Мексика Эквадорни мағлуб этиб, нимчорак финалга йўл олди

·30·Спорт
Мексика Эквадорни мағлуб этиб, нимчорак финалга йўл олди

2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичида Мексика ва Эквадор миллий жамоалари ўзаро тўқнаш келди. Мезбонлар биринчи бўлимда урилган икки гол эвазига 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозониб, мусобақадаги юришини давом эттирди.

Мексика учрашув тақдирини дастлабки 31 дақиқа ичидаёқ деярли ҳал қилди. Хулиан Киньонес ва Рауль Хименеснинг аниқ зарбалари жамоага кейинги босқич йўлланмасини тақдим этди.

Киньонес ҳисобни очди

Учрашувнинг дастлабки дақиқаларидан Мексика ташаббусни ўз қўлига олишга ҳаракат қилди. Мезбонлар тўпни кўпроқ назорат қилиб, Эквадор ҳимоясига юқори босим ўтказди.

22-дақиқада мексикаликлар ўз устунлигини голга айлантирди. Хулиан Киньонес ҳужумни аниқ зарба билан якунлаб, жамоасини олдинга олиб чиқди.

Бу голдан кейин ҳам Мексика орқага чекинмади ва рақиб дарвозасига босимни давом эттирди.

Хименес устунликни мустаҳкамлади

31-дақиқада Рауль Хименес Эквадор ҳимоясидаги навбатдаги хатодан фойдаланиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди.

Тажрибали ҳужумчининг голи Мексикага ўйинни ўз назорати остида давом эттириш имконини берди. Биринчи бўлим якунигача Эквадор вазиятни ўзгартиришга уринган бўлса-да, жиддий хавфли ҳолат ярата олмади.

Эквадор танаффусдан кейин ўйинни кучайтирди

Иккинчи бўлим бошида Эквадор мураббийлар штаби бир нечта алмаштиришни амалга оширди. Анхело Пресьядо ва Медина майдонга туширилиб, жамоанинг ҳужумдаги фаоллигини оширишга ҳаракат қилинди.

Эквадор тўп билан кўпроқ ҳаракат қила бошлади, бироқ Мексика ҳимояси ишончли ўйнади. Мезбонлар рақибга қулай вазиятлар яратиш имконини бермади ва ҳисобдаги устунликни сақлаб қолди.

Ўйиннинг сўнгги дақиқаларида Эквадор футболчилари асабий ҳаракат қилди. 90+5-дақиқада Пьеро Инкапье қизил карточка олиб, жамоасини майдонда бир киши кам қолдирди.

Мексиканинг кейинги рақиби ким бўлади?

Шу тариқа, Мексика жаҳон чемпионатининг 1/8 финал босқичига йўл олди.

Мезбонлар нимчорак финалда Англия ва Конго Демократик Республикаси ўртасидаги учрашув ғолибига қарши майдонга тушади.

Мексика мазкур баҳсда нафақат натижа, балки ўйинни бошқариш ва яратилган имкониятлардан унумли фойдаланиш бўйича ҳам ўзини яхши томондан кўрсатди.

ЖЧ-2026. 1/16 финал

Мексика — Эквадор 2:0

Голлар: Хулиан Киньонес, 22; Рауль Хименес, 31.

Мексика: Ранхел, Санчес, Васкес, Монтес, Галярдо, Лира, Ромо, Мора, Киньонес, Алварадо, Хименес.

Эквадор: Галиндес, Инкапье, Пачо, Ордоньес, Франко, Кайседо, Вите, Ангуло, Йебоа, Валенсия, Плата.

Огоҳлантиришлар: Алан Франко, Кендри Паэс, Мойсес Кайседо.

Четлатиш: Пьеро Инкапье, 90+5.

МексикаЭквадорХулиан КиньонесРауль Хименес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳонгир Ўрозовга Германиянинг «Боруссия» клуби жиддий қизиқмоқдаЖаҳонгир Ўрозовга Германиянинг «Боруссия» клуби жиддий қизиқмоқдаБугун, 12:30ЖЧ-2026: бугунги учта плей-офф учрашуви учун аниқ прогнозларЖЧ-2026: бугунги учта плей-офф учрашуви учун аниқ прогнозларБугун, 12:19Криштиано Роналдо ва Жаҳон чемпионати плей-оффидаги тилсилса: Афсона нохуш анъанага чек қўя оладимиКриштиано Роналдо ва Жаҳон чемпионати плей-оффидаги тилсилса: Афсона нохуш анъанага чек қўя оладимиБугун, 12:17Килиан Мбаппе афсонавий Роналдонинг рекордини янгилади: Франция нимчорак финалдаКилиан Мбаппе афсонавий Роналдонинг рекордини янгилади: Франция нимчорак финалдаБугун, 12:13ЖЧ-2026да бугун учта муҳим плей-офф учрашуви бўлиб ўтадиЖЧ-2026да бугун учта муҳим плей-офф учрашуви бўлиб ўтадиБугун, 12:11Арсенал таркибида кутилмаган ўзгариш: Мартин Одегаард ўрнини Морган Роджерс эгаллайдими?Арсенал таркибида кутилмаган ўзгариш: Мартин Одегаард ўрнини Морган Роджерс эгаллайдими?Бугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди