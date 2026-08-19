13 минг метр баландликда кутилмаган мўъжиза: чақалоқ самолёт бортида дунёга келди
Туркиш Аирлинеснинг Konaкри–Истанбул йўналишидаги рейсида йўловчи 13 минг метр баландликда самолёт бортида қиз фарзандли бўлди. Туғруқ бошланганидан сўнг экипаж йўловчига самолётдаги имкониятлар ёрдамида кўмаклашди. Йўловчилардан бири чақалоқнинг қулоғига азон айтиб, унга Кадижу деб исм қўйди. Онаси ва чақалоқнинг ҳолати яхши экани билдирилди.
Turkish Airlines'нинг Конакри–Истанбул йўналишидаги рейсида одатий парвоз кутилмаганда унутилмас воқеага айланди. Йўловчилардан бирининг туғруқ жараёни бошланган ва чақалоқ 13 минг метр баландликда, самолёт бортида дунёга келган.
Туғруқ бошланганини англаган экипаж вазиятга тезда аралашган. Самолётдаги имкониятлардан фойдаланган ҳолда йўловчига ёрдам кўрсатилган ва кўп ўтмай кичкина қизалоқ дунёга келган.
Энг ҳайратланарлиси — чақалоқ ерда эмас, минглаб метр баландликда парвоз қилаётган самолётда туғилди.
Маълумотларга кўра, йўловчилардан бири чақалоқнинг қулоғига азон айтиб, унга Кадижу деб исм қўйган. Онаси ва чақалоқнинг ҳолати яхши экани билдирилган.
Одатдаги авиарейс йўловчилар учун кутилмаган тарзда янги ҳаётнинг бошланишига гувоҳ бўлган ноёб сафарга айланди.
…