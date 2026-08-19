Буюк Британияда кабинасиз ва автоном юк автомобили яратилмоқда
Британиянинг Вольтемпо компанияси логистика соҳасида туб бурилиш ясаши мумкин бўлган янги автоном юк автомобили лойиҳасини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур электромобил анъанавий кабинадан маҳрум қилинган бўлиб, бу юк кўтариш ҳажмини сезиларли даражада ошириш ва умумий оғирликни камайтириш имконини беради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ҳозирги вақтда тиркамасиз юк машиналари учун максимал узунлик 12 метр, оғирлик 32 тонна ва ўқлар сони тўртта қилиб белгиланган. Бироқ Вольтемпо мутахассислари ишлаб чиқаётган прототипнинг узунлиги 15.6 метрга, умумий оғирлиги 42 тоннага етказилиб, бешта ўққа эга бўлади. Бу эса уни автобус узунлиги билан тенглаштиради.
Кабинасиз конструкция ва юк сиғимиЛойиҳага кўра, ҳайдовчи кабинасининг олиб ташланиши ортиқча вазн ва бўш жой муаммосини ҳал қилади. Вольтемпо асосчиси ва корпоратив ривожланиш бўйича директори Майкл Боксвелл бу ечимни ақлли тиркама деб атади. Янги электромобилнинг бўш оғирлиги 10-12 тоннани ташкил этиб, стандарт узунликдаги тиркамага нисбатан 15 фоиз кўпроқ бўш жой тақдим этади.
Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, одатдаги юк автомобиллари ўртача 16 тонна юк ташиса, янги конструкция эвазига бу кўрсаткични 18.6 тоннагача ошириш мумкин. Қолаверса, ушбу транспорт воситаси бўғимли юк машиналаридан 1.5 метр қисқароқ бўлишига қарамай, қаттиқ корпус ва енгиллаштирилган вазн эвазига логистика жараёнларини янада самарали қилади.
Ишлаб чиқариш режалари ва синовларҲозирги босқичда Беркелей Коачворкс компанияси автомобил корпусини тайёрламоқда, йирик юк машиналари ишлаб чиқарувчилардан бири эса электр тортиш кучини етказиб бермоқда. Прототипни 2027-йилнинг сентябрига қадар якунлаш режалаштирилган. Шундан сўнг, Жанубий Уелсдаги автоном автомобиллар синов полигонида илк синовлар бошланади.
Британиянинг Автоматлаштирилган воситалар тўғрисидаги қонуни ҳайдовчисиз транспорт воситаларига жамоат йўлларида ҳаракатланиш ҳуқуқини бергани сабабли, синовлар шоссе йўлларида ҳам ўтказилиши мумкин. Серияли ишлаб чиқаришни 2027-йил охирида бошлаш, дастлабки етказиб беришларни эса 2028-йилнинг ўрталарида амалга ошириш кўзланган.
Майкл Боксвеллнинг таъкидлашича, Европадаги барча юк машиналари ишлаб чиқарувчилари ушбу прототипни расмий автомобил таснифи сифатида маъқуллаган. Дастлабки машиналар Буюк Британияда йиғилиб, маҳаллий юк ташувчиларга тақдим этилади, кейинчалик эса Европа бозорига чиқарилади.
…