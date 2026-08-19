Арсенал раҳбарияти клуб тарбияланувчиларининг трансферига муносабат билдирди

·1·Спорт
Арсенал раҳбарияти клуб тарбияланувчиларининг трансферига муносабат билдирди

Лондоннинг Арсенал клуби бош ижрочи директори Ричард Гарликк трансфер ойнасининг сўнгги кунларида жамоанинг иқтидорли тарбияланувчилари Майлз Люис-Скелли ва Итан Нванерини сотиш эҳтимолини инкор этмади. BBC нашрига берган интервюсида раҳматли клуб ўз академияси битирувчилари бўйича тушадиган қулай таклифларни кўриб чиқишга тайёрлигини маълум қилди, бу эса Микел Артета бошчилигидаги жамоага янги футболчиларни харид қилиш учун молиявий имконият яратиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жорий трансфер даврида “тўпчилар” ўз таркибини кучайтириш учун Кристос Колис ва Бруно Гимараес каби футболчиларни жалб этган бўлса-да, бош мураббий Микел Артета таркибни янада яхшилаш ниятида. Хусусан, ҳимоя чизиғини Виллиам Салибанинг жароҳатидан кейин суғурталаш ҳамда ҳужум чизиғига яна бир ўйинчи қўшиш устувор вазифа бўлиб қолмоқда. Шу боисдан ҳам клуб ўзининг етишиб чиққан ёш юлдузларини сотиш орқали сезкин маблағ жамғариш йўлини ҳам истисно этмаяпти.

Трансфер бозори ва асосий даъвогарлар

Жамоанинг ёш истеъдодлари орасида Итан Нванери Манчестер Сити устидан қозонилган Суперкубок — Коммунитй Шиелд учрашувининг қайдномасига киритилмагани боис клубни тарк этиш эҳтимоли юқорироқ бўлган футболчи сифатида баҳоланмоқда. Шунга қарамай, Майлз Люис-Скелли мазкур баҳсда майдон марказида ажойиб ўйин намойиш этиб, мутахассисларнинг олқишига сазовор бўлди. Англия ёшлар терма жамоаси аъзоси бўлган бу футболчига ҳозирда Англия Премер-лигасининг асосий рақиблари қизиқиш билдирмоқда.

Хусусан, матбуотда Майлз Люис-Скелли хизматига Манчестер Юнайтед ва Челси клублари қизиқиш билдираётгани ҳамда унинг трансфер қиймати 45 миллион фунт стерлингга баҳоланаётгани ҳақида хабарлар тарқалди. Бу эса Лондон клуби раҳбариятини молиявий манфаатлар ва ёш футболчининг келажаги ўртасида мувозанат излашга мажбур қилмоқда.

Раҳбариятнинг расмий позицияси

Ричард Гарликкнинг таъкидлашича, клуб ёшларни фаол равишда сотишга интилмаяпти, бироқ футболчи ва клуб учун бирдек манфаатли таклиф келиб тушса, музокараларга тайёр. «Майлз ўтган мавсум охирини ва жорий мавсум бошини жуда ажойиб ўтказди, биз ундан мамнунмиз. Итан ҳам ажойиб тайёргарлик кўрсатди», — деди клуб бош директори.

Шунингдек, Арсенал раҳбари академиянинг муваффақиятлари билан ҳақли равишда фахрланишини қўшимча қилди. Гарликкнинг сўзларига кўра, мухлислар ҳар доим ўз тарбияланувчиларининг асосий жамоа либосини кийиб, майдонга тушишини ва жамоа ғалабаларига ўз ҳиссасини қўшишини кўришни хоҳлашади, шунинг учун ҳар бир трансфер қарори ҳар томонлама ўйлаб қабул қилинади.

АрсеналПремиер ЛеагуеТрансферларМикел АртетаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе танқидларга учрамоқда: сабаблар ва таҳлилКилиан Мбаппе танқидларга учрамоқда: сабаблар ва таҳлилБугун, 14:14Микел Артета Арсенал билан тарихий натижани такрорламоқчиМикел Артета Арсенал билан тарихий натижани такрорламоқчиБугун, 13:50Жозе Моуринью Винисиус Жуниорни Арсеналга ўтишдан қандай тўхтатгани ҳақида гапирдиЖозе Моуринью Винисиус Жуниорни Арсеналга ўтишдан қандай тўхтатгани ҳақида гапирдиБугун, 13:39Ян Диоманде Реал Мадрид сафига 125 миллион евро эвазига ўтдиЯн Диоманде Реал Мадрид сафига 125 миллион евро эвазига ўтдиБугун, 13:19Жозе Моуриню Родри трансфери ва Реал Мадриднинг қизиқишига изоҳ бердиЖозе Моуриню Родри трансфери ва Реал Мадриднинг қизиқишига изоҳ бердиБугун, 12:57Реал Мадрид ва Родри трансфери: Жозе Моуриню нима дейдиРеал Мадрид ва Родри трансфери: Жозе Моуриню нима дейдиБугун, 12:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди