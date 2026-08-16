NASA ой миссияларини хусусий компанияларга топширишни режалаштирмоқда
АҚШ Миллий космик агентлиги (NASA) йил охирига қадар Коммерсиал Лунар Пайлоад Сервисес (КЛПС) дастури доирасида учта янги ой миссиясига буюртма беришни режалаштирмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ташаббус доирасида космик идора хусусий компанияларга илмий асбоб-ускуналар ва техникани Ойга етказиб бериш хизматини тўлаб беради, бу эса келгусидаги космик инфратузилмани ривожлантиришда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Firefly Аэроспасе ва Интуитиве Мачинес раҳбарларининг молиявий конференцияларда маълум қилишича, келгусидаги учта буюртманинг иккитаси қўниш аппаратларига тегишли бўлади. Учинчи буюртма эса Ой орбитасидан тасвирга олиш ва картография қилиш хизматини назарда тутади, бу эса ўз навбатида тарихий аҳамиятга эга ўзгаришларни бошлаб бериши мумкин.
ЛРО аппарати ўрнини ким эгаллайди?Интуитиве Мачинес раҳбари Стив Альтемуснинг аниқлик киритишича, гап Ой сиртини хариталаштирадиган ва 2009 йилда учирилган фахрий Лунар Реконнаиссансе Орбитер (ЛРО) аппаратининг ўрнини босадиган замонавий қурилма ҳақида кетмоқда. Ҳозирда кенгайтирилган миссияси камида 2028 йилгача мўлжалланган ЛРО эскириб бораётгани ва унинг ўрнига замонавий илмий асбоб-ускуналарга эга ворис кераклиги илмий ҳамжамият томонидан бир неча йилдан бери таъкидлаб келинаётган эди.
NASA ҳали келгуси орбитал аппарат буюртмасининг тафсилотларини расман ошкор этмаган бўлса-да, бозордаги хусусий ўйинчилар бу вазифага фаол тайёргарлик кўрмоқда. Масалан, Firefly компанияси Окула деб номланган тижорий ой тасвирга олиш хизматини ишлаб чиқаётганини эълон қилган бўлиб, унинг камералари Блуе Гҳост қўниш аппаратлари билан бирга ҳаракатланувчи Элйтра платформаларига ўрнатилиши режалаштирилган.
Компанияларнинг салоҳияти ва КЛПС дастуриИнтуитиве Мачинес эса ЛРО бортидаги юқори аниқликдаги камерани бошқариш тажрибасига эга бўлиб, шунингдек, Жанубий Кореянинг Данури ой орбитасидаги аппаратидаги ШадовКам камераси ишини ҳам бошқаради. Ҳозирда КЛПС дастури яккаланган қурилмалардан серияли ишлаб чиқаришга ўтмоқда ва Firefly ҳамда Интуитиве Мачинес компаниялари тўрттадан қўниш миссиясини қўлга киритди.
Ушбу тўртта аппарат бир хил турдаги асбоблар тўпламини олиб юриши шарт ва дастурнинг асосий вазифаси компанияларнинг стандартлаштирилган ой платформаларини қанчалик тез ишлаб чиқаришини синовдан ўтказишдан иборат. Интуитиве Мачинес Хюстонда ўз ишлаб чиқариш майдонларини сезиларли даражада кенгайтирган бўлса, Firefly ҳам тоза хоналар майдонини тўрт мартадан зиёд оширди.
Келгусидаги улкан шартномаларКейинги босқич сифатида КЛПС 2.0 дастури ишга тушиши кутилмоқда. Ушбу янги шартнома ўн йил давомида максимал 10 миллиард долларни ташкил этиб, унинг муддатини яна 15 йилгача узайтириш ва умумий қийматини 15 миллиард долларгача ошириш имкониятини беради.
Ушбу молиявий ва техник имкониятлар доирасида хусусий корхоналар оғирроқ юк кўтарувчи аппаратларни тайёрламоқда. Жумладан, Интуитиве Мачинес компаниясининг Nova-Д аппарати тахминан 500 килограмм юкни етказиб бера олса, унинг уч моторли версияси бир тоннагача юк ташишга мўлжалланган. Firefly ҳам бир неча тонна юк кўтариш қувватига эга кенгайтириладиган Блуе Гҳост версиясини ишлаб чиқмоқда.
…