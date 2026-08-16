Юрген Клопп Германия терма жамоасидаги ишига киришди
Германия терма жамоасининг янги бош мураббийи Юрген Клопп Франкфурт шаҳридаги ДФБ қароргоҳига ташриф буюриб, ўзининг илк иш кунини расман бошлади. Goal.com хабар беришича, июль ойининг охирида Юлиан Нагельсманн ўрнини эгаллаган таниқли мутахассис миллий жамоа келажаги бўйича ўзининг яқин муддатли режалари ҳамда узоқ муддатли қарашларини омма эътиборига ҳавола этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Боруссия Дортмунд ва Ливерпул клубларидаги муваффақиятли фаолияти билан танилган 59 ёшли мураббий янги иш жойидаги муҳит акс этган суратларни ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларига жойлаштирди. Гарчи масъулият юкри оғир бўлса-да, Юрген Клопп ўзига хос ҳазил мутойибасини йўқотгани йўқ. У ДФБ расмий сайтига берган илк интервюсида дўстларига йўллаган хабарлари ҳақида кулиб гапириб ўтди.
Янги лавозим ва дастлабки ҳазилларКлоппнинг айтишича, у дўстларига ёзган WhatsApp хабарларини «Бундестраинер Клопп» дея имзолашни бошлаган. Аслида бу жуда ғалати эшитилса-да, яқин ўртоқлари даврасида бундай мурожаат ўринли эканини таъкидлади. Бироқ иш бошланиши билан мутахассис бутунлай жиддий масалаларга эътибор қаратди.
Германия терма жамоасининг 2026 йилги Жаҳон чемпионатидан эрта чиқиб кетиши миллатда катта ҳафсаласизликни келтириб чиқарган эди. Шунга қарамай, тажрибали мураббий мавжуд пойдеворни бутунлай бузиб ташлаб, нолдан бошлаш ниятида эмаслигини қатъий билдирди. У жамоадаги мавжуд салоҳиятни сақлаб қолган ҳолда, уни янада ривожлантириш тарафдори эканини маълум қилди.
Жамоани тубдан ўзгартириш режаси йўқ«Жаҳон чемпионати кўнгилдагидек ўтмаган бўлса, барчасини оқ варақдан бошлаш керак, деган фикр хаёлингизга келиши мумкин. Бироқ бу мутлақо шарт эмас», — дейди Клопп. У ўз ишини футболчилар билан тўғридан-тўғри алоқадан кўра, Германия футбол тизимидаги ички алоқаларни мустаҳкамлашдан бошлаган.
Айни пайтда кўплаб футболчилар ёзги таътилдан қайтаётган бир пайтда, мураббий инсоний омилга таянмоқда. У ўз зиммасига иккита асосий масъулият соҳасини олганини таъкидлади: биринчиси — асосий миллий жамоа, иккинчиси эса қолган барча жараёнлар. Шу мақсадда у Бундеслиганинг бошқа клубларига ташриф буюриб, маҳаллий мураббийлар билан фикр алмашмоқда.
…