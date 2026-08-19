Микел Артета Арсенал билан тарихий натижани такрорламоқчи
Микел Артета Арсенал билан Англия Премер-лигасида кетма-кет икки мавсум чемпионликни қўлга киритиб, клуб тарихида илк бор чемпионликни ҳимоя қилишни мақсад қилган. Ўтган мавсумда 22 йиллик танаффусдан кейин чемпион бўлган Арсенал Артета бошқарувида ўз ҳукмронлигини мустаҳкамлашни истамоқда, APЛ тарихида эса бундай натижага Сер Алекс Фергусон, Жозе Моуринью ва Пеп Гвардиола эришган.
Лондоннинг Арсенал клуби бош мураббийи Микел Артета Англия Премер-лигасида кетма-кет икки мавсум чемпионликни қўлга киритишдек тарихий натижани қайд этишга тайёргарлик кўрмоқда. ТалкСПОРТ нашрига берган интервюсида испаниялик мутахассис клуб тарихида илк бор чемпионликни ҳимоя қилиш жамоанинг асосий мақсадига айланганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўтган мавсумда 22 йиллик танаффусдан кейин Англия тахтини эгаллаган «тўпчилар» ўз ҳукмронлигини мустаҳкамлаш ниятида. APЛ тарихида фақатгина Сер Алекс Фергусон, Жозе Моуринью ва Пеп Гвардиола каби бошқарув афсоналаригина чемпионликни кетма-кет икки бор ҳимоя қилишга муваффақ бўлган. Артета ана шу элите гуруҳ сафига қўшилишни истамоқда.
Гвардиола давридан кейинги янги даврМанчестер Сити бошқарувида ўн йиллик фаолиятини якунлаган Пеп Гвардиоланинг кетиши Англия чемпионатидаги умумий рақобат манзарасини кескин ўзгартириб юборди. Илгари Гвардиоланинг ёрдамчиси бўлиб ишлаган Артета учун ўз устози билан бўлган қаттиқ тактик тўқнашувларнинг якунлангани ўзгача ҳиссиётларни тақдим этмоқда.
«Сўнгги олти-этти йил ичида унинг даражасига чиқиш учун қанча бош оғриғи ва тер тўкканимни биласиз. У мутлақ илҳом манбаи бўлди, бу лигада абадий из қолдирди ва барчамизни яхшироқ бўлишга ундади», — деди Артета собиқ устози ҳақида фикр билдирар экан.
Трансфер бозоридаги ҳаракатларАрсенал ёзги трансфер ойнасида Бруно Гимараесни 75 миллион фунт стерлинг эвазига ўз сафига қўшиб улгурди. Бироқ Микел Артета жамоанинг трансфер борасидаги ишлари ҳали якунланмагани ва ҳужум чизиғини кучайтириш имкониятлари кўриб чиқилаётганини истисно этмади.
Жамоани Леандро Троссард тарк этгани ҳамда Габриел Мартинеллининг келажаги борасида саволлар сақланиб қолаётгани фонида клуб янги вингер изламоқда. Хусусан, Ливерпул қизиқиш билдираётган Брэдли Барколя ҳам Лондон клубининг нишонида экани айтилмоқда.
Артета раҳбариятнинг қўллаб-қувватлашидан мамнунлигини таъкидлаб, жамоа ўз ички имкониятларини ўстириш билан бирга, муносиб истеъдодлар чиқса уларни жалб этишдан қайтмаслигини билдирди. Премер-лиганинг олдиндан айтиб бўлмайдиган даражада мураккаблигини эслатган мураббий трансфер ойнасини ижобий якунлашга умид қилмоқда.
…