NASA ой миссияларини хусусий компанияларга топширишни режалаштирмоқда

·0·Техно
NASA ой миссияларини хусусий компанияларга топширишни режалаштирмоқда

АҚШ Миллий космик агентлиги (NASA) йил охирига қадар Коммерсиал Лунар Пайлоад Сервисес (КЛПС) дастури доирасида учта янги ой миссиясига буюртма беришни режалаштирмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ташаббус доирасида космик идора хусусий компанияларга илмий асбоб-ускуналар ва техникани Ойга етказиб бериш хизматини тўлаб беради, бу эса келгусидаги космик инфратузилмани ривожлантиришда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Firefly Аэроспасе ва Интуитиве Мачинес раҳбарларининг молиявий конференцияларда маълум қилишича, келгусидаги учта буюртманинг иккитаси қўниш аппаратларига тегишли бўлади. Учинчи буюртма эса Ой орбитасидан тасвирга олиш ва картография қилиш хизматини назарда тутади, бу эса ўз навбатида тарихий аҳамиятга эга ўзгаришларни бошлаб бериши мумкин.

ЛРО аппарати ўрнини ким эгаллайди?

Интуитиве Мачинес раҳбари Стив Альтемуснинг аниқлик киритишича, гап Ой сиртини хариталаштирадиган ва 2009 йилда учирилган фахрий Лунар Реконнаиссансе Орбитер (ЛРО) аппаратининг ўрнини босадиган замонавий қурилма ҳақида кетмоқда. Ҳозирда кенгайтирилган миссияси камида 2028 йилгача мўлжалланган ЛРО эскириб бораётгани ва унинг ўрнига замонавий илмий асбоб-ускуналарга эга ворис кераклиги илмий ҳамжамият томонидан бир неча йилдан бери таъкидлаб келинаётган эди.

NASA ҳали келгуси орбитал аппарат буюртмасининг тафсилотларини расман ошкор этмаган бўлса-да, бозордаги хусусий ўйинчилар бу вазифага фаол тайёргарлик кўрмоқда. Масалан, Firefly компанияси Окула деб номланган тижорий ой тасвирга олиш хизматини ишлаб чиқаётганини эълон қилган бўлиб, унинг камералари Блуе Гҳост қўниш аппаратлари билан бирга ҳаракатланувчи Элйтра платформаларига ўрнатилиши режалаштирилган.

Компанияларнинг салоҳияти ва КЛПС дастури

Интуитиве Мачинес эса ЛРО бортидаги юқори аниқликдаги камерани бошқариш тажрибасига эга бўлиб, шунингдек, Жанубий Кореянинг Данури ой орбитасидаги аппаратидаги ШадовКам камераси ишини ҳам бошқаради. Ҳозирда КЛПС дастури яккаланган қурилмалардан серияли ишлаб чиқаришга ўтмоқда ва Firefly ҳамда Интуитиве Мачинес компаниялари тўрттадан қўниш миссиясини қўлга киритди.

Ушбу тўртта аппарат бир хил турдаги асбоблар тўпламини олиб юриши шарт ва дастурнинг асосий вазифаси компанияларнинг стандартлаштирилган ой платформаларини қанчалик тез ишлаб чиқаришини синовдан ўтказишдан иборат. Интуитиве Мачинес Хюстонда ўз ишлаб чиқариш майдонларини сезиларли даражада кенгайтирган бўлса, Firefly ҳам тоза хоналар майдонини тўрт мартадан зиёд оширди.

Келгусидаги улкан шартномалар

Кейинги босқич сифатида КЛПС 2.0 дастури ишга тушиши кутилмоқда. Ушбу янги шартнома ўн йил давомида максимал 10 миллиард долларни ташкил этиб, унинг муддатини яна 15 йилгача узайтириш ва умумий қийматини 15 миллиард долларгача ошириш имкониятини беради.

Ушбу молиявий ва техник имкониятлар доирасида хусусий корхоналар оғирроқ юк кўтарувчи аппаратларни тайёрламоқда. Жумладан, Интуитиве Мачинес компаниясининг Nova-Д аппарати тахминан 500 килограмм юкни етказиб бера олса, унинг уч моторли версияси бир тоннагача юк ташишга мўлжалланган. Firefly ҳам бир неча тонна юк кўтариш қувватига эга кенгайтириладиган Блуе Гҳост версиясини ишлаб чиқмоқда.

NASAОйЛРОТехнологияКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi брендининг илк смартфонига 15 йил тўлдиXiaomi брендининг илк смартфонига 15 йил тўлдиБугун, 15:28Xiaomi Ми 6 смартфони учун Android 17 базасидаги HyperOS 4 чиқдиXiaomi Ми 6 смартфони учун Android 17 базасидаги HyperOS 4 чиқдиБугун, 13:29Samsung Galaxy S27 флагмани ўзгача дизайнга эга бўлиши мумкинSamsung Galaxy S27 флагмани ўзгача дизайнга эга бўлиши мумкинБугун, 12:53SpaceX иккита Falcon 9 ракетасини рекорд муддатда фазога учирдиSpaceX иккита Falcon 9 ракетасини рекорд муддатда фазога учирдиБугун, 12:29Honor 2027 йилда янги сирли қурилмани тақдим этиши кутилмоқдаHonor 2027 йилда янги сирли қурилмани тақдим этиши кутилмоқдаБугун, 11:59Samsung яримўтказгичлар ишлаб чиқаришга сунъий интеллектни жорий этмоқдаSamsung яримўтказгичлар ишлаб чиқаришга сунъий интеллектни жорий этмоқдаБугун, 09:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари