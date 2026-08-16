Ювентус Эмилиано Мартинес трансфери бўйича музокаралар олиб бормоқда

·0·Спорт
Ювентус Эмилиано Мартинес трансфери бўйича музокаралар олиб бормоқда

Италиянинг Ювентус клуби Астон Вилла дарвозабони Эмилиано Мартинесни ўз сафига қўшиб олиш учун музокараларни бошлади. Goal.com хабар беришича, Турин клуби жамоанинг бошқа номзодлари қолмагани ва Астон Вилла Парма дарвозабони Зион Suzuki трансферига яқин тургани сабабли эътиборини айнан аргентиналик посбонга қаратган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Бироқ трансфер масаласида жиддий шубҳалар ҳам мавжуд. Хусусан, тажрибали дарвозабоннинг жисмоний ҳолати, аниқроғи, унинг бармоғидаги жароҳат клуб раҳбарларини ўйлантирмоқда. Гап шундаки, Эмилиано Мартинес Европа лигаси финали олдидан қизғин машғулот пайтида бармоғини синдириб олган эди.

Жароҳат тарихи ва операция хавфи

Ўша вақтда жароҳатига қарамай ҳал қилувчи ўйинда майдонга тушган ва ғалаба қозонган футболчи Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбормаслик учун жарроҳлик амалиётидан бош тортган эди. У муаммони бутун мундиал давомида бошқариб келди, бироқ мазкур жароҳат ҳозир яна безовта қила бошлади.

Даилй Маил нашрининг ёзишича, Ювентус Эмилиано Мартинес билан боғлиқ барча хавф-хатарларга қарамай, таваккал қилишга тайёр. Италиялик таниқли инсайдер Николо Скиранинг маълумотига кўра, Астон Вилла билан молиявий келишувга эришишдан ташқари, туринликлар футболчининг тиббий ҳолатини чуқур ўрганиб чиқмоқчи.

Агар дарвозабонга операция талаб этилса, у тахминан уч ойга сафдан чиқиши мумкин. Мартинеснинг ўзи июль ойида берган интервюсида қўли ҳамон оғриётгани ва барча мутахассислар унга жарроҳлик амалиётини тавсия қилганини тан олган эди. Бироқ у фақат мундиал сабабли бу қадамни тўхтатиб турганини таъкидлаганди.

Трансфернинг келгуси истиқболи

Астон Вилла жамоасининг мавсумдаги илк расмий учрашуви бўлган PSJга қарши Суперкубок баҳсида Мартинес майдонга тушмагани ҳам унинг ҳолатига бўлган қизиқишларни оширди. Инглиз клуби эса ўз навбатида бошқа дарвозабон билан таркибни кучайтириш ҳаракатини бошлаб юборган.

Ҳозирча томонлар ўртасида молиявий шартлар ва тиббий кўрик натижалари юзасидан музокаралар давом этмоқда. Ювентус раҳбарияти барча хавфларни ҳисобга олган ҳолда якуний қарорга келиши кутилмоқда. Агар келишув амалга ошса, Турин клуби ўз ҳимоя чизиғи ва дарвоза хавфсизлигини тажрибали жаҳон чемпиони билан мустаҳкамлайди.

ЮвентусЭмилиано МартинесАстон ВиллаТрансферИталия А серияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юрген Клопп Германия терма жамоасидаги ишига киришдиЮрген Клопп Германия терма жамоасидаги ишига киришдиБугун, 18:52“Арсенал” ва “Манчестер Сити” финал таркибини эълон қилди“Арсенал” ва “Манчестер Сити” финал таркибини эълон қилдиБугун, 18:13Энтони Гордон Барселона сафида илк ўйинини ўтказадиЭнтони Гордон Барселона сафида илк ўйинини ўтказадиБугун, 16:50Бавария Жоау Палиня трансфери борасида икарага рози бўлиши мумкинБавария Жоау Палиня трансфери борасида икарага рози бўлиши мумкинБугун, 16:11Франк Лемпард Челсидан икки нафар футболчини ўз сафига қўшиб олмоқчиФранк Лемпард Челсидан икки нафар футболчини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 15:51Гери Невилл Манчестер Юнайтеднинг ўртоқлик ўйинидаги мағлубиятини танқид қилдиГери Невилл Манчестер Юнайтеднинг ўртоқлик ўйинидаги мағлубиятини танқид қилдиБугун, 15:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача