳли»

Уйда

«Истиқлол»

Сафарда

«Эйр Форс»

Уйда

«Ан Наср»

Сафарда

«Ал Ҳилол»

Уйда

«Трактор»

Сафарда

«Ал Иттиҳод»

Уйда

«Ал Қодисия»

Сафарда

«Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг ОЧЛдаги рақиблари аниқ бўлди

Айниқса, «Ан Наср», «Ал Ҳилол», «Ал Аҳли» ва «Ал Иттиҳод» каби Саудия клублари билан учрашувлар «Нефтчи» учун катта синов бўлиши кутилмоқда.

«Пахтакор»га ҳам осон бўлмайди

Камолиддин Тожиев бошчилигидаги «Пахтакор» ҳам лига босқичида 8 та жамоа билан куч синашади. Тошкент клуби айрим рақибларини ўз майдонида қабул қилса, бир қатор муҳим ўйинларни сафарда ўтказади.

«Пахтакор»нинг рақиблари:

  • «Истиқлол» — уйда

  • «Ал Аҳли» — сафарда

  • «Ан Наср» — уйда

  • «Эйр Форс» — сафарда

  • «Трактор» — уйда

  • «Ал Ҳилол» — сафарда

  • «Ал Қодисия» — уйда

  • «Ал Иттиҳод» — сафарда

«Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг ОЧЛдаги рақиблари аниқ бўлди

Ўзбекистон клубларини катта синовлар кутмоқда

Икки клубнинг рақиблари деярли бир хил бўлса-да, учрашувларнинг уйда ёки сафарда ўтказилиши фарқ қилади.

«Нефтчи» ва «Пахтакор» учун Элит Осиё Чемпионлар Лигаси лига босқичи жиддий синов бўлади.

Айниқса, Саудия Арабистонининг грандлари билан ўйинлар ўзбек футбол мухлислари учун ҳам катта қизиқиш уйғотиши табиий.

Қисқача

  • «Нефтчи»: 4 та уйда, 4 та сафарда.

  • «Пахтакор»: 4 та уйда, 4 та сафарда.

Икки клуб ҳам кучли рақибларга қарши баҳсларда Ўзбекистон футболи шаънини ҳимоя қилади. Энди асосий савол — «Нефтчи» ва «Пахтакор» ушбу кучли рақиблар орасида қай даражагача бора олади?

Сиз қайси клубнинг имкониятини юқори баҳолайсиз — «Нефтчи»ми ёки «Пахтакор»? Фикрингизни изоҳларда ёзинг ва хабарни Telegram ҳамда ижтимоий тармоқларда футбол мухлислари билан улашинг!

НефтчиПахтакорЎзбекистонАл-НасрАл-Ҳилол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC 330 турниридан сўнг дивизионларда нималар ўзгарди?UFC 330 турниридан сўнг дивизионларда нималар ўзгарди?Бугун, 06:14«Барселона» Родри трансферини расман эълон қилди — шартнома тафсилотлари«Барселона» Родри трансферини расман эълон қилди — шартнома тафсилотлариБугун, 06:05«Франция грандлари нишонида»: Аббосбек Европанинг топ-лигасига йўл оляптими?«Франция грандлари нишонида»: Аббосбек Европанинг топ-лигасига йўл оляптими?Бугун, 06:00Гвардиоланинг «Сити» кийиниш хонасидаги кўз ёшли хайрлашуви ошкор бўлдиГвардиоланинг «Сити» кийиниш хонасидаги кўз ёшли хайрлашуви ошкор бўлдиБугун, 05:56Шоҳжаҳон Эргашев Шаҳрам Ғиёсовга кутилмаган «вызов» ташладиШоҳжаҳон Эргашев Шаҳрам Ғиёсовга кутилмаган «вызов» ташладиБугун, 05:50«Нокаут башорати» тескари ишлади: Макгрегор Гэррига кутилмаган мурожаат йўллади«Нокаут башорати» тескари ишлади: Макгрегор Гэррига кутилмаган мурожаат йўлладиБугун, 05:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди