Этан Нванери Арсенални тарк этиши мумкин, Милан эса трансферга қизиқмоқда

·12·Спорт
Этан Нванери Арсенални тарк этиши мумкин, Милан эса трансферга қизиқмоқда
Қисқача

Арсенал Этан Нванерини ёзги трансфер ойнаси ёпилишидан олдин сотишга тайёр, Милан эса ёш ярим ҳимоячини трансфер қилишга жиддий қизиқмоқда. Микел Артета жамоасининг асосий таркибидан жой ола олмаётган Нванери Манчестер Сити билан ўйинда захирадан ҳам ўрин олмади, Fabrizio Romano эса унинг Лондонни тарк этиши бўйича режа бир неча ҳафта олдин келишилганини тасдиқлади.

Лондоннинг Арсенал клуби ўзининг иқтидорли тарбияланувчиларидан бири Этан Нванерини ёзги трансфер ойнаси ёпилишидан олдин сотишга тайёрлиги маълум бўлди. Микел Артета жамоасининг асосий таркибидан жой ола олмаётган ёш ярим ҳимоячи фаолиятини Италияда давом эттириши эҳтимоли юқори. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг хабар беришича, Англия Премер-лигасининг сўнгги турида Манчестер Сити билан кечган баҳсда Нванери ҳатто захирадан ҳам ўрин олмади. Гарчи у мавсумолди йиғинларида иштирок этган бўлса-да, мураббийлар штаби унинг хизматидан воз кечишга қарор қилган кўринади.

Fabrizio Romano тасдиқи

Таниқли трансфер эксперти Fabrizio Romano ҳам ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида бу маълумотни тасдиқлаб, футболчи ёзги трансфер ойнаси ёчилгунга қадар Лондонни тарк этишини маълум қилди. Унинг қайд этишича, бу режа бир неча ҳафта олдинаёқ келишиб олинган эди.

Эслатиб ўтамиз, Этан Нванери ўз вақтида рекорд даражадаги ёшда профессионал дебют қилиб, бутун футбол жамоатчилигининг эътиборини тортган эди. Бироқ кучли рақобат ва юлдузларга бой Арсенал таркибида мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиш унинг учун қийин кечди.

Милан клубининг қизиқиши

Футболчининг трансфер бозорида пайдо бўлганидан дарҳол Милан раҳбарияти хабардор бўлди. Италия гранди ҳужум чизиғини кучайтириш, хусусан, ҳужумчи ортида ҳаракат қила оладиган универсал плеймейкерни изламоқда.

Милан скаутлари июль ойи охирларидаёқ инглиз иқтидорини ўзларининг кузатув рўйхатига киритган эди. Россонери раҳбарияти Сан-Сиро стадионида ёш футболчига керакли шароитларни яратиб беришга тайёр ва трансферни амалга ошириш вариантларини жиддий кўриб чиқмоқда.

Ўтган мавсумда Премиер-лигада етарлича ўйин амалиётини ололмагач, Нванери Франциянинг Марсельь клубига ижарага берилган эди. Лига 1 даги тажриба унинг ривожланишига ёрдам берган бўлса-да, Микел Артетанинг асосий режаларига қайта сингиб кетишига етарли бўлмади.

Этан НванериАрсеналМиланТрансферАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Коммунитй Шиелд баҳсида Манчестер Ситини мағлуб этмоқдаАрсенал Коммунитй Шиелд баҳсида Манчестер Ситини мағлуб этмоқдаБугун, 20:13Милан асосий футболчиларини машғулотларга қайтардиМилан асосий футболчиларини машғулотларга қайтардиБугун, 19:32Ювентус Эмилиано Мартинес трансфери бўйича музокаралар олиб бормоқдаЮвентус Эмилиано Мартинес трансфери бўйича музокаралар олиб бормоқдаБугун, 19:11Юрген Клопп Германия терма жамоасидаги ишига киришдиЮрген Клопп Германия терма жамоасидаги ишига киришдиБугун, 18:52“Арсенал” ва “Манчестер Сити” финал таркибини эълон қилди“Арсенал” ва “Манчестер Сити” финал таркибини эълон қилдиБугун, 18:13Энтони Гордон Барселона сафида илк ўйинини ўтказадиЭнтони Гордон Барселона сафида илк ўйинини ўтказадиБугун, 16:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача