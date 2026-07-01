Килиан Мбаппе афсонавий Роналдонинг рекордини янгилади: Франция нимчорак финалда

·0·Спорт
Килиан Мбаппе афсонавий Роналдонинг рекордини янгилади: Франция нимчорак финалда

Франция терма жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе Жаҳон чемпионати тарихида янги саҳифа очди. Швецияга қарши кечган 1/16 финал босқичи доирасидаги учрашувда дубл қайд этган Реал Мадрид юлдузи бразилиялик афсонавий ҳужумчи Роналдонинг натижасини ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Ушбу ғалаба французларга мусобақанинг нимчорак финал йўлланмасини тақдим этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг 45-дақиқасида Усман Дембеле билан амалга оширилган узатмалардан сўнг, Мбаппе рақиб ҳимоячиси Виктор Гёкересни доғда қолдириб, дарвозабон Джейкоб Виделл Зеттерстром қўриқлаётган дарвозани аниқ нишонга олди. Бу гол Мбаппе учун Жаҳон чемпионатларининг плей-офф босқичларидаги тўққизинчи голи бўлди. Шу тариқа, у плей-офф голлари сони бўйича бразилиялик Леонидас ва Роналдони ортда қолдириб, мутлоқ рекордчига айланди.

Тарихий натижалар ва Олтин бутса учун кураш

Мбаппе иккинчи бўлимда ҳам ўз маҳоратини намойиш этишда давом этди. Брэдли Барколя ҳисобни йириклаштирганидан сўнг, 74-дақиқада Майкл Олисе узатган тўпни Килиан дарвозанинг узоқ бурчагига жойлаб қўйди. Бу унинг жорий 2026-йилги турнирдаги олтинчи голи бўлиб, у "Олтин бутса" учун курашда Лионель Месси билан тенглашиб олди.

Goal.com нашри хабарига кўра, Мбаппенинг Жаҳон чемпионатларидаги умумий голлари сони 18 тага етди. Эндиликда у барча даврларнинг энг яхши тўпурарлари рўйхатида Лионель Мессининг 19 голлик рекордидан атиги битта тўп орқада қолмоқда. 25 ёшли ҳужумчи учун бу кўрсаткич феноменал натижа ҳисобланади.

"Мен кимлигимни ва қандай ўйнашим кераклигини яхши биламан, лекин бу фақат менинг ютуғим эмас. Бутун жамоа нима қилиш кераклигини тушуниб турибди. Бугун биз учун янги турнир бошланди. Яхши ўйнадик, аммо бошида бироз эҳтиёткор эдик", — дея таъкидлади Мбаппе ўйиндан сўнг берган интервюсида.

Дидиер Десчампсга бағишланган ғалаба

Голларидан сўнг Мбаппе захира ўриндиғи томон югуриб, бош мураббий Дидиер Десчампсни қучоқлади. Бу лаҳзалар жамоа учун ҳиссий жиҳатдан жуда муҳим эди. Гап шундаки, Десчампс онасининг вафоти муносабати билан гуруҳ босқичининг сўнгги ўйинини ўтказиб юборган эди. Жамоа сардорининг бу ҳаракати таркибдаги бирлик ва мураббийга бўлган чексиз ҳурматни ифодалади.

"У биз билан ҳеч қачон ёлғиз қолмаслигини билади, биз уни ҳар доим қўллаб-қувватлаймиз", — деди Мбаппе мураббий ҳақида гапирар экан. Десчампс ҳам ўз навбатида футболчиларнинг бу муносабатидан миннатдор эканини ва жамоа билан биргаликда катта миссияни бажаришда давом этишини билдирди.

Франция терма жамоаси навбатдаги босқичда ҳам асосий фаворитлардан бири бўлиб қолмоқда. Мбаппенинг спорт формаси ва жамоавий руҳнинг юқорилиги "учранглилар"нинг чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш имкониятларини янада оширмоқда. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари ҳам ушбу йирик турнирни ва Мбаппенинг рекордларини катта қизиқиш билан кузатиб боришмоқда.

МбаппеФранцияЖаҳон ЧемпионатиРекордФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026да бугун учта муҳим плей-офф учрашуви бўлиб ўтадиЖЧ-2026да бугун учта муҳим плей-офф учрашуви бўлиб ўтадиБугун, 12:11Мексика Эквадорни мағлуб этиб, нимчорак финалга йўл олдиМексика Эквадорни мағлуб этиб, нимчорак финалга йўл олдиБугун, 11:58Арсенал таркибида кутилмаган ўзгариш: Мартин Одегаард ўрнини Морган Роджерс эгаллайдими?Арсенал таркибида кутилмаган ўзгариш: Мартин Одегаард ўрнини Морган Роджерс эгаллайдими?Бугун, 11:55Азамат Абдураимов Каннаваро фаолиятини кескин танқид қилдиАзамат Абдураимов Каннаваро фаолиятини кескин танқид қилдиБугун, 11:50Мбаппе Месси билан тўпурарлик рақобати ҳақида очиқ гапирдиМбаппе Месси билан тўпурарлик рақобати ҳақида очиқ гапирдиБугун, 08:12Дешам 1/16 финалда Швеция мағлуб этилган ўйиндан сўнг нималар деди?Дешам 1/16 финалда Швеция мағлуб этилган ўйиндан сўнг нималар деди?Бугун, 07:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди