Арсенал Коммунитй Шиелд баҳсида Манчестер Ситини мағлуб этмоқда
Арсенал Кардиффда ўтган Коммунитй Шиелд баҳсининг биринчи бўлимида Манчестер Ситини 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, ишончли устунликни қўлга киритди. Риккардо Калафиори учрашув бошланганидан 24 сония ўтиб гол уриб, Коммунитй Шиелд тарихидаги энг тезкор гол муаллифига айланди. Кай Хаверц 28-дақиқада Мартин Одегаард ва Чристос Тзолис иштирокидаги ҳужумни якунлаб, ҳисобни оширди.
Кардифф шаҳрида бўлиб ўтган Коммунитй Шиелд учрашувининг илк дақиқалариёқ мухлислар учун ҳақиқий сенсацияга бой бўлди. Goal.com хабар беришича, Арсенал ва Манчестер Сити ўртасидаги баҳс Лондон клубининг мутлақ устунлиги остида бошланиб, биринчи бўлимнинг ўзидаёқ рақиб жамоани оғир аҳволда қолдирди. Риккардо Калафиори ва Кай Хаверц киритган голлар Микел Артета шогирдларига танаффусга қадар қулай 2:0 ҳисобидаги устунликни тақдим этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Рекордлар билан бошланган шиддатли учрашувУчрашув старт олибоқ Арсенал тезкор ҳужумга ўтди ва Мйлес Левис-Скеллйнинг ажойиб узатмасидан сўнг Риккардо Калафиори тўпни дарвозага киритди. Ўйин бошланганига атиги 24 сония бўлганига қарамай, италиялик ҳимоячи Гианлуиги Доннарумма қўриқлаётган дарвозани ишғол қилди. Ушбу чақмоқдек тезкор гол Коммунитй Шиелд мусобақалари тарихидаги энг тезкор гол сифатида расман қайд этилди ва Арсенал тарихидаги тўртинчи энг тезкор голга айланди.
Майдондаги устунликни қўлдан бой бермаган Лондон клуби 28-дақиқада иккинчи голни ҳам уришга муваффақ бўлди. Мартин Одегаард ўнг қанотдан жарима майдончасига хавфли узатма амалга оширди. Дебутант Чристос Тзолис тўпни узоқ устун ёнида бош билан қулай тарзда узатиб берди, Кай Хаверц эса яқин масофадан адашмай, ҳисобни 2:0ga етказди.
Энсо Мареска учун оғир синовҚимматбаҳо трансфер Бруно Гуимараес билан кучайтирилган Арсенал ярим ҳимояси майдон марказида тўлиқ устунлик ўрнатди. Манчестер Сити эса ўзининг аввалги ўйинларидан мутлақо йироқ ҳолда ҳаракат қилди ва Давид Рая дарвозаси олдида деярли хавфли вазият ярата олмади. Тажрибали футболчиларнинг йўқлиги жамоа ўйинига салбий таъсир кўрсатиб, янги бош мураббий Энсо Мареска шогирдларини қийин аҳволга солиб қўйди.
Манчестер Сити жамоасининг бу қадар ожиз кўриниши стадиондаги Арсенал мухлисларининг эътиборидан четда қолмади. Ўйиннинг 31-дақиқадаёқ трибуналар “Сизни эрталабдаёқ ишдан бўшатишади” деган мазмундаги кинояли ва баланд овоздаги қўшиқлар билан янги мураббий Энсо Марескани очиқдан-очиқ масхара қила бошлади.
Биринчи бўлим якунига қадар тўп назоратини тўлиқ қўлида сақлаб турган Арсенал рақибига бирор марта ҳам вазият яратишга имкон бермади. Манчестер Сити футболчилари эса на аниқ узатма амалга ошира олди ва на рақиб ҳимоясини ёриб ўта олди. Натижада майдон эгалари танаффусга ишончли устунлик билан чиқиб кетди.
…