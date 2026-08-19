Буюк Британияда кабинасиз ва автоном юк автомобили яратилмоқда

·4·Авто
Буюк Британияда кабинасиз ва автоном юк автомобили яратилмоқда

Британиянинг Вольтемпо компанияси логистика соҳасида туб бурилиш ясаши мумкин бўлган янги автоном юк автомобили лойиҳасини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур электромобил анъанавий кабинадан маҳрум қилинган бўлиб, бу юк кўтариш ҳажмини сезиларли даражада ошириш ва умумий оғирликни камайтириш имконини беради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ҳозирги вақтда тиркамасиз юк машиналари учун максимал узунлик 12 метр, оғирлик 32 тонна ва ўқлар сони тўртта қилиб белгиланган. Бироқ Вольтемпо мутахассислари ишлаб чиқаётган прототипнинг узунлиги 15.6 метрга, умумий оғирлиги 42 тоннага етказилиб, бешта ўққа эга бўлади. Бу эса уни автобус узунлиги билан тенглаштиради.

Кабинасиз конструкция ва юк сиғими

Лойиҳага кўра, ҳайдовчи кабинасининг олиб ташланиши ортиқча вазн ва бўш жой муаммосини ҳал қилади. Вольтемпо асосчиси ва корпоратив ривожланиш бўйича директори Майкл Боксвелл бу ечимни ақлли тиркама деб атади. Янги электромобилнинг бўш оғирлиги 10-12 тоннани ташкил этиб, стандарт узунликдаги тиркамага нисбатан 15 фоиз кўпроқ бўш жой тақдим этади.

Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, одатдаги юк автомобиллари ўртача 16 тонна юк ташиса, янги конструкция эвазига бу кўрсаткични 18.6 тоннагача ошириш мумкин. Қолаверса, ушбу транспорт воситаси бўғимли юк машиналаридан 1.5 метр қисқароқ бўлишига қарамай, қаттиқ корпус ва енгиллаштирилган вазн эвазига логистика жараёнларини янада самарали қилади.

Ишлаб чиқариш режалари ва синовлар

Ҳозирги босқичда Беркелей Коачворкс компанияси автомобил корпусини тайёрламоқда, йирик юк машиналари ишлаб чиқарувчилардан бири эса электр тортиш кучини етказиб бермоқда. Прототипни 2027-йилнинг сентябрига қадар якунлаш режалаштирилган. Шундан сўнг, Жанубий Уелсдаги автоном автомобиллар синов полигонида илк синовлар бошланади.

Британиянинг Автоматлаштирилган воситалар тўғрисидаги қонуни ҳайдовчисиз транспорт воситаларига жамоат йўлларида ҳаракатланиш ҳуқуқини бергани сабабли, синовлар шоссе йўлларида ҳам ўтказилиши мумкин. Серияли ишлаб чиқаришни 2027-йил охирида бошлаш, дастлабки етказиб беришларни эса 2028-йилнинг ўрталарида амалга ошириш кўзланган.

Майкл Боксвеллнинг таъкидлашича, Европадаги барча юк машиналари ишлаб чиқарувчилари ушбу прототипни расмий автомобил таснифи сифатида маъқуллаган. Дастлабки машиналар Буюк Британияда йиғилиб, маҳаллий юк ташувчиларга тақдим этилади, кейинчалик эса Европа бозорига чиқарилади.

ВольтемпоЭлектромобилАвтоном транспортЮк машинасиИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Геррй МкГоверн Range Rover давридан кейинги ҳаёти ҳақида гапирдиГеррй МкГоверн Range Rover давридан кейинги ҳаёти ҳақида гапирдиБугун, 10:51BMW гуруҳи таркибидаги Mini брендининг келажаги остидаги саволларBMW гуруҳи таркибидаги Mini брендининг келажаги остидаги саволларБугун, 09:56Porsche мухлислари учун афсонавий Мезгер двигатели тарихиPorsche мухлислари учун афсонавий Мезгер двигатели тарихиКеча, 18:53Буюк Британия автосаноати ЗEV мандатини юмшатишни талаб қилмоқдаБуюк Британия автосаноати ЗEV мандатини юмшатишни талаб қилмоқдаКеча, 15:59BYD Милан дизайн маркази орқали Европа бозорини забт этмоқчиBYD Милан дизайн маркази орқали Европа бозорини забт этмоқчиКеча, 11:54Электромобиллар аккумуляторлари: ЛФП ва НМК турлари нимаси билан фарқ қиладиЭлектромобиллар аккумуляторлари: ЛФП ва НМК турлари нимаси билан фарқ қиладиКеча, 10:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар