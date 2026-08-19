ESPN дунёнинг энг кучли 10 марказий ҳимоячисини эълон қилди

·19·Спорт
ESPN дунёнинг энг кучли 10 марказий ҳимоячисини эълон қилди
Қисқача

ESPN 2025/26 йилги мавсумдаги барқарор ўйин, аввалги йиллардаги даража ва 2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги иштирокни ҳисобга олиб, дунёнинг энг кучли марказий ҳимоячилари рейтингини тузди ва унда Вилям Салиба биринчи ўринни эгаллади. Вилян Пачо иккинчи, Габриел Магаляес учинчи, Пау Кубарси тўртинчи, Джонатан Та бешинчи ва Маркинос олтинчи поғонадан жой олди.

ESPN жаҳон футболидаги энг кучли марказий ҳимоячилар рейтингини эълон қилди. Рўйхатни тузишда мутахассислар ва футбол экспертлари футболчиларнинг 2025/26 йилги мавсум давомидаги барқарор ўйинига асосий мезон сифатида қараган.

Бироқ рейтингда фақат бир мавсумдаги статистика эмас, футболчининг аввалги йиллардаги даражаси ва 2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги иштироки ҳам ҳисобга олинган.

ESPN рейтингни қандай тузди?

Мутахассислар ҳар бир позиция бўйича дунёнинг энг яхши футболчиларини танлашда бир нечта омилга эътибор қаратган.

Асосий мезонлар:

  • 2025/26 йилги мавсумдаги ўйин даражаси;

  • мавсум давомидаги барқарорлик;

  • узоқ масофада юқори натижа кўрсатиш;

  • 2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги иштирок;

  • аввалги мавсумлардаги юқори даражадаги ўйинлар.

Жароҳат туфайли мавсумнинг катта қисмини ўтказиб юборган, аммо аввалги йилларда ўзини юқори даражада намойиш этган футболчилар ҳам рейтингдан четда қолмаган.

Салиба биринчи ўринни эгаллади

ESPN талқинига кўра, жаҳоннинг энг яхши марказий ҳимоячиси деб «Арсенал» ва Франция терма жамоаси вакили Вильям Салиба тан олинди.

Франциялик ҳимоячи юқори ўйин даражаси, барқарорлиги ва ҳимоядаги ишончли ҳаракатлари билан биринчи поғонадан жой олди.

Ундан кейин «ПСЖ» футболчиси Вильян Пачо иккинчи ўринни эгаллаган. «Арсенал»нинг яна бир ҳимоячиси Габриэл Магальяэс эса кучли учликни якунлаган.

Дунёнинг энг кучли 10 марказий ҳимоячиси

Ўрин

Футболчи

Клуб

Терма жамоа

1

Вильям Салиба

«Арсенал»

Франция

2

Вильян Пачо

«ПСЖ»

Эквадор

3

Габриэл Магальяэс

«Арсенал»

Бразилия

4

Пау Кубарси

«Барселона»

Испания

5

Джонатан Та

«Бавария»

Германия

6

Маркиньос

«ПСЖ»

Бразилия

7

Дайо Упамекано

«Бавария»

Франция

8

Вирджил ван Дейк

«Ливерпуль»

Нидерландия

9

Алессандро Бастони

«Интер»

Италия

10

Марк Гехи

«Манчестер Сити»

Англия

Рейтингда катта номлар ҳам бор

Рўйхатда тажрибали юлдузлар билан бирга ёш ҳимоячилар ҳам юқори ўринларни эгаллаган.

Айниқса, «Барселона»нинг ёш ҳимоячиси Пау Кубарсининг тўртинчи поғонадан жой олгани эътиборга молик. Шунингдек, кўп йиллар давомида жаҳоннинг энг кучли ҳимоячиларидан бири бўлиб келган Вирджил ван Дейк саккизинчи ўринда қайд этилган.

«ПСЖ» ва «Бавария» эса рейтингда икки нафардан футболчиси билан намоён бўлган.

Энг қизиқ нуқта — ван Дейкнинг ўрни

Рейтингдаги энг катта муҳокамалардан бири саккизинчи ўриндаги Вирджил ван Дейк билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Нидерландиялик футболчи узоқ йиллар давомида марказий ҳимоя позициясининг энг кучли вакилларидан бири саналган. Бироқ ESPN экспертлари бу сафар уни Салиба, Пачо ва Магальяэс каби футболчилардан пастроқ баҳолаган.

Бу эса рейтингда тажриба эмас, сўнгги мавсумдаги барқарорлик ва умумий таъсир муҳимроқ мезон бўлганини кўрсатади.

Сиз қайси ҳимоячини биринчи ўринга қўяр эдингиз?

ESPN рейтингида Салиба биринчи ўринни эгаллаган бўлса-да, марказий ҳимоячилар орасида кучлар нисбати борасида баҳслар ҳали узоқ давом этиши мумкин.

Сизнингча, Салиба ҳақиқатан ҳам дунёнинг энг яхши марказий ҳимоячисими? Ёки ван Дейк, Бастони ёки Упамекано юқорироқ ўринга лойиқмиди?

Фикрингизни изоҳларда ёзинг ва рейтингни футбол мухлислари билан Telegram ҳамда ижтимоий тармоқларда улашинг.

ЭСПНВилям СалибаАрсеналПСЖБавария
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Килиан Мбаппенинг машғулотлардаги ҳаракатидан ҳайратда қолдиЖозе Моуринью Килиан Мбаппенинг машғулотлардаги ҳаракатидан ҳайратда қолдиБугун, 15:38Ювентусда Спаллетти учун вақт тугади: Жон Элканн фақат ғалаба талаб қилмоқдаЮвентусда Спаллетти учун вақт тугади: Жон Элканн фақат ғалаба талаб қилмоқдаБугун, 15:19Ювентусда Спаллетти учун имкониятлар тугади: бош мураббий фақат ғалаба қозониши шартЮвентусда Спаллетти учун имкониятлар тугади: бош мураббий фақат ғалаба қозониши шартБугун, 15:16«Мареска учун янги бош оғриғи»: «Сити»нинг асосий юлдузи сафдан чиқди«Мареска учун янги бош оғриғи»: «Сити»нинг асосий юлдузи сафдан чиқдиБугун, 15:13Аср жанги: Энтони Жошуа ва Тайсон Фьюри жанги санаси ва жойи маълум бўлдиАср жанги: Энтони Жошуа ва Тайсон Фьюри жанги санаси ва жойи маълум бўлдиБугун, 15:02«Мен жанг қилмоқчиман!»: Хамзат Чимаев Дана Уайтга очиқ талаб билан чиқди«Мен жанг қилмоқчиман!»: Хамзат Чимаев Дана Уайтга очиқ талаб билан чиқдиБугун, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди