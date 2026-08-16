Милан асосий футболчиларини машғулотларга қайтарди

·15·Спорт
Милан асосий футболчиларини машғулотларга қайтарди
Қисқача

Майк Менян ва Адриен Рабио Миланеллодаги машғулотларга қайтди. Бош мураббий Рубен Аморим уларга мавсум давомида кўпроқ ўйнагани учун уч кун қўшимча дам берганини, бу футболчиларнинг илтимоси эмас, ўз қарори бўлганини айтди. Ҳар икки футболчи якшанба тонгида клуб қароргоҳига келиб, жисмоний ҳолатини баҳолаш тестларидан ўтмоқда.

Италиянинг Милан клуби янги Италия Серия А мавсумиолди сўнгги тайёргарлик ҳафтасига киришар экан, жамоанинг асосий етакчилари Майк Менян ва Адриен Рабио Миланеллодаги машғулотларга қайтишди. Goal.com хабар беришича, футболчиларнинг мавсумолди йиғинларига кечроқ қўшилгани мухлислар орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлган эди, бироқ бош мураббий Рубен Аморим бу қарорни ҳимоя қилиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Россонерилар Манчестер Юнайтед устидан ёрқин ғалаба қозонган ўйинда айнан Менян ва Рабио майдонга тушмаганди. Бу ҳолат мухлислар ва мутахассисларда жамоанинг янги мавсумдаги шайлиги бўйича турли саволларни туғдирди. Бироқ бош мураббий Рубен Аморим Полшдаги баҳсдан сўнг мазкур ҳолатга ойдинлик киритиб, футболчиларга қўшимча дам бериш унинг шахсий қарори бўлганини қатъий таъкидлади.

Мураббийнинг тактик қарори ва футболчиларнинг дам олиши

Рубен Аморимнинг тушунтиришича, француз футболчиларига мавсум давомида кўпроқ ўйин ўтказгани сабабли қўшимча уч кунлик таътил берилган. Аморим ўз сўзида замонавий футболдаги зич тақвим ва ўйинчиларнинг жисмоний зўриқишига алоҳида тўхталиб ўтди.

Аморимнинг сўзларига кўра: “Рабио ва Менян кўпроқ ўйнагани учун уларга кўпроқ дам берилди. Бу мен учун муҳим эди. Ҳамма ўйинлар сонидан ва футболчилар зўриқишни кўтара олмаётганидан шикоят қилади. Мен уларга уч кун қўшимча дам бердим, чунки улар бугунги ўйинда қатнаша олмаслигини олдиндан билгандим. Бу ўйинчиларнинг илтимоси эмас, менинг қарорим эди”, — дея вазиятга аниқлик киритди мураббий.

Шанба куни якунланган вақтдан сўнг, якшанба тонгида ҳар икки футболчи клуб қароргоҳига етиб келди. Дастлабки босқичда улар жисмоний ҳолатни баҳолаш тестларидан ўтишмоқда. Таътил давомида шахсий режа асосида шуғулланган футболчиларнинг спорт формаси махсус дастур ёрдамида тикланмоқда.

Торино билан ўйин олдидан тўлиқ таркиб

Миланеллодан олинган маълумотларга кўра, душанба куни футболчиларга тикланиш учун яна бир кун дам берилади ва сешанбадан бошлаб улар умумий гуруҳ машғулотларига қўшилишади. Бу жорий ёзда Рубен Аморим ихтиёрида илк бор тўлиқ асосий таркиб жамланишини таъминлайди.

Аморимнинг фикрича, берилган қўшимча дам кунлари нафақат август ойидаги старт, балки феврал ва март ойларидаги ҳал қилувчи босқичлар учун ҳам футболчилар соғлиғини сақлашга хизмат қилади. У ўйинчиларнинг машғулотларга қайтишни жуда истаганини, бироқ уларнинг муддатидан олдин зўриқиб қолмаслиги учун ўзи якуний қарор қабул қилганини қўшимча қилди.

МиланРубен АморимАдриен РабиоМайк МенянСерие А
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Коммунитй Шиелд баҳсида Манчестер Ситини мағлуб этмоқдаАрсенал Коммунитй Шиелд баҳсида Манчестер Ситини мағлуб этмоқдаБугун, 20:13Этан Нванери Арсенални тарк этиши мумкин, Милан эса трансферга қизиқмоқдаЭтан Нванери Арсенални тарк этиши мумкин, Милан эса трансферга қизиқмоқдаБугун, 19:35Ювентус Эмилиано Мартинес трансфери бўйича музокаралар олиб бормоқдаЮвентус Эмилиано Мартинес трансфери бўйича музокаралар олиб бормоқдаБугун, 19:11Юрген Клопп Германия терма жамоасидаги ишига киришдиЮрген Клопп Германия терма жамоасидаги ишига киришдиБугун, 18:52“Арсенал” ва “Манчестер Сити” финал таркибини эълон қилди“Арсенал” ва “Манчестер Сити” финал таркибини эълон қилдиБугун, 18:13Энтони Гордон Барселона сафида илк ўйинини ўтказадиЭнтони Гордон Барселона сафида илк ўйинини ўтказадиБугун, 16:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача