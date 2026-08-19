Марказий Осиёда чақалоқлар камаймоқда: Ўзбекистонда пасайиш рекорд даражага чиқди
2026 йилнинг дастлабки олти ойида Марказий Осиёда 711,3 минг нафар чақалоқ туғилиб, бу 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 5,5 фоизга кам бўлди. Туғилишнинг энг сезиларли пасайиши Ўзбекистонда қайд этилган, Туркманистон бўйича эса статистик маълумотлар келтирилмаган.
Марказий Осиёда демографик ўсиш суръати секинлашмоқда. 2026 йилнинг дастлабки олти ойида минтақада 711,3 минг нафар чақалоқ туғилган ва бу 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 5,5 фоизга кам.
Қизиқ томони, келтирилган статистикада Туркманистон бўйича маълумотлар мавжуд эмас.
Минтақа давлатлари орасида туғилишнинг энг сезиларли камайиши Ўзбекистонда қайд этилган.
Демографлар буни фақат битта сабаб билан изоҳлаш қийинлигини таъкидламоқда. Жараёнга бир нечта ижтимоий ва иқтисодий омиллар таъсир қилмоқда:
ёшларнинг турмуш қуришни кечиктириши;
биринчи фарзандни кейинроқ дунёга келтириш;
шаҳарлашувнинг кучайиши;
аёлларнинг таълим ва меҳнат бозоридаги фаоллигининг ошиши;
оилада фарзандлар сонини режалаштириш;
иқтисодий барқарорликка бўлган талабнинг ортиши.
Демографик ўзгариш нимани англатади?
Туғилишнинг кетма-кет камайиши келгусида меҳнат бозори, таълим тизими, соғлиқни сақлаш ва аҳоли таркибига таъсир қилиши мумкин.
Ҳозирча 2026 йилнинг дастлабки олти ойлик статистикаси минтақада туғилиш суръатлари аввалги йиллардагидек юқори эмаслигини кўрсатмоқда.
…