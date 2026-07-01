Жаҳонгир Ўрозовга Германиянинг «Боруссия» клуби жиддий қизиқмоқда
Ўзбекистон миллий жамоасининг 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги иштироки гуруҳ босқичида якунланган бўлса-да, айрим футболчиларнинг ўйини Европа клублари эътиборини тортди.
Мундиалда ўз имкониятини намойиш қилган ёш ҳимоячилардан бири Жаҳонгир Ўрозов бўлди. Германиянинг нуфузли Kicker нашри маълумотига кўра, Мёнхенгладбахнинг «Боруссия» клуби «Динамо» футболчисига қизиқиш билдирмоқда.
Ўрозов «Боруссия» кузатувидаги номзодлардан бири
Kicker хабарида 22 ёшли марказий ҳимоячи Мёнхенгладбах клуби билан боғланаётган бир нечта футболчилардан бири экани қайд этилган. Ҳозирча расмий таклиф ёки томонлар ўртасида келишув борлиги ҳақида маълумот берилмаган. Шу боис бу хабарни якунланган трансфер эмас, клубнинг жиддий қизиқиши сифатида баҳолаш тўғрироқ бўлади.
«Боруссия» янги мавсум олдидан марказий ҳимоя чизиғини кучайтиришни режалаштирмоқда. Немис клуби келажакда ривожланиши мумкин бўлган ёш, жисмонан бақувват ва бир нечта ҳимоя вазифасини бажара оладиган футболчиларни ўрганмоқда.
Бўйи 190 сантиметр бўлган, чап оёқда ҳаракат қиладиган Ўрозов мазкур талабларга мос номзод сифатида кўрилмоқда. Transfermarkt унинг асосий позициясини марказий ҳимоячи сифатида кўрсатган.
Жаҳон чемпионати Европа сари эшик очиши мумкин
Ўзбекистон миллий жамоаси Колумбия, Португалия ва Конго Демократик Республикасига қарши баҳсларда кутилган натижаларни қайд эта олмади. Бироқ мундиал ёш футболчилар учун ўзини халқаро даражада намойиш қилиш имкониятига айланди.
Жаҳонгир Ўрозов терма жамоа таркибида майдонга тушган учрашувларда жисмоний курашлар, ҳаводаги тўплар учун баҳс ва ҳимоядан ҳужумга чиқишдаги ҳаракатлари билан эътибор қозонди.
Топ-лига скаутлари учун жаҳон чемпионати ўзига хос катта витрина ҳисобланади. Бир нечта ишончли ўйин ҳам футболчининг трансфер бозоридаги мавқеини кескин ўзгартириши мумкин. Ўрозов билан боғлиқ хабар ҳам ана шу жараённинг дастлабки натижаларидан бири бўлиши эҳтимол.
«Бунёдкор»дан Туркиягача бўлган йўл
Жаҳонгир Ўрозов «Бунёдкор» футбол мактаби тарбияланувчиси ҳисобланади. Ёш ҳимоячи пойтахт клубининг асосий жамоасида ўзини кўрсатгач, 2023 йилда Туркиянинг «Эюпспор» клубига ўтган.
Туркия футбол федерацияси маълумотларида унинг «Эюпспор» билан шартномаси 2023 йил август ойида бошлангани ва кейинчалик келишув ўзаро розилик асосида бекор қилингани кўрсатилган.
Футболчи 2024 йилда Самарқанднинг «Динамо» жамоасида ижара асосида ҳаракат қилди. Кейинчалик у клуб таркибига доимий равишда қўшилди.
Transfermarkt маълумотига кўра, Ўрозов 2025 йил 25 февралдан «Динамо»нинг тўлиқ ҳуқуқли футболчиси ҳисобланади. Унинг амалдаги шартномаси 2027 йил 31 декабргача мўлжалланган.
Терма жамоада ҳам ўзини кўрсатди
Жаҳонгир Ўрозов Ўзбекистоннинг турли ёш тоифасидаги терма жамоаларида ҳам тўп сурган. У ёшлар ўртасидаги халқаро мусобақаларда тўплаган тажрибасидан кейин миллий жамоага жалб қилинди.
Transfermarkt базасида ҳимоячининг Ўзбекистон бош терма жамоаси сафида олтита учрашув ўтказиб, битта гол ургани кўрсатилган.
Фабио Каннаваронинг ёш футболчига мундиалда имконият бериши унинг фаолиятида янги босқични бошлаб бериши мумкин. Жаҳон чемпионатидаги иштирокдан кейин Бундеслига клубининг қизиқиши пайдо бўлгани ҳам бу қарор бежиз бўлмаганини кўрсатади.
Футболчининг нархи 600 минг евро
Transfermarkt портали Жаҳонгир Ўрозовнинг жорий трансфер қийматини 600 минг евро деб баҳоламоқда. Унинг бозор нархи сўнгги марта 2026 йил 13 май куни янгиланган.
Бироқ жаҳон чемпионатидаги иштирок ва Европа клубларининг қизиқиши футболчининг реал трансфер нархини ошириши мумкин. «Динамо» билан 2027 йил охиригача шартнома мавжудлиги ҳам Самарқанд клубига музокараларда қулай позиция беради.
Агар «Боруссия» қизиқишини расмий таклифга айлантирса, трансфер суммаси Transfermarkt баҳосидан юқори бўлиши эҳтимолдан холи эмас.
Бундеслига Ўрозов учун катта қадам бўлади
Мёнхенгладбахнинг «Боруссия» клубига ўтиш Жаҳонгир Ўрозов учун фаолиятидаги энг катта қадам бўлиши мумкин.
Германия чемпионати юқори тезлик, кучли жисмоний кураш ва ёш футболчиларни ривожлантиришга катта эътибор берилиши билан ажралиб туради. Бу муҳит ўзбекистонлик ҳимоячининг тактик ва техник жиҳатдан янада ўсишига ёрдам бериши мумкин.
Шу билан бирга, Европага мослашиш, асосий таркиб учун рақобат ва янги футбол талабларини қабул қилиш осон кечмайди. Ўрозовга трансфернинг ўзи эмас, мунтазам ўйин амалиёти ҳам муҳим бўлади.
Ҳозирча музокаралар ёки расмий таклиф ҳақида хабар йўқ. Аммо Kicker каби нуфузли нашрда Жаҳонгир Ўрозов номи тилга олинганининг ўзи унинг жаҳон чемпионатидаги ҳаракатлари эътиборсиз қолмаганини англатади.
Ўзбекистоннинг мундиалдаги иштироки тугади, аммо айрим футболчилар учун Европа сари янги йўл энди бошланаётган бўлиши мумкин.
…