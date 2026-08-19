Моуринью Винисиус билан бўлиб ўтган махфий суҳбат тафсилотини очди...
Винисиус Жуниор «Реал Мадрид» билан 2032 йил ёзига қадар амал қиладиган янги шартнома имзолади. Жозе Моуриню футболчи билан очиқ суҳбатлашиб, Мадридни тарк эца, клубнинг қадрини кейинроқ англашини айтганини маълум қилди. 26 ёшли ҳужумчига Лондоннинг «Арсенал» клуби жиддий қизиқиш билдирган, бироқ у фаолиятини «Реал Мадрид»да давом эттиришга қарор қилган.
«Реал Мадрид» атрофида ойлар давомида муҳокама қилинган энг катта интрига ниҳоят барҳам топди: жамоанинг асосий юлдузи Винисиус Жуниор «Қироллик клуби» билан узоқ муддатли янги битим имзолади. Мадридликлар бош мураббийи Жозе Моуринью бразилиялик ҳужумчининг клубда қолиш қарори ортида қандай шахсий маслаҳат ва таъсирли суҳбат ётганини илк бор ошкор қилди — Винини Мадридда нима ушлаб қолди?
«Бу ердан кетганингдан кейингина англайсан»: Моуриньюнинг очиқ эътирофи
Испаниянинг машҳур El Chiringuito дастурида чиқиш қилган Жозе Моуринью музокараларнинг ҳал қилувчи палласида футболчига нималар деганини тўлқинланиб сўзлаб берди:
"Вини шартномани мен учун узайтирдими? Йўқ, йўқ. Албатта, мен у билан очиқ гаплашганман. Унга шундай дедим: «Вини, сен фақат Мадридни биласан. Бу ердан кетганингдан кейингина бу клуб қай даражада улкан эканини, нимадан воз кечганингни англайсан. Кетма, бунга арзимайди!» У бу ерда ўзини топган, у ўз жойида.", - деди Жозе Моуринью.
Винисиус Жуниорнинг янги битими ва асосий рақамлар
Кўрсаткич
Шартнома ва футболчи тафсилотлари
Футболчи / Ёши
Винисиус Жуниор (26 ёш, вингер)
Клуб
«Реал Мадрид» (Испания)
Янги шартнома муддати
2032 йил ёзига қадар
Олдинги шартномаси
2027 йилгача амал қилар эди
Асосий даъвогар
Лондоннинг «Арсенал» клуби (жиддий қизиқиш билдирган)
Лондон грандининг қизиқиши ва 2032 йилгача улкан режа
26 ёшли бразилиялик юлдузнинг амалдаги битими якунланишига яқин қолгани сабабли, Лондоннинг «Арсенал» клуби уни трансфер қилиш бўйича жиддий ҳаракатларни бошлаган эди. Бироқ Моуриньюнинг психологияси, клуб раҳбариятининг қатъияти ва узоқ музокаралар натижасида Винисиус Мадридда қолиб, фаолиятининг энг гуллаган даврини тўғридан-тўғри 2032 йилгача «Реал»га бағишлашга қарор қилди.
Сизнингча, Винисиус Жуниор 2032 йилгача Мадридда қолиб тўғри қарор қабул қилдими ёки унга Премьер-лигада ўзини синаб кўриш қизиқроқ бўлармиди?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Реал Мадрид»нинг барча мухлисларига ушбу хушхабарни дарҳол улашинг!
…