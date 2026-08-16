Юрген Клопп Германия терма жамоасидаги ишига киришди

·0·Спорт
Юрген Клопп Германия терма жамоасидаги ишига киришди

Германия терма жамоасининг янги бош мураббийи Юрген Клопп Франкфурт шаҳридаги ДФБ қароргоҳига ташриф буюриб, ўзининг илк иш кунини расман бошлади. Goal.com хабар беришича, июль ойининг охирида Юлиан Нагельсманн ўрнини эгаллаган таниқли мутахассис миллий жамоа келажаги бўйича ўзининг яқин муддатли режалари ҳамда узоқ муддатли қарашларини омма эътиборига ҳавола этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Боруссия Дортмунд ва Ливерпул клубларидаги муваффақиятли фаолияти билан танилган 59 ёшли мураббий янги иш жойидаги муҳит акс этган суратларни ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларига жойлаштирди. Гарчи масъулият юкри оғир бўлса-да, Юрген Клопп ўзига хос ҳазил мутойибасини йўқотгани йўқ. У ДФБ расмий сайтига берган илк интервюсида дўстларига йўллаган хабарлари ҳақида кулиб гапириб ўтди.

Янги лавозим ва дастлабки ҳазиллар

Клоппнинг айтишича, у дўстларига ёзган WhatsApp хабарларини «Бундестраинер Клопп» дея имзолашни бошлаган. Аслида бу жуда ғалати эшитилса-да, яқин ўртоқлари даврасида бундай мурожаат ўринли эканини таъкидлади. Бироқ иш бошланиши билан мутахассис бутунлай жиддий масалаларга эътибор қаратди.

Германия терма жамоасининг 2026 йилги Жаҳон чемпионатидан эрта чиқиб кетиши миллатда катта ҳафсаласизликни келтириб чиқарган эди. Шунга қарамай, тажрибали мураббий мавжуд пойдеворни бутунлай бузиб ташлаб, нолдан бошлаш ниятида эмаслигини қатъий билдирди. У жамоадаги мавжуд салоҳиятни сақлаб қолган ҳолда, уни янада ривожлантириш тарафдори эканини маълум қилди.

Жамоани тубдан ўзгартириш режаси йўқ

«Жаҳон чемпионати кўнгилдагидек ўтмаган бўлса, барчасини оқ варақдан бошлаш керак, деган фикр хаёлингизга келиши мумкин. Бироқ бу мутлақо шарт эмас», — дейди Клопп. У ўз ишини футболчилар билан тўғридан-тўғри алоқадан кўра, Германия футбол тизимидаги ички алоқаларни мустаҳкамлашдан бошлаган.

Айни пайтда кўплаб футболчилар ёзги таътилдан қайтаётган бир пайтда, мураббий инсоний омилга таянмоқда. У ўз зиммасига иккита асосий масъулият соҳасини олганини таъкидлади: биринчиси — асосий миллий жамоа, иккинчиси эса қолган барча жараёнлар. Шу мақсадда у Бундеслиганинг бошқа клубларига ташриф буюриб, маҳаллий мураббийлар билан фикр алмашмоқда.

Келажак сари қадамлар

Юрген Клопп мавсум бошланишидан олдин имкон қадар кўпроқ клуб ва футболчилар билан шахсан учрашишни режалаштирган. У ўйинчиларнинг нафақат статистикасини, балки уларни нима ҳаракатга келтириши, қаердан келгани ва қаерга интилишини яқиндан билиб олишни муҳим деб билади. Ушбу қадам-бақадам ёндашув Германия терма жамоасининг келажакдаги муваффақиятлари учун мустаҳкам замин яратиши кутилмоқда.

Юрген КлоппГерманияДФБФутболБундеслиг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Арсенал” ва “Манчестер Сити” финал таркибини эълон қилди“Арсенал” ва “Манчестер Сити” финал таркибини эълон қилдиБугун, 18:13Энтони Гордон Барселона сафида илк ўйинини ўтказадиЭнтони Гордон Барселона сафида илк ўйинини ўтказадиБугун, 16:50Бавария Жоау Палиня трансфери борасида икарага рози бўлиши мумкинБавария Жоау Палиня трансфери борасида икарага рози бўлиши мумкинБугун, 16:11Франк Лемпард Челсидан икки нафар футболчини ўз сафига қўшиб олмоқчиФранк Лемпард Челсидан икки нафар футболчини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 15:51Гери Невилл Манчестер Юнайтеднинг ўртоқлик ўйинидаги мағлубиятини танқид қилдиГери Невилл Манчестер Юнайтеднинг ўртоқлик ўйинидаги мағлубиятини танқид қилдиБугун, 15:50Ювентус Эмилиано Мартинес трансферини якунлашга яқин турибдиЮвентус Эмилиано Мартинес трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача