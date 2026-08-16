Замонавий OLED-телевизорлар 10 йил аввалги моделлардек эскирмоқда

·2·Техно
Замонавий OLED-телевизорлар 10 йил аввалги моделлардек эскирмоқда

Сўнгги йилларда OLED-телевизорлар технологик жиҳатдан сезиларли даражада ўзгарганига қарамай, уларнинг дисплей панеллари аввалгидек тезликда ишдан чиқмоқда. ixbt.com нашрининг Ртингс тадқиқотига таяниб хабар беришича, замонавий OLED экранларнинг ейилиш тезлиги бундан ўн йил олдинги моделларникидан деярли фарқ қилмайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқот давомида мутахассислар 2017 йилда чиқарилган ЛГ C7 моделини 2020–2023 йилларда ишлаб чиқарилган бир қатор янги телевизорлар билан солиштиришди. Синов шартларига кўра, барча қурилмалар ўн минг соат давомида тинимсиз ишлаган ва уларда махсус янгиликлар телеканали намойиш этиб борилган. Бунда барча синовдаги телевизорлар СДР режимида ўзининг максимал ёрқинлик даражасида ишлаши таъминланган.

Техник ютуқлар нима учун натижа бермади?

Ўтказилган кенг кўламли синов натижалари шуни кўрсатдики, янги авлод телевизорлари 2017 йилги ЛГ C7 моделига нисбатан сезиларли даражада камроқ даражада қайтариб бўлмайдиган даражада ейилиш ҳолатларини кўрсатмаган. Гарчи таҳлилчилар янги панеллар техник нуқтаи назардан чидамлироқ эканини таъкидлашса-да, амалда бошқа омиллар муҳим рол ўйнаган.

Мутахассисларнинг тушунтиришича, замонавий OLED-дисплейлар турли муҳандислик ечимлари эвазига чидамлилик бўйича олдинги авлоддан устун туради. Бироқ шу билан бирга, улар анча юқори ёрқинлик кўрсаткичларига ҳам эга. Статистика шуни кўрсатадики, аксарият фойдаланувчилар ўз қурилмаларидан доимий равишда максимал ёрқинлик режимида фойдаланишни афзал кўради.

Маълумки, OLED экранларнинг ёрқинлиги LCD панелларга қараганда бироз пастроқ бўлади, шунинг учун фойдаланувчилар ундан энг юқори даражада фойдаланишга интилади. Бироқ экраннинг максимал ёрқинлиги унинг ейилиш тезлигига салбий таъсир кўрсатувчи асосий омиллардан бири ҳисобланади.

Натижада, ишлаб чиқарувчилар эришган техник яхшиланишлар ва панел чидамлилигининг ошиши фойдаланувчилар томонидан максимал ёрқинликнинг фаол ишлатилиши туфайли бутунлай йўққа чиқарилмоқда. Яни, янги телевизорлар мустаҳкамроқ бўлса-да, уларнинг кучайтирилган ёрқинлиги аввалги муаммоларни яна қайтармоқда.

OLEDТелевизорларРтингсЛГТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA ой миссияларини хусусий компанияларга топширишни режалаштирмоқдаNASA ой миссияларини хусусий компанияларга топширишни режалаштирмоқдаБугун, 19:23Xiaomi брендининг илк смартфонига 15 йил тўлдиXiaomi брендининг илк смартфонига 15 йил тўлдиБугун, 15:28Xiaomi Ми 6 смартфони учун Android 17 базасидаги HyperOS 4 чиқдиXiaomi Ми 6 смартфони учун Android 17 базасидаги HyperOS 4 чиқдиБугун, 13:29Samsung Galaxy S27 флагмани ўзгача дизайнга эга бўлиши мумкинSamsung Galaxy S27 флагмани ўзгача дизайнга эга бўлиши мумкинБугун, 12:53SpaceX иккита Falcon 9 ракетасини рекорд муддатда фазога учирдиSpaceX иккита Falcon 9 ракетасини рекорд муддатда фазога учирдиБугун, 12:29Honor 2027 йилда янги сирли қурилмани тақдим этиши кутилмоқдаHonor 2027 йилда янги сирли қурилмани тақдим этиши кутилмоқдаБугун, 11:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари