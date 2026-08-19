Моуринью Винисиус билан бўлиб ўтган махфий суҳбат тафсилотини очди...

·19·Спорт
Моуринью Винисиус билан бўлиб ўтган махфий суҳбат тафсилотини очди...
Қисқача

Винисиус Жуниор «Реал Мадрид» билан 2032 йил ёзига қадар амал қиладиган янги шартнома имзолади. Жозе Моуриню футболчи билан очиқ суҳбатлашиб, Мадридни тарк эца, клубнинг қадрини кейинроқ англашини айтганини маълум қилди. 26 ёшли ҳужумчига Лондоннинг «Арсенал» клуби жиддий қизиқиш билдирган, бироқ у фаолиятини «Реал Мадрид»да давом эттиришга қарор қилган.

«Реал Мадрид» атрофида ойлар давомида муҳокама қилинган энг катта интрига ниҳоят барҳам топди: жамоанинг асосий юлдузи Винисиус Жуниор «Қироллик клуби» билан узоқ муддатли янги битим имзолади. Мадридликлар бош мураббийи Жозе Моуринью бразилиялик ҳужумчининг клубда қолиш қарори ортида қандай шахсий маслаҳат ва таъсирли суҳбат ётганини илк бор ошкор қилди — Винини Мадридда нима ушлаб қолди?

«Бу ердан кетганингдан кейингина англайсан»: Моуриньюнинг очиқ эътирофи

Испаниянинг машҳур El Chiringuito дастурида чиқиш қилган Жозе Моуринью музокараларнинг ҳал қилувчи палласида футболчига нималар деганини тўлқинланиб сўзлаб берди:

"Вини шартномани мен учун узайтирдими? Йўқ, йўқ. Албатта, мен у билан очиқ гаплашганман. Унга шундай дедим: «Вини, сен фақат Мадридни биласан. Бу ердан кетганингдан кейингина бу клуб қай даражада улкан эканини, нимадан воз кечганингни англайсан. Кетма, бунга арзимайди!» У бу ерда ўзини топган, у ўз жойида.", - деди Жозе Моуринью.

Винисиус Жуниорнинг янги битими ва асосий рақамлар

Кўрсаткич

Шартнома ва футболчи тафсилотлари

Футболчи / Ёши

Винисиус Жуниор (26 ёш, вингер)

Клуб

«Реал Мадрид» (Испания)

Янги шартнома муддати

2032 йил ёзига қадар

Олдинги шартномаси

2027 йилгача амал қилар эди

Асосий даъвогар

Лондоннинг «Арсенал» клуби (жиддий қизиқиш билдирган)

Лондон грандининг қизиқиши ва 2032 йилгача улкан режа

26 ёшли бразилиялик юлдузнинг амалдаги битими якунланишига яқин қолгани сабабли, Лондоннинг «Арсенал» клуби уни трансфер қилиш бўйича жиддий ҳаракатларни бошлаган эди. Бироқ Моуриньюнинг психологияси, клуб раҳбариятининг қатъияти ва узоқ музокаралар натижасида Винисиус Мадридда қолиб, фаолиятининг энг гуллаган даврини тўғридан-тўғри 2032 йилгача «Реал»га бағишлашга қарор қилди.

Сизнингча, Винисиус Жуниор 2032 йилгача Мадридда қолиб тўғри қарор қабул қилдими ёки унга Премьер-лигада ўзини синаб кўриш қизиқроқ бўлармиди?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Реал Мадрид»нинг барча мухлисларига ушбу хушхабарни дарҳол улашинг!

Винисиус ЖуниорРеал МадридЖозе МоуриньюАрсеналЭль Чирингито
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентусда Спаллетти учун вақт тугади: Жон Элканн фақат ғалаба талаб қилмоқдаЮвентусда Спаллетти учун вақт тугади: Жон Элканн фақат ғалаба талаб қилмоқдаБугун, 15:19Ювентусда Спаллетти учун имкониятлар тугади: бош мураббий фақат ғалаба қозониши шартЮвентусда Спаллетти учун имкониятлар тугади: бош мураббий фақат ғалаба қозониши шартБугун, 15:16«Мареска учун янги бош оғриғи»: «Сити»нинг асосий юлдузи сафдан чиқди«Мареска учун янги бош оғриғи»: «Сити»нинг асосий юлдузи сафдан чиқдиБугун, 15:13Аср жанги: Энтони Жошуа ва Тайсон Фьюри жанги санаси ва жойи маълум бўлдиАср жанги: Энтони Жошуа ва Тайсон Фьюри жанги санаси ва жойи маълум бўлдиБугун, 15:02ESPN дунёнинг энг кучли 10 марказий ҳимоячисини эълон қилдиESPN дунёнинг энг кучли 10 марказий ҳимоячисини эълон қилдиБугун, 14:59«Мен жанг қилмоқчиман!»: Хамзат Чимаев Дана Уайтга очиқ талаб билан чиқди«Мен жанг қилмоқчиман!»: Хамзат Чимаев Дана Уайтга очиқ талаб билан чиқдиБугун, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди