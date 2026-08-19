ESPN дунёнинг энг кучли 10 марказий ҳимоячисини эълон қилди
ESPN 2025/26 йилги мавсумдаги барқарор ўйин, аввалги йиллардаги даража ва 2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги иштирокни ҳисобга олиб, дунёнинг энг кучли марказий ҳимоячилари рейтингини тузди ва унда Вилям Салиба биринчи ўринни эгаллади. Вилян Пачо иккинчи, Габриел Магаляес учинчи, Пау Кубарси тўртинчи, Джонатан Та бешинчи ва Маркинос олтинчи поғонадан жой олди.
ESPN жаҳон футболидаги энг кучли марказий ҳимоячилар рейтингини эълон қилди. Рўйхатни тузишда мутахассислар ва футбол экспертлари футболчиларнинг 2025/26 йилги мавсум давомидаги барқарор ўйинига асосий мезон сифатида қараган.
Бироқ рейтингда фақат бир мавсумдаги статистика эмас, футболчининг аввалги йиллардаги даражаси ва 2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги иштироки ҳам ҳисобга олинган.
ESPN рейтингни қандай тузди?
Мутахассислар ҳар бир позиция бўйича дунёнинг энг яхши футболчиларини танлашда бир нечта омилга эътибор қаратган.
Асосий мезонлар:
2025/26 йилги мавсумдаги ўйин даражаси;
мавсум давомидаги барқарорлик;
узоқ масофада юқори натижа кўрсатиш;
2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги иштирок;
аввалги мавсумлардаги юқори даражадаги ўйинлар.
Жароҳат туфайли мавсумнинг катта қисмини ўтказиб юборган, аммо аввалги йилларда ўзини юқори даражада намойиш этган футболчилар ҳам рейтингдан четда қолмаган.
Салиба биринчи ўринни эгаллади
ESPN талқинига кўра, жаҳоннинг энг яхши марказий ҳимоячиси деб «Арсенал» ва Франция терма жамоаси вакили Вильям Салиба тан олинди.
Франциялик ҳимоячи юқори ўйин даражаси, барқарорлиги ва ҳимоядаги ишончли ҳаракатлари билан биринчи поғонадан жой олди.
Ундан кейин «ПСЖ» футболчиси Вильян Пачо иккинчи ўринни эгаллаган. «Арсенал»нинг яна бир ҳимоячиси Габриэл Магальяэс эса кучли учликни якунлаган.
Дунёнинг энг кучли 10 марказий ҳимоячиси
Ўрин
Футболчи
Клуб
Терма жамоа
1
Вильям Салиба
«Арсенал»
Франция
2
Вильян Пачо
«ПСЖ»
Эквадор
3
Габриэл Магальяэс
«Арсенал»
Бразилия
4
Пау Кубарси
«Барселона»
Испания
5
Джонатан Та
«Бавария»
Германия
6
Маркиньос
«ПСЖ»
Бразилия
7
Дайо Упамекано
«Бавария»
Франция
8
Вирджил ван Дейк
«Ливерпуль»
Нидерландия
9
Алессандро Бастони
«Интер»
Италия
10
Марк Гехи
Англия
Рейтингда катта номлар ҳам бор
Рўйхатда тажрибали юлдузлар билан бирга ёш ҳимоячилар ҳам юқори ўринларни эгаллаган.
Айниқса, «Барселона»нинг ёш ҳимоячиси Пау Кубарсининг тўртинчи поғонадан жой олгани эътиборга молик. Шунингдек, кўп йиллар давомида жаҳоннинг энг кучли ҳимоячиларидан бири бўлиб келган Вирджил ван Дейк саккизинчи ўринда қайд этилган.
«ПСЖ» ва «Бавария» эса рейтингда икки нафардан футболчиси билан намоён бўлган.
Энг қизиқ нуқта — ван Дейкнинг ўрни
Рейтингдаги энг катта муҳокамалардан бири саккизинчи ўриндаги Вирджил ван Дейк билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Нидерландиялик футболчи узоқ йиллар давомида марказий ҳимоя позициясининг энг кучли вакилларидан бири саналган. Бироқ ESPN экспертлари бу сафар уни Салиба, Пачо ва Магальяэс каби футболчилардан пастроқ баҳолаган.
Бу эса рейтингда тажриба эмас, сўнгги мавсумдаги барқарорлик ва умумий таъсир муҳимроқ мезон бўлганини кўрсатади.
Сиз қайси ҳимоячини биринчи ўринга қўяр эдингиз?
ESPN рейтингида Салиба биринчи ўринни эгаллаган бўлса-да, марказий ҳимоячилар орасида кучлар нисбати борасида баҳслар ҳали узоқ давом этиши мумкин.
Сизнингча, Салиба ҳақиқатан ҳам дунёнинг энг яхши марказий ҳимоячисими? Ёки ван Дейк, Бастони ёки Упамекано юқорироқ ўринга лойиқмиди?
Фикрингизни изоҳларда ёзинг ва рейтингни футбол мухлислари билан Telegram ҳамда ижтимоий тармоқларда улашинг.
…