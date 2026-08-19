Микел Артета Арсенал билан тарихий натижани такрорламоқчи

·5·Спорт
Микел Артета Арсенал билан тарихий натижани такрорламоқчи
Қисқача

Микел Артета Арсенал билан Англия Премер-лигасида кетма-кет икки мавсум чемпионликни қўлга киритиб, клуб тарихида илк бор чемпионликни ҳимоя қилишни мақсад қилган. Ўтган мавсумда 22 йиллик танаффусдан кейин чемпион бўлган Арсенал Артета бошқарувида ўз ҳукмронлигини мустаҳкамлашни истамоқда, APЛ тарихида эса бундай натижага Сер Алекс Фергусон, Жозе Моуринью ва Пеп Гвардиола эришган.

Лондоннинг Арсенал клуби бош мураббийи Микел Артета Англия Премер-лигасида кетма-кет икки мавсум чемпионликни қўлга киритишдек тарихий натижани қайд этишга тайёргарлик кўрмоқда. ТалкСПОРТ нашрига берган интервюсида испаниялик мутахассис клуб тарихида илк бор чемпионликни ҳимоя қилиш жамоанинг асосий мақсадига айланганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган мавсумда 22 йиллик танаффусдан кейин Англия тахтини эгаллаган «тўпчилар» ўз ҳукмронлигини мустаҳкамлаш ниятида. APЛ тарихида фақатгина Сер Алекс Фергусон, Жозе Моуринью ва Пеп Гвардиола каби бошқарув афсоналаригина чемпионликни кетма-кет икки бор ҳимоя қилишга муваффақ бўлган. Артета ана шу элите гуруҳ сафига қўшилишни истамоқда.

Гвардиола давридан кейинги янги давр

Манчестер Сити бошқарувида ўн йиллик фаолиятини якунлаган Пеп Гвардиоланинг кетиши Англия чемпионатидаги умумий рақобат манзарасини кескин ўзгартириб юборди. Илгари Гвардиоланинг ёрдамчиси бўлиб ишлаган Артета учун ўз устози билан бўлган қаттиқ тактик тўқнашувларнинг якунлангани ўзгача ҳиссиётларни тақдим этмоқда.

«Сўнгги олти-этти йил ичида унинг даражасига чиқиш учун қанча бош оғриғи ва тер тўкканимни биласиз. У мутлақ илҳом манбаи бўлди, бу лигада абадий из қолдирди ва барчамизни яхшироқ бўлишга ундади», — деди Артета собиқ устози ҳақида фикр билдирар экан.

Трансфер бозоридаги ҳаракатлар

Арсенал ёзги трансфер ойнасида Бруно Гимараесни 75 миллион фунт стерлинг эвазига ўз сафига қўшиб улгурди. Бироқ Микел Артета жамоанинг трансфер борасидаги ишлари ҳали якунланмагани ва ҳужум чизиғини кучайтириш имкониятлари кўриб чиқилаётганини истисно этмади.

Жамоани Леандро Троссард тарк этгани ҳамда Габриел Мартинеллининг келажаги борасида саволлар сақланиб қолаётгани фонида клуб янги вингер изламоқда. Хусусан, Ливерпул қизиқиш билдираётган Брэдли Барколя ҳам Лондон клубининг нишонида экани айтилмоқда.

Артета раҳбариятнинг қўллаб-қувватлашидан мамнунлигини таъкидлаб, жамоа ўз ички имкониятларини ўстириш билан бирга, муносиб истеъдодлар чиқса уларни жалб этишдан қайтмаслигини билдирди. Премер-лиганинг олдиндан айтиб бўлмайдиган даражада мураккаблигини эслатган мураббий трансфер ойнасини ижобий якунлашга умид қилмоқда.

АрсеналМикел АртетаПремиер ЛеагуеПеп ГвардиолаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Винисиус Жуниорни Арсеналга ўтишдан қандай тўхтатгани ҳақида гапирдиЖозе Моуринью Винисиус Жуниорни Арсеналга ўтишдан қандай тўхтатгани ҳақида гапирдиБугун, 13:39Ян Диоманде Реал Мадрид сафига 125 миллион евро эвазига ўтдиЯн Диоманде Реал Мадрид сафига 125 миллион евро эвазига ўтдиБугун, 13:19Жозе Моуриню Родри трансфери ва Реал Мадриднинг қизиқишига изоҳ бердиЖозе Моуриню Родри трансфери ва Реал Мадриднинг қизиқишига изоҳ бердиБугун, 12:57Реал Мадрид ва Родри трансфери: Жозе Моуриню нима дейдиРеал Мадрид ва Родри трансфери: Жозе Моуриню нима дейдиБугун, 12:38Ювентус Артур Мелонинг шартномасини муддатидан олдин бекор қилмоқчиЮвентус Артур Мелонинг шартномасини муддатидан олдин бекор қилмоқчиБугун, 12:33Хавьер Мендес Махачев ва Нурмагомедов ўртасидаги фарқларни очиқлади...Хавьер Мендес Махачев ва Нурмагомедов ўртасидаги фарқларни очиқлади...Бугун, 12:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди