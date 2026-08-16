Замонавий OLED-телевизорлар 10 йил аввалги моделлардек эскирмоқда
Сўнгги йилларда OLED-телевизорлар технологик жиҳатдан сезиларли даражада ўзгарганига қарамай, уларнинг дисплей панеллари аввалгидек тезликда ишдан чиқмоқда. ixbt.com нашрининг Ртингс тадқиқотига таяниб хабар беришича, замонавий OLED экранларнинг ейилиш тезлиги бундан ўн йил олдинги моделларникидан деярли фарқ қилмайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тадқиқот давомида мутахассислар 2017 йилда чиқарилган ЛГ C7 моделини 2020–2023 йилларда ишлаб чиқарилган бир қатор янги телевизорлар билан солиштиришди. Синов шартларига кўра, барча қурилмалар ўн минг соат давомида тинимсиз ишлаган ва уларда махсус янгиликлар телеканали намойиш этиб борилган. Бунда барча синовдаги телевизорлар СДР режимида ўзининг максимал ёрқинлик даражасида ишлаши таъминланган.
Техник ютуқлар нима учун натижа бермади?Ўтказилган кенг кўламли синов натижалари шуни кўрсатдики, янги авлод телевизорлари 2017 йилги ЛГ C7 моделига нисбатан сезиларли даражада камроқ даражада қайтариб бўлмайдиган даражада ейилиш ҳолатларини кўрсатмаган. Гарчи таҳлилчилар янги панеллар техник нуқтаи назардан чидамлироқ эканини таъкидлашса-да, амалда бошқа омиллар муҳим рол ўйнаган.
Мутахассисларнинг тушунтиришича, замонавий OLED-дисплейлар турли муҳандислик ечимлари эвазига чидамлилик бўйича олдинги авлоддан устун туради. Бироқ шу билан бирга, улар анча юқори ёрқинлик кўрсаткичларига ҳам эга. Статистика шуни кўрсатадики, аксарият фойдаланувчилар ўз қурилмаларидан доимий равишда максимал ёрқинлик режимида фойдаланишни афзал кўради.
Маълумки, OLED экранларнинг ёрқинлиги LCD панелларга қараганда бироз пастроқ бўлади, шунинг учун фойдаланувчилар ундан энг юқори даражада фойдаланишга интилади. Бироқ экраннинг максимал ёрқинлиги унинг ейилиш тезлигига салбий таъсир кўрсатувчи асосий омиллардан бири ҳисобланади.
Натижада, ишлаб чиқарувчилар эришган техник яхшиланишлар ва панел чидамлилигининг ошиши фойдаланувчилар томонидан максимал ёрқинликнинг фаол ишлатилиши туфайли бутунлай йўққа чиқарилмоқда. Яни, янги телевизорлар мустаҳкамроқ бўлса-да, уларнинг кучайтирилган ёрқинлиги аввалги муаммоларни яна қайтармоқда.
…