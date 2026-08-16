Арсенал Коммунитй Шиелд баҳсида Манчестер Ситини мағлуб этмоқда

·1·Спорт
Арсенал Коммунитй Шиелд баҳсида Манчестер Ситини мағлуб этмоқда
Қисқача

Арсенал Кардиффда ўтган Коммунитй Шиелд баҳсининг биринчи бўлимида Манчестер Ситини 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, ишончли устунликни қўлга киритди. Риккардо Калафиори учрашув бошланганидан 24 сония ўтиб гол уриб, Коммунитй Шиелд тарихидаги энг тезкор гол муаллифига айланди. Кай Хаверц 28-дақиқада Мартин Одегаард ва Чристос Тзолис иштирокидаги ҳужумни якунлаб, ҳисобни оширди.

Кардифф шаҳрида бўлиб ўтган Коммунитй Шиелд учрашувининг илк дақиқалариёқ мухлислар учун ҳақиқий сенсацияга бой бўлди. Goal.com хабар беришича, Арсенал ва Манчестер Сити ўртасидаги баҳс Лондон клубининг мутлақ устунлиги остида бошланиб, биринчи бўлимнинг ўзидаёқ рақиб жамоани оғир аҳволда қолдирди. Риккардо Калафиори ва Кай Хаверц киритган голлар Микел Артета шогирдларига танаффусга қадар қулай 2:0 ҳисобидаги устунликни тақдим этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Рекордлар билан бошланган шиддатли учрашув

Учрашув старт олибоқ Арсенал тезкор ҳужумга ўтди ва Мйлес Левис-Скеллйнинг ажойиб узатмасидан сўнг Риккардо Калафиори тўпни дарвозага киритди. Ўйин бошланганига атиги 24 сония бўлганига қарамай, италиялик ҳимоячи Гианлуиги Доннарумма қўриқлаётган дарвозани ишғол қилди. Ушбу чақмоқдек тезкор гол Коммунитй Шиелд мусобақалари тарихидаги энг тезкор гол сифатида расман қайд этилди ва Арсенал тарихидаги тўртинчи энг тезкор голга айланди.

Майдондаги устунликни қўлдан бой бермаган Лондон клуби 28-дақиқада иккинчи голни ҳам уришга муваффақ бўлди. Мартин Одегаард ўнг қанотдан жарима майдончасига хавфли узатма амалга оширди. Дебутант Чристос Тзолис тўпни узоқ устун ёнида бош билан қулай тарзда узатиб берди, Кай Хаверц эса яқин масофадан адашмай, ҳисобни 2:0ga етказди.

Энсо Мареска учун оғир синов

Қимматбаҳо трансфер Бруно Гуимараес билан кучайтирилган Арсенал ярим ҳимояси майдон марказида тўлиқ устунлик ўрнатди. Манчестер Сити эса ўзининг аввалги ўйинларидан мутлақо йироқ ҳолда ҳаракат қилди ва Давид Рая дарвозаси олдида деярли хавфли вазият ярата олмади. Тажрибали футболчиларнинг йўқлиги жамоа ўйинига салбий таъсир кўрсатиб, янги бош мураббий Энсо Мареска шогирдларини қийин аҳволга солиб қўйди.

Манчестер Сити жамоасининг бу қадар ожиз кўриниши стадиондаги Арсенал мухлисларининг эътиборидан четда қолмади. Ўйиннинг 31-дақиқадаёқ трибуналар “Сизни эрталабдаёқ ишдан бўшатишади” деган мазмундаги кинояли ва баланд овоздаги қўшиқлар билан янги мураббий Энсо Марескани очиқдан-очиқ масхара қила бошлади.

Биринчи бўлим якунига қадар тўп назоратини тўлиқ қўлида сақлаб турган Арсенал рақибига бирор марта ҳам вазият яратишга имкон бермади. Манчестер Сити футболчилари эса на аниқ узатма амалга ошира олди ва на рақиб ҳимоясини ёриб ўта олди. Натижада майдон эгалари танаффусга ишончли устунлик билан чиқиб кетди.

АрсеналМанчестер СитиКоммунитй ШиелдРиккардо КалафиориЭнсо Мареска
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Этан Нванери Арсенални тарк этиши мумкин, Милан эса трансферга қизиқмоқдаЭтан Нванери Арсенални тарк этиши мумкин, Милан эса трансферга қизиқмоқдаБугун, 19:35Милан асосий футболчиларини машғулотларга қайтардиМилан асосий футболчиларини машғулотларга қайтардиБугун, 19:32Ювентус Эмилиано Мартинес трансфери бўйича музокаралар олиб бормоқдаЮвентус Эмилиано Мартинес трансфери бўйича музокаралар олиб бормоқдаБугун, 19:11Юрген Клопп Германия терма жамоасидаги ишига киришдиЮрген Клопп Германия терма жамоасидаги ишига киришдиБугун, 18:52“Арсенал” ва “Манчестер Сити” финал таркибини эълон қилди“Арсенал” ва “Манчестер Сити” финал таркибини эълон қилдиБугун, 18:13Энтони Гордон Барселона сафида илк ўйинини ўтказадиЭнтони Гордон Барселона сафида илк ўйинини ўтказадиБугун, 16:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача