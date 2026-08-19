Арсенал раҳбарияти клуб тарбияланувчиларининг трансферига муносабат билдирди
Лондоннинг Арсенал клуби бош ижрочи директори Ричард Гарликк трансфер ойнасининг сўнгги кунларида жамоанинг иқтидорли тарбияланувчилари Майлз Люис-Скелли ва Итан Нванерини сотиш эҳтимолини инкор этмади. BBC нашрига берган интервюсида раҳматли клуб ўз академияси битирувчилари бўйича тушадиган қулай таклифларни кўриб чиқишга тайёрлигини маълум қилди, бу эса Микел Артета бошчилигидаги жамоага янги футболчиларни харид қилиш учун молиявий имконият яратиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жорий трансфер даврида “тўпчилар” ўз таркибини кучайтириш учун Кристос Колис ва Бруно Гимараес каби футболчиларни жалб этган бўлса-да, бош мураббий Микел Артета таркибни янада яхшилаш ниятида. Хусусан, ҳимоя чизиғини Виллиам Салибанинг жароҳатидан кейин суғурталаш ҳамда ҳужум чизиғига яна бир ўйинчи қўшиш устувор вазифа бўлиб қолмоқда. Шу боисдан ҳам клуб ўзининг етишиб чиққан ёш юлдузларини сотиш орқали сезкин маблағ жамғариш йўлини ҳам истисно этмаяпти.
Трансфер бозори ва асосий даъвогарларЖамоанинг ёш истеъдодлари орасида Итан Нванери Манчестер Сити устидан қозонилган Суперкубок — Коммунитй Шиелд учрашувининг қайдномасига киритилмагани боис клубни тарк этиш эҳтимоли юқорироқ бўлган футболчи сифатида баҳоланмоқда. Шунга қарамай, Майлз Люис-Скелли мазкур баҳсда майдон марказида ажойиб ўйин намойиш этиб, мутахассисларнинг олқишига сазовор бўлди. Англия ёшлар терма жамоаси аъзоси бўлган бу футболчига ҳозирда Англия Премер-лигасининг асосий рақиблари қизиқиш билдирмоқда.
Хусусан, матбуотда Майлз Люис-Скелли хизматига Манчестер Юнайтед ва Челси клублари қизиқиш билдираётгани ҳамда унинг трансфер қиймати 45 миллион фунт стерлингга баҳоланаётгани ҳақида хабарлар тарқалди. Бу эса Лондон клуби раҳбариятини молиявий манфаатлар ва ёш футболчининг келажаги ўртасида мувозанат излашга мажбур қилмоқда.
Раҳбариятнинг расмий позициясиРичард Гарликкнинг таъкидлашича, клуб ёшларни фаол равишда сотишга интилмаяпти, бироқ футболчи ва клуб учун бирдек манфаатли таклиф келиб тушса, музокараларга тайёр. «Майлз ўтган мавсум охирини ва жорий мавсум бошини жуда ажойиб ўтказди, биз ундан мамнунмиз. Итан ҳам ажойиб тайёргарлик кўрсатди», — деди клуб бош директори.
Шунингдек, Арсенал раҳбари академиянинг муваффақиятлари билан ҳақли равишда фахрланишини қўшимча қилди. Гарликкнинг сўзларига кўра, мухлислар ҳар доим ўз тарбияланувчиларининг асосий жамоа либосини кийиб, майдонга тушишини ва жамоа ғалабаларига ўз ҳиссасини қўшишини кўришни хоҳлашади, шунинг учун ҳар бир трансфер қарори ҳар томонлама ўйлаб қабул қилинади.
…