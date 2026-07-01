Жаҳонгир Ўрозовга Германиянинг «Боруссия» клуби жиддий қизиқмоқда

·0·Спорт
Жаҳонгир Ўрозовга Германиянинг «Боруссия» клуби жиддий қизиқмоқда

Ўзбекистон миллий жамоасининг 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги иштироки гуруҳ босқичида якунланган бўлса-да, айрим футболчиларнинг ўйини Европа клублари эътиборини тортди.

Мундиалда ўз имкониятини намойиш қилган ёш ҳимоячилардан бири Жаҳонгир Ўрозов бўлди. Германиянинг нуфузли Kicker нашри маълумотига кўра, Мёнхенгладбахнинг «Боруссия» клуби «Динамо» футболчисига қизиқиш билдирмоқда.

Ўрозов «Боруссия» кузатувидаги номзодлардан бири

Kicker хабарида 22 ёшли марказий ҳимоячи Мёнхенгладбах клуби билан боғланаётган бир нечта футболчилардан бири экани қайд этилган. Ҳозирча расмий таклиф ёки томонлар ўртасида келишув борлиги ҳақида маълумот берилмаган. Шу боис бу хабарни якунланган трансфер эмас, клубнинг жиддий қизиқиши сифатида баҳолаш тўғрироқ бўлади.

«Боруссия» янги мавсум олдидан марказий ҳимоя чизиғини кучайтиришни режалаштирмоқда. Немис клуби келажакда ривожланиши мумкин бўлган ёш, жисмонан бақувват ва бир нечта ҳимоя вазифасини бажара оладиган футболчиларни ўрганмоқда.

Бўйи 190 сантиметр бўлган, чап оёқда ҳаракат қиладиган Ўрозов мазкур талабларга мос номзод сифатида кўрилмоқда. Transfermarkt унинг асосий позициясини марказий ҳимоячи сифатида кўрсатган.

Жаҳон чемпионати Европа сари эшик очиши мумкин

Ўзбекистон миллий жамоаси Колумбия, Португалия ва Конго Демократик Республикасига қарши баҳсларда кутилган натижаларни қайд эта олмади. Бироқ мундиал ёш футболчилар учун ўзини халқаро даражада намойиш қилиш имкониятига айланди.

Жаҳонгир Ўрозов терма жамоа таркибида майдонга тушган учрашувларда жисмоний курашлар, ҳаводаги тўплар учун баҳс ва ҳимоядан ҳужумга чиқишдаги ҳаракатлари билан эътибор қозонди.

Топ-лига скаутлари учун жаҳон чемпионати ўзига хос катта витрина ҳисобланади. Бир нечта ишончли ўйин ҳам футболчининг трансфер бозоридаги мавқеини кескин ўзгартириши мумкин. Ўрозов билан боғлиқ хабар ҳам ана шу жараённинг дастлабки натижаларидан бири бўлиши эҳтимол.

«Бунёдкор»дан Туркиягача бўлган йўл

Жаҳонгир Ўрозов «Бунёдкор» футбол мактаби тарбияланувчиси ҳисобланади. Ёш ҳимоячи пойтахт клубининг асосий жамоасида ўзини кўрсатгач, 2023 йилда Туркиянинг «Эюпспор» клубига ўтган.

Туркия футбол федерацияси маълумотларида унинг «Эюпспор» билан шартномаси 2023 йил август ойида бошлангани ва кейинчалик келишув ўзаро розилик асосида бекор қилингани кўрсатилган.

Футболчи 2024 йилда Самарқанднинг «Динамо» жамоасида ижара асосида ҳаракат қилди. Кейинчалик у клуб таркибига доимий равишда қўшилди.

Transfermarkt маълумотига кўра, Ўрозов 2025 йил 25 февралдан «Динамо»нинг тўлиқ ҳуқуқли футболчиси ҳисобланади. Унинг амалдаги шартномаси 2027 йил 31 декабргача мўлжалланган.

Терма жамоада ҳам ўзини кўрсатди

Жаҳонгир Ўрозов Ўзбекистоннинг турли ёш тоифасидаги терма жамоаларида ҳам тўп сурган. У ёшлар ўртасидаги халқаро мусобақаларда тўплаган тажрибасидан кейин миллий жамоага жалб қилинди.

Transfermarkt базасида ҳимоячининг Ўзбекистон бош терма жамоаси сафида олтита учрашув ўтказиб, битта гол ургани кўрсатилган.

Фабио Каннаваронинг ёш футболчига мундиалда имконият бериши унинг фаолиятида янги босқични бошлаб бериши мумкин. Жаҳон чемпионатидаги иштирокдан кейин Бундеслига клубининг қизиқиши пайдо бўлгани ҳам бу қарор бежиз бўлмаганини кўрсатади.

Футболчининг нархи 600 минг евро

Transfermarkt портали Жаҳонгир Ўрозовнинг жорий трансфер қийматини 600 минг евро деб баҳоламоқда. Унинг бозор нархи сўнгги марта 2026 йил 13 май куни янгиланган.

Бироқ жаҳон чемпионатидаги иштирок ва Европа клубларининг қизиқиши футболчининг реал трансфер нархини ошириши мумкин. «Динамо» билан 2027 йил охиригача шартнома мавжудлиги ҳам Самарқанд клубига музокараларда қулай позиция беради.

Агар «Боруссия» қизиқишини расмий таклифга айлантирса, трансфер суммаси Transfermarkt баҳосидан юқори бўлиши эҳтимолдан холи эмас.

Бундеслига Ўрозов учун катта қадам бўлади

Мёнхенгладбахнинг «Боруссия» клубига ўтиш Жаҳонгир Ўрозов учун фаолиятидаги энг катта қадам бўлиши мумкин.

Германия чемпионати юқори тезлик, кучли жисмоний кураш ва ёш футболчиларни ривожлантиришга катта эътибор берилиши билан ажралиб туради. Бу муҳит ўзбекистонлик ҳимоячининг тактик ва техник жиҳатдан янада ўсишига ёрдам бериши мумкин.

Шу билан бирга, Европага мослашиш, асосий таркиб учун рақобат ва янги футбол талабларини қабул қилиш осон кечмайди. Ўрозовга трансфернинг ўзи эмас, мунтазам ўйин амалиёти ҳам муҳим бўлади.

Ҳозирча музокаралар ёки расмий таклиф ҳақида хабар йўқ. Аммо Kicker каби нуфузли нашрда Жаҳонгир Ўрозов номи тилга олинганининг ўзи унинг жаҳон чемпионатидаги ҳаракатлари эътиборсиз қолмаганини англатади.

Ўзбекистоннинг мундиалдаги иштироки тугади, аммо айрим футболчилар учун Европа сари янги йўл энди бошланаётган бўлиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026: бугунги учта плей-офф учрашуви учун аниқ прогнозларЖЧ-2026: бугунги учта плей-офф учрашуви учун аниқ прогнозларБугун, 12:19Криштиано Роналдо ва Жаҳон чемпионати плей-оффидаги тилсилса: Афсона нохуш анъанага чек қўя оладимиКриштиано Роналдо ва Жаҳон чемпионати плей-оффидаги тилсилса: Афсона нохуш анъанага чек қўя оладимиБугун, 12:17Килиан Мбаппе афсонавий Роналдонинг рекордини янгилади: Франция нимчорак финалдаКилиан Мбаппе афсонавий Роналдонинг рекордини янгилади: Франция нимчорак финалдаБугун, 12:13ЖЧ-2026да бугун учта муҳим плей-офф учрашуви бўлиб ўтадиЖЧ-2026да бугун учта муҳим плей-офф учрашуви бўлиб ўтадиБугун, 12:11Мексика Эквадорни мағлуб этиб, нимчорак финалга йўл олдиМексика Эквадорни мағлуб этиб, нимчорак финалга йўл олдиБугун, 11:58Арсенал таркибида кутилмаган ўзгариш: Мартин Одегаард ўрнини Морган Роджерс эгаллайдими?Арсенал таркибида кутилмаган ўзгариш: Мартин Одегаард ўрнини Морган Роджерс эгаллайдими?Бугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди