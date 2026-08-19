Килиан Мбаппе танқидларга учрамоқда: сабаблар ва таҳлил
Килиан Мбаппе мавсум бошидан буён голлари сони бўйича Криштиану Роналду рекордига етган бўлса-да, Реал Мадрид сафида танқидларга учрамоқда. У Мадрид клубидаги 103 та учрашувда 86 та гол урган, илк мавсумларида эса марказий ҳужумчи сифатида 44 та гол киритиб, Олтин буца совринини қўлга киритган.
Goal.com хабар қилишича, Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе мавсум бошидан буён голлари сони бўйича Криштиану Роналду рекордига етган бўлса-да, мутахассислар ва мухлислар томонидан ғаройиб танқидларга учрамоқда. Франциялик футболчи ўзининг илк мавсумларида ажойиб натижа кўрсатганига қарамай, қироллик клубидаги ўта юқори талаблар туфайли мураккаб босим остида қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, Пари Сен-Жермен сафини эркин агент сифатида тарк этиб, 2024 йилда Мадрид клубига келиб қўшилган Килиан Мбаппе дастлабки ўйинларданоқ ҳужум чизиғида ўзини кўрсата олди. Гарчи у илгари кўпроқ чап қанотда ҳаракат қилишга одатланган бўлса-да, марказий ҳужумчи сифатида 44 та гол уриб, Олтин бутса совринини қўлга киритди ва шубҳаларни йўққа чиқарди.
Реал Мадрид ва босим муҳитиБироқ Реал Мадрид клубида шахсий ютуқларнинг ўзи етарли эмас. Жамоа UEFA Суперкубоги ва FIFA Қитъалараро кубогини қўлга киритган бўлса-да, асосий совринлар ва узоқ кутилган Олтин тўп ҳозирча франциялик футболчига насиб этгани йўқ. Шу билан бирга, унинг собиқ жамоаси Пари Сен-Жермен Чемпионатлар лигасида кетма-кет ғалаба қозонаётгани футболчининг ўзи учун ҳам маълум маънода руҳий босим туғдирмоқда.
Килиан Мбаппенинг Мадрид клуби сафидаги умумий кўрсаткичлари эътиборга молик. У 103 та учрашувда 86 та гол муаллифига айланди ва бу натижа 2009 йилда Мадридга келган Криштиану Роналду билан бир хил кўрсаткични ташкил этади. Эслатиб ўтамиз, Криштиану Роналду кейинчалик умумий ҳисобда 450 та гол уриб, тарихга кирган ва кетма-кет олти мавсум давомида 50 тадан зиёд гол киритишга муваффақ бўлган эди.
Мутахассислар фикри ва жамоадаги вазиятGoal.com нашрига берган интервюсида Реал Мадриднинг собиқ юлдузи Стеве МкМанаман Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор тандемининг ўйини ҳақида ўз фикрларини билдириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, футболчилар алоҳида-алоҳида ўйнаганда майдонда чинакам етакчи ва суперстарга айланишади, бироқ улар биргаликда ҳаракат қилганда жамоа талаб даражасидаги совринларни юта олмаяпти.
Стеве МкМанаман таъкидлаганидек, Реал Мадрид каби гранд клубда ҳар доим «ё ғалаба, ёки фалокат» тамойили амал қилади. Агар Барселона каби асосий рақиблар барча совринларни ютиб, финалда устун келаётган бўлса, бу Мадрид учун ҳақиқий фожиа сифатида қабул қилинади. Шу боисдан ҳам Мбаппе шахсий голларига қарамасдан қаттиқ танқидлар нишонида қолмоқда.
…