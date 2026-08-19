Марказий Осиёда чақалоқлар камаймоқда: Ўзбекистонда пасайиш рекорд даражага чиқди

·30·Ўзбекистон
Марказий Осиёда чақалоқлар камаймоқда: Ўзбекистонда пасайиш рекорд даражага чиқди
Қисқача

2026 йилнинг дастлабки олти ойида Марказий Осиёда 711,3 минг нафар чақалоқ туғилиб, бу 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 5,5 фоизга кам бўлди. Туғилишнинг энг сезиларли пасайиши Ўзбекистонда қайд этилган, Туркманистон бўйича эса статистик маълумотлар келтирилмаган.

Марказий Осиёда демографик ўсиш суръати секинлашмоқда. 2026 йилнинг дастлабки олти ойида минтақада 711,3 минг нафар чақалоқ туғилган ва бу 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 5,5 фоизга кам.

Қизиқ томони, келтирилган статистикада Туркманистон бўйича маълумотлар мавжуд эмас.

Минтақа давлатлари орасида туғилишнинг энг сезиларли камайиши Ўзбекистонда қайд этилган.

Демографлар буни фақат битта сабаб билан изоҳлаш қийинлигини таъкидламоқда. Жараёнга бир нечта ижтимоий ва иқтисодий омиллар таъсир қилмоқда:

ёшларнинг турмуш қуришни кечиктириши;

биринчи фарзандни кейинроқ дунёга келтириш;

шаҳарлашувнинг кучайиши;

аёлларнинг таълим ва меҳнат бозоридаги фаоллигининг ошиши;

оилада фарзандлар сонини режалаштириш;

иқтисодий барқарорликка бўлган талабнинг ортиши.

Демографик ўзгариш нимани англатади?

Туғилишнинг кетма-кет камайиши келгусида меҳнат бозори, таълим тизими, соғлиқни сақлаш ва аҳоли таркибига таъсир қилиши мумкин.

Ҳозирча 2026 йилнинг дастлабки олти ойлик статистикаси минтақада туғилиш суръатлари аввалги йиллардагидек юқори эмаслигини кўрсатмоқда.

ЎзбекистонТуркманистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Акула оғзига кириб, унинг тишларини “даволайдиган” митти балиқАкула оғзига кириб, унинг тишларини “даволайдиган” митти балиқКеча, 10:45Тошкентдаги машҳур “Янгиобод” бозори сотувга қўйилди: энди унинг тақдири нима бўлади?Тошкентдаги машҳур “Янгиобод” бозори сотувга қўйилди: энди унинг тақдири нима бўлади?Кеча, 09:39Президент имзолаган «Адолатли судлов – 2030» стратегияси нималарни ўзгартиради?Президент имзолаган «Адолатли судлов – 2030» стратегияси нималарни ўзгартиради?17.08, 22:04Қашқадарёда 3 та мактабнинг барча битирувчилари талаба бўлдиҚашқадарёда 3 та мактабнинг барча битирувчилари талаба бўлди17.08, 12:17Ўзбекистонда бугундан бошлаб иссиқ пасаяди: айрим ҳудудларда 31 даражагача бўладиЎзбекистонда бугундан бошлаб иссиқ пасаяди: айрим ҳудудларда 31 даражагача бўлади17.08, 05:35Мандатдан ўта олмадингизми? ОТМга кириш учун яна бир имконият борМандатдан ўта олмадингизми? ОТМга кириш учун яна бир имконият бор15.08, 18:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Бугун Шавкат Мирзиёевнинг туғилган куни. Давлатимиз раҳбари 69 ёшга тўлди
Бугун Шавкат Мирзиёевнинг туғилган куни. Давлатимиз раҳбари 69 ёшга тўлди
Пенсияда катта ўзгариш: давлат жамғармага 50 фоиз қўшиши мумкин
Пенсияда катта ўзгариш: давлат жамғармага 50 фоиз қўшиши мумкин