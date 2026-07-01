Мексика Эквадорни мағлуб этиб, нимчорак финалга йўл олди
2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичида Мексика ва Эквадор миллий жамоалари ўзаро тўқнаш келди. Мезбонлар биринчи бўлимда урилган икки гол эвазига 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозониб, мусобақадаги юришини давом эттирди.
Мексика учрашув тақдирини дастлабки 31 дақиқа ичидаёқ деярли ҳал қилди. Хулиан Киньонес ва Рауль Хименеснинг аниқ зарбалари жамоага кейинги босқич йўлланмасини тақдим этди.
Киньонес ҳисобни очди
Учрашувнинг дастлабки дақиқаларидан Мексика ташаббусни ўз қўлига олишга ҳаракат қилди. Мезбонлар тўпни кўпроқ назорат қилиб, Эквадор ҳимоясига юқори босим ўтказди.
22-дақиқада мексикаликлар ўз устунлигини голга айлантирди. Хулиан Киньонес ҳужумни аниқ зарба билан якунлаб, жамоасини олдинга олиб чиқди.
Бу голдан кейин ҳам Мексика орқага чекинмади ва рақиб дарвозасига босимни давом эттирди.
Хименес устунликни мустаҳкамлади
31-дақиқада Рауль Хименес Эквадор ҳимоясидаги навбатдаги хатодан фойдаланиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди.
Тажрибали ҳужумчининг голи Мексикага ўйинни ўз назорати остида давом эттириш имконини берди. Биринчи бўлим якунигача Эквадор вазиятни ўзгартиришга уринган бўлса-да, жиддий хавфли ҳолат ярата олмади.
Эквадор танаффусдан кейин ўйинни кучайтирди
Иккинчи бўлим бошида Эквадор мураббийлар штаби бир нечта алмаштиришни амалга оширди. Анхело Пресьядо ва Медина майдонга туширилиб, жамоанинг ҳужумдаги фаоллигини оширишга ҳаракат қилинди.
Эквадор тўп билан кўпроқ ҳаракат қила бошлади, бироқ Мексика ҳимояси ишончли ўйнади. Мезбонлар рақибга қулай вазиятлар яратиш имконини бермади ва ҳисобдаги устунликни сақлаб қолди.
Ўйиннинг сўнгги дақиқаларида Эквадор футболчилари асабий ҳаракат қилди. 90+5-дақиқада Пьеро Инкапье қизил карточка олиб, жамоасини майдонда бир киши кам қолдирди.
Мексиканинг кейинги рақиби ким бўлади?
Шу тариқа, Мексика жаҳон чемпионатининг 1/8 финал босқичига йўл олди.
Мезбонлар нимчорак финалда Англия ва Конго Демократик Республикаси ўртасидаги учрашув ғолибига қарши майдонга тушади.
Мексика мазкур баҳсда нафақат натижа, балки ўйинни бошқариш ва яратилган имкониятлардан унумли фойдаланиш бўйича ҳам ўзини яхши томондан кўрсатди.
ЖЧ-2026. 1/16 финал
Мексика — Эквадор 2:0
Голлар: Хулиан Киньонес, 22; Рауль Хименес, 31.
Мексика: Ранхел, Санчес, Васкес, Монтес, Галярдо, Лира, Ромо, Мора, Киньонес, Алварадо, Хименес.
Эквадор: Галиндес, Инкапье, Пачо, Ордоньес, Франко, Кайседо, Вите, Ангуло, Йебоа, Валенсия, Плата.
Огоҳлантиришлар: Алан Франко, Кендри Паэс, Мойсес Кайседо.
Четлатиш: Пьеро Инкапье, 90+5.
…