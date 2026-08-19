498 кун, 195 давлат: америкалик сайёҳ дунёни рекорд даражада тез айланиб чиқди!

·3·Дунё
498 кун, 195 давлат: америкалик сайёҳ дунёни рекорд даражада тез айланиб чиқди!
Қисқача

Америкалик сайёҳ Майкл Зервос дунёнинг Гиннесс рекордлар китоби ҳисобга оладиган барча 195 давлатига 498 кунда ташриф буюрди. У саёҳатини 2024 йил январида бошлаган ва 2025 йил майида якунлаган. Зервос ҳар бир мамлакатда ўртача 3 кундан кам вақт бўлиб, деярли ҳар уч кунда янги давлатга борган. Унинг натижаси барча 195 давлатни энг қисқа муддатда айланиб чиқиш бўйича рекорд сифатида қайд этилди.

Америкалик сайёҳ Майкл Зервос Гиннесс рекордлар китоби ҳисобга оладиган дунёнинг барча 195 давлатига атиги 498 кунда ташриф буюриб, ноёб натижа қайд этди.

Деярли ҳар уч кунда янги мамлакат

Зервос саёҳатини 2024 йил январида бошлаган ва 2025 йил майида якунлаган.

У бутун дунёни айланиб чиқиш учун атиги 1 йил 4 ойча вақт сарфлаган.

Энг қизиғи, сайёҳ ҳар бир мамлакатда ўртача 3 кундан ҳам кам вақт бўлган.

Бундай саёҳат нафақат катта маблағ ва вақтни, балки доимий парвозлар, визалар, чегаралардан ўтиш ва қатъий режалаштиришни ҳам талаб қилади.

Майкл Зервоснинг натижаси эса дунёнинг барча 195 давлатини энг қисқа муддатда айланиб чиқиш бўйича рекорд сифатида қайд этилди.

Майкл ЗервосГиннеснинг рекордлар китоби
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўйдан беш ой ўтиб ўлган келин ишида янги тафсилотлар очиқландиТўйдан беш ой ўтиб ўлган келин ишида янги тафсилотлар очиқландиБугун, 13:38Малика Диана ҳақидаги янги китобда укаси кутилмаган ҳақиқатни айтдиМалика Диана ҳақидаги янги китобда укаси кутилмаган ҳақиқатни айтдиБугун, 13:09Украина собиқ Мудофаа вазири шов-шувли сайлов чақириғи билан чиқдиУкраина собиқ Мудофаа вазири шов-шувли сайлов чақириғи билан чиқдиБугун, 11:04Кулеба Москва билан музокаралар нега барбод бўлганини очиқладиКулеба Москва билан музокаралар нега барбод бўлганини очиқладиБугун, 08:54«Бўғиб ўлдириш»: Трамп Эрон билан музокараларни бутунлай тўхтатишга буйруқ берди«Бўғиб ўлдириш»: Трамп Эрон билан музокараларни бутунлай тўхтатишга буйруқ бердиБугун, 08:48«Банк картаси тузоғи»: Туркияда 10 нафарга яқин ўзбекистонлик қамоқ хавфи остида«Банк картаси тузоғи»: Туркияда 10 нафарга яқин ўзбекистонлик қамоқ хавфи остидаБугун, 08:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди