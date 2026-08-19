Джамал Мусиаланинг соғлиғи бўйича шифокорлар хулосаси эълон қилинди

·1·Спорт
Джамал Мусиаланинг соғлиғи бўйича шифокорлар хулосаси эълон қилинди
Қисқача

Джамал Мусиалага неврологик дисфунксия туфайли вақтинчалик ҳушсизлик ҳолатлари ташхиси қўйилган. Эссен университети касалхонаси неврология бўлими бошлиғи профессор Кристоф Клайншниц бу ҳолат эпилептик тутқаноқ ёки абанс-епилепсия шакли бўлиши мумкинлигини айтди. Мутахассисларнинг фикрича, узоқ муддатли терапия ва тўғри даволаниш билан футболчи профессионал фаолиятини давом эттира олади.

Бавария яримҳимоячиси Джамал Мусиаланинг майдонда ҳушини йўқотиши футбол оламида жиддий хавотирларни келтириб чиқарди. Тўрт кун ичида иккинчи марта содир бўлган бундай ҳолатдан кейин етакчи тиббиёт мутахассислари футболчининг соғлиғи ва унинг ташхиси юзасидан ўз хулосаларини билдиришди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

БИЛД нашри хабар қилишича, Мюнхен клубининг Ҳайденҳаймга қарши ўртоқлик учрашувида 23 ёшли футболчи яна ҳушидан кетган. Бунгача РБ Лейптзиг жамоасига қарши баҳсда ҳам шундай қўрқинчли ҳолат кузатилган эди. Майдонда тиббий ёрдам кўрсатилгач, яримҳимоячи майдонни тарк этишга мажбур бўлган.

Тиббий ташхис ва неврологик хулосалар

Бавария спорт директори Макс Эберл клуб вазиятдан тўлиқ хабардор эканлигини ва футболчига зарур ёрдам кўрсатилаётганини тасдиқлади. Кейинчалик Джамал Мусиаланинг ўзи баёнот бериб, унга неврологик дисфункция туфайли вақтинчалик ҳушсизлик ҳолатлари ташхиси қўйилганини маълум қилди.

Немис нашри Эссен университети касалхонаси неврология бўлими бошлиғи, профессор Кристоф Клайншнитс билан боғланиб, мазкур вазиятга профессионал баҳо олди. Мутахассиснинг фикрича, бу неврологик нуқтаи назардан эпилептик тутқаноқ ёки абанс-эпилепсия шакли бўлиши мумкин, чунки қисқа муддатли жавоб қайтармаслик аломатлари шунга мос келади.

Футболчининг келажаги ва даволаниш жараёни

Профессор Клайншнитснинг таъкидлашича, ушбу ҳолатни даволаш мумкин, аммо узоқ муддатли терапияни талаб қилади. Шифокорларнинг фикрича, тўғри ёндашув билан футболчи ўз профессионал фаолиятини давом эттира олади ва бу ҳолат унинг карьерасига якун ясашига сабаб бўлмайди.

Мазкур соғлиқдаги муаммо футболчининг фаолиятидаги оғир жароҳатлар даврига тўғри келмоқда. Эслатиб ўтамиз, Мусиала Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида Пари Сен-Жермен жамоасига қарши баҳсда фибула суягини синдириб олиб, тўпиқ қисмидан оғир жароҳат орттирганди ва 2025-26 йилги мавсумнинг муҳим қисмини ўтказиб юборган эди.

Ҳозирги вақтда футболчининг асосий вазифаси ортопедик жароҳатлардан сўнг тўлиқ тикланиш билан бирга, янги аниқланган неврологик ҳолатни бошқаришдан иборат. Мутахассислар эса тўғри даволаниш курси туфайли футболчи тез орада ўзининг энг яхши спорт формасига қайтишига ишонч билдиришмоқда.

Джамал МусиалаБаварияФутбол янгиликлариБундеслигаГермания футболи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал раҳбарияти клуб тарбияланувчиларининг трансферига муносабат билдирдиАрсенал раҳбарияти клуб тарбияланувчиларининг трансферига муносабат билдирдиБугун, 14:18Килиан Мбаппе танқидларга учрамоқда: сабаблар ва таҳлилКилиан Мбаппе танқидларга учрамоқда: сабаблар ва таҳлилБугун, 14:14Микел Артета Арсенал билан тарихий натижани такрорламоқчиМикел Артета Арсенал билан тарихий натижани такрорламоқчиБугун, 13:50Жозе Моуринью Винисиус Жуниорни Арсеналга ўтишдан қандай тўхтатгани ҳақида гапирдиЖозе Моуринью Винисиус Жуниорни Арсеналга ўтишдан қандай тўхтатгани ҳақида гапирдиБугун, 13:39Ян Диоманде Реал Мадрид сафига 125 миллион евро эвазига ўтдиЯн Диоманде Реал Мадрид сафига 125 миллион евро эвазига ўтдиБугун, 13:19Жозе Моуриню Родри трансфери ва Реал Мадриднинг қизиқишига изоҳ бердиЖозе Моуриню Родри трансфери ва Реал Мадриднинг қизиқишига изоҳ бердиБугун, 12:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди