Ювентус Эмилиано Мартинес трансфери бўйича музокаралар олиб бормоқда
Италиянинг Ювентус клуби Астон Вилла дарвозабони Эмилиано Мартинесни ўз сафига қўшиб олиш учун музокараларни бошлади. Goal.com хабар беришича, Турин клуби жамоанинг бошқа номзодлари қолмагани ва Астон Вилла Парма дарвозабони Зион Suzuki трансферига яқин тургани сабабли эътиборини айнан аргентиналик посбонга қаратган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Бироқ трансфер масаласида жиддий шубҳалар ҳам мавжуд. Хусусан, тажрибали дарвозабоннинг жисмоний ҳолати, аниқроғи, унинг бармоғидаги жароҳат клуб раҳбарларини ўйлантирмоқда. Гап шундаки, Эмилиано Мартинес Европа лигаси финали олдидан қизғин машғулот пайтида бармоғини синдириб олган эди.
Жароҳат тарихи ва операция хавфиЎша вақтда жароҳатига қарамай ҳал қилувчи ўйинда майдонга тушган ва ғалаба қозонган футболчи Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбормаслик учун жарроҳлик амалиётидан бош тортган эди. У муаммони бутун мундиал давомида бошқариб келди, бироқ мазкур жароҳат ҳозир яна безовта қила бошлади.
Даилй Маил нашрининг ёзишича, Ювентус Эмилиано Мартинес билан боғлиқ барча хавф-хатарларга қарамай, таваккал қилишга тайёр. Италиялик таниқли инсайдер Николо Скиранинг маълумотига кўра, Астон Вилла билан молиявий келишувга эришишдан ташқари, туринликлар футболчининг тиббий ҳолатини чуқур ўрганиб чиқмоқчи.
Агар дарвозабонга операция талаб этилса, у тахминан уч ойга сафдан чиқиши мумкин. Мартинеснинг ўзи июль ойида берган интервюсида қўли ҳамон оғриётгани ва барча мутахассислар унга жарроҳлик амалиётини тавсия қилганини тан олган эди. Бироқ у фақат мундиал сабабли бу қадамни тўхтатиб турганини таъкидлаганди.
Трансфернинг келгуси истиқболиАстон Вилла жамоасининг мавсумдаги илк расмий учрашуви бўлган PSJга қарши Суперкубок баҳсида Мартинес майдонга тушмагани ҳам унинг ҳолатига бўлган қизиқишларни оширди. Инглиз клуби эса ўз навбатида бошқа дарвозабон билан таркибни кучайтириш ҳаракатини бошлаб юборган.
Ҳозирча томонлар ўртасида молиявий шартлар ва тиббий кўрик натижалари юзасидан музокаралар давом этмоқда. Ювентус раҳбарияти барча хавфларни ҳисобга олган ҳолда якуний қарорга келиши кутилмоқда. Агар келишув амалга ошса, Турин клуби ўз ҳимоя чизиғи ва дарвоза хавфсизлигини тажрибали жаҳон чемпиони билан мустаҳкамлайди.
…