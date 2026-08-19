Килиан Мбаппе танқидларга учрамоқда: сабаблар ва таҳлил

·4·Спорт
Килиан Мбаппе танқидларга учрамоқда: сабаблар ва таҳлил
Қисқача

Килиан Мбаппе мавсум бошидан буён голлари сони бўйича Криштиану Роналду рекордига етган бўлса-да, Реал Мадрид сафида танқидларга учрамоқда. У Мадрид клубидаги 103 та учрашувда 86 та гол урган, илк мавсумларида эса марказий ҳужумчи сифатида 44 та гол киритиб, Олтин буца совринини қўлга киритган.

Goal.com хабар қилишича, Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе мавсум бошидан буён голлари сони бўйича Криштиану Роналду рекордига етган бўлса-да, мутахассислар ва мухлислар томонидан ғаройиб танқидларга учрамоқда. Франциялик футболчи ўзининг илк мавсумларида ажойиб натижа кўрсатганига қарамай, қироллик клубидаги ўта юқори талаблар туфайли мураккаб босим остида қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, Пари Сен-Жермен сафини эркин агент сифатида тарк этиб, 2024 йилда Мадрид клубига келиб қўшилган Килиан Мбаппе дастлабки ўйинларданоқ ҳужум чизиғида ўзини кўрсата олди. Гарчи у илгари кўпроқ чап қанотда ҳаракат қилишга одатланган бўлса-да, марказий ҳужумчи сифатида 44 та гол уриб, Олтин бутса совринини қўлга киритди ва шубҳаларни йўққа чиқарди.

Реал Мадрид ва босим муҳити

Бироқ Реал Мадрид клубида шахсий ютуқларнинг ўзи етарли эмас. Жамоа UEFA Суперкубоги ва FIFA Қитъалараро кубогини қўлга киритган бўлса-да, асосий совринлар ва узоқ кутилган Олтин тўп ҳозирча франциялик футболчига насиб этгани йўқ. Шу билан бирга, унинг собиқ жамоаси Пари Сен-Жермен Чемпионатлар лигасида кетма-кет ғалаба қозонаётгани футболчининг ўзи учун ҳам маълум маънода руҳий босим туғдирмоқда.

Килиан Мбаппенинг Мадрид клуби сафидаги умумий кўрсаткичлари эътиборга молик. У 103 та учрашувда 86 та гол муаллифига айланди ва бу натижа 2009 йилда Мадридга келган Криштиану Роналду билан бир хил кўрсаткични ташкил этади. Эслатиб ўтамиз, Криштиану Роналду кейинчалик умумий ҳисобда 450 та гол уриб, тарихга кирган ва кетма-кет олти мавсум давомида 50 тадан зиёд гол киритишга муваффақ бўлган эди.

Мутахассислар фикри ва жамоадаги вазият

Goal.com нашрига берган интервюсида Реал Мадриднинг собиқ юлдузи Стеве МкМанаман Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор тандемининг ўйини ҳақида ўз фикрларини билдириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, футболчилар алоҳида-алоҳида ўйнаганда майдонда чинакам етакчи ва суперстарга айланишади, бироқ улар биргаликда ҳаракат қилганда жамоа талаб даражасидаги совринларни юта олмаяпти.

Стеве МкМанаман таъкидлаганидек, Реал Мадрид каби гранд клубда ҳар доим «ё ғалаба, ёки фалокат» тамойили амал қилади. Агар Барселона каби асосий рақиблар барча совринларни ютиб, финалда устун келаётган бўлса, бу Мадрид учун ҳақиқий фожиа сифатида қабул қилинади. Шу боисдан ҳам Мбаппе шахсий голларига қарамасдан қаттиқ танқидлар нишонида қолмоқда.

Килиан МбаппеРеал МадридКриштиану РоналдуВинисиус ЖуниорЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал раҳбарияти клуб тарбияланувчиларининг трансферига муносабат билдирдиАрсенал раҳбарияти клуб тарбияланувчиларининг трансферига муносабат билдирдиБугун, 14:18Микел Артета Арсенал билан тарихий натижани такрорламоқчиМикел Артета Арсенал билан тарихий натижани такрорламоқчиБугун, 13:50Жозе Моуринью Винисиус Жуниорни Арсеналга ўтишдан қандай тўхтатгани ҳақида гапирдиЖозе Моуринью Винисиус Жуниорни Арсеналга ўтишдан қандай тўхтатгани ҳақида гапирдиБугун, 13:39Ян Диоманде Реал Мадрид сафига 125 миллион евро эвазига ўтдиЯн Диоманде Реал Мадрид сафига 125 миллион евро эвазига ўтдиБугун, 13:19Жозе Моуриню Родри трансфери ва Реал Мадриднинг қизиқишига изоҳ бердиЖозе Моуриню Родри трансфери ва Реал Мадриднинг қизиқишига изоҳ бердиБугун, 12:57Реал Мадрид ва Родри трансфери: Жозе Моуриню нима дейдиРеал Мадрид ва Родри трансфери: Жозе Моуриню нима дейдиБугун, 12:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди