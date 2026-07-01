Килиан Мбаппе афсонавий Роналдонинг рекордини янгилади: Франция нимчорак финалда
Франция терма жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе Жаҳон чемпионати тарихида янги саҳифа очди. Швецияга қарши кечган 1/16 финал босқичи доирасидаги учрашувда дубл қайд этган Реал Мадрид юлдузи бразилиялик афсонавий ҳужумчи Роналдонинг натижасини ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Ушбу ғалаба французларга мусобақанинг нимчорак финал йўлланмасини тақдим этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг 45-дақиқасида Усман Дембеле билан амалга оширилган узатмалардан сўнг, Мбаппе рақиб ҳимоячиси Виктор Гёкересни доғда қолдириб, дарвозабон Джейкоб Виделл Зеттерстром қўриқлаётган дарвозани аниқ нишонга олди. Бу гол Мбаппе учун Жаҳон чемпионатларининг плей-офф босқичларидаги тўққизинчи голи бўлди. Шу тариқа, у плей-офф голлари сони бўйича бразилиялик Леонидас ва Роналдони ортда қолдириб, мутлоқ рекордчига айланди.
Тарихий натижалар ва Олтин бутса учун курашМбаппе иккинчи бўлимда ҳам ўз маҳоратини намойиш этишда давом этди. Брэдли Барколя ҳисобни йириклаштирганидан сўнг, 74-дақиқада Майкл Олисе узатган тўпни Килиан дарвозанинг узоқ бурчагига жойлаб қўйди. Бу унинг жорий 2026-йилги турнирдаги олтинчи голи бўлиб, у "Олтин бутса" учун курашда Лионель Месси билан тенглашиб олди.
Goal.com нашри хабарига кўра, Мбаппенинг Жаҳон чемпионатларидаги умумий голлари сони 18 тага етди. Эндиликда у барча даврларнинг энг яхши тўпурарлари рўйхатида Лионель Мессининг 19 голлик рекордидан атиги битта тўп орқада қолмоқда. 25 ёшли ҳужумчи учун бу кўрсаткич феноменал натижа ҳисобланади.
"Мен кимлигимни ва қандай ўйнашим кераклигини яхши биламан, лекин бу фақат менинг ютуғим эмас. Бутун жамоа нима қилиш кераклигини тушуниб турибди. Бугун биз учун янги турнир бошланди. Яхши ўйнадик, аммо бошида бироз эҳтиёткор эдик", — дея таъкидлади Мбаппе ўйиндан сўнг берган интервюсида.
Дидиер Десчампсга бағишланган ғалабаГолларидан сўнг Мбаппе захира ўриндиғи томон югуриб, бош мураббий Дидиер Десчампсни қучоқлади. Бу лаҳзалар жамоа учун ҳиссий жиҳатдан жуда муҳим эди. Гап шундаки, Десчампс онасининг вафоти муносабати билан гуруҳ босқичининг сўнгги ўйинини ўтказиб юборган эди. Жамоа сардорининг бу ҳаракати таркибдаги бирлик ва мураббийга бўлган чексиз ҳурматни ифодалади.
"У биз билан ҳеч қачон ёлғиз қолмаслигини билади, биз уни ҳар доим қўллаб-қувватлаймиз", — деди Мбаппе мураббий ҳақида гапирар экан. Десчампс ҳам ўз навбатида футболчиларнинг бу муносабатидан миннатдор эканини ва жамоа билан биргаликда катта миссияни бажаришда давом этишини билдирди.
Франция терма жамоаси навбатдаги босқичда ҳам асосий фаворитлардан бири бўлиб қолмоқда. Мбаппенинг спорт формаси ва жамоавий руҳнинг юқорилиги "учранглилар"нинг чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш имкониятларини янада оширмоқда. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари ҳам ушбу йирик турнирни ва Мбаппенинг рекордларини катта қизиқиш билан кузатиб боришмоқда.
…