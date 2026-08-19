“Энг ёқимли бошловчи ёрдамчиси”: жонли эфир пайтида кичкина итнинг қилиғи эътиборни тортди

·0·Дунё
“Энг ёқимли бошловчи ёрдамчиси”: жонли эфир пайтида кичкина итнинг қилиғи эътиборни тортди

Филиппиннинг Давао шаҳридаги жонли эфир вақтида янгиликлар бошловчиси Мелани Северинонинг оёқлари ёнида кичкина ит жимгина ётгани томошабинлар эътиборини тортди.

Северино уйда унга қарайдиган одам бўлмагани сабабли итини ўзи билан телевизион студияга олиб келган. Энг қизиғи, кичкина ит бутун эфир давомида бошловчининг оёқлари остида деярли қимирламай ётган.

Телеканал ходимлари ҳам вазиятни тушуниб, итнинг студияда бўлишига қарши чиқмаган. Кадрда ит жуда кичик ва деярли кўринмайди. Бироқ студия ходимлари бу лаҳзани ижтимоий тармоқларда улашгач, видео тезда тарқалди.

Бошловчи янгиликларни профессионал тарзда давом эттирган бўлса-да, ижтимоий тармоқларда томошабинларнинг эътиборини айнан унинг кичкина ҳамроҳи эгаллади.

Кўринишидан, ит учун телевизион студиядаги илк чиқиш ҳам жуда муваффақиятли ўтган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шакира 7,4 балли зилзиладан зарар кўрган болалар учун миллионлаб долларлик ташаббус бошладиШакира 7,4 балли зилзиладан зарар кўрган болалар учун миллионлаб долларлик ташаббус бошладиБугун, 14:35498 кун, 195 давлат: америкалик сайёҳ дунёни рекорд даражада тез айланиб чиқди!498 кун, 195 давлат: америкалик сайёҳ дунёни рекорд даражада тез айланиб чиқди!Бугун, 14:28Тўйдан беш ой ўтиб ўлган келин ишида янги тафсилотлар очиқландиТўйдан беш ой ўтиб ўлган келин ишида янги тафсилотлар очиқландиБугун, 13:38Малика Диана ҳақидаги янги китобда укаси кутилмаган ҳақиқатни айтдиМалика Диана ҳақидаги янги китобда укаси кутилмаган ҳақиқатни айтдиБугун, 13:09Украина собиқ Мудофаа вазири шов-шувли сайлов чақириғи билан чиқдиУкраина собиқ Мудофаа вазири шов-шувли сайлов чақириғи билан чиқдиБугун, 11:04Кулеба Москва билан музокаралар нега барбод бўлганини очиқладиКулеба Москва билан музокаралар нега барбод бўлганини очиқладиБугун, 08:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди