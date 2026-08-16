Милан асосий футболчиларини машғулотларга қайтарди
Майк Менян ва Адриен Рабио Миланеллодаги машғулотларга қайтди. Бош мураббий Рубен Аморим уларга мавсум давомида кўпроқ ўйнагани учун уч кун қўшимча дам берганини, бу футболчиларнинг илтимоси эмас, ўз қарори бўлганини айтди. Ҳар икки футболчи якшанба тонгида клуб қароргоҳига келиб, жисмоний ҳолатини баҳолаш тестларидан ўтмоқда.
Италиянинг Милан клуби янги Италия Серия А мавсумиолди сўнгги тайёргарлик ҳафтасига киришар экан, жамоанинг асосий етакчилари Майк Менян ва Адриен Рабио Миланеллодаги машғулотларга қайтишди. Goal.com хабар беришича, футболчиларнинг мавсумолди йиғинларига кечроқ қўшилгани мухлислар орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлган эди, бироқ бош мураббий Рубен Аморим бу қарорни ҳимоя қилиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Россонерилар Манчестер Юнайтед устидан ёрқин ғалаба қозонган ўйинда айнан Менян ва Рабио майдонга тушмаганди. Бу ҳолат мухлислар ва мутахассисларда жамоанинг янги мавсумдаги шайлиги бўйича турли саволларни туғдирди. Бироқ бош мураббий Рубен Аморим Полшдаги баҳсдан сўнг мазкур ҳолатга ойдинлик киритиб, футболчиларга қўшимча дам бериш унинг шахсий қарори бўлганини қатъий таъкидлади.
Мураббийнинг тактик қарори ва футболчиларнинг дам олишиРубен Аморимнинг тушунтиришича, француз футболчиларига мавсум давомида кўпроқ ўйин ўтказгани сабабли қўшимча уч кунлик таътил берилган. Аморим ўз сўзида замонавий футболдаги зич тақвим ва ўйинчиларнинг жисмоний зўриқишига алоҳида тўхталиб ўтди.
Аморимнинг сўзларига кўра: “Рабио ва Менян кўпроқ ўйнагани учун уларга кўпроқ дам берилди. Бу мен учун муҳим эди. Ҳамма ўйинлар сонидан ва футболчилар зўриқишни кўтара олмаётганидан шикоят қилади. Мен уларга уч кун қўшимча дам бердим, чунки улар бугунги ўйинда қатнаша олмаслигини олдиндан билгандим. Бу ўйинчиларнинг илтимоси эмас, менинг қарорим эди”, — дея вазиятга аниқлик киритди мураббий.
Шанба куни якунланган вақтдан сўнг, якшанба тонгида ҳар икки футболчи клуб қароргоҳига етиб келди. Дастлабки босқичда улар жисмоний ҳолатни баҳолаш тестларидан ўтишмоқда. Таътил давомида шахсий режа асосида шуғулланган футболчиларнинг спорт формаси махсус дастур ёрдамида тикланмоқда.
Торино билан ўйин олдидан тўлиқ таркибМиланеллодан олинган маълумотларга кўра, душанба куни футболчиларга тикланиш учун яна бир кун дам берилади ва сешанбадан бошлаб улар умумий гуруҳ машғулотларига қўшилишади. Бу жорий ёзда Рубен Аморим ихтиёрида илк бор тўлиқ асосий таркиб жамланишини таъминлайди.
Аморимнинг фикрича, берилган қўшимча дам кунлари нафақат август ойидаги старт, балки феврал ва март ойларидаги ҳал қилувчи босқичлар учун ҳам футболчилар соғлиғини сақлашга хизмат қилади. У ўйинчиларнинг машғулотларга қайтишни жуда истаганини, бироқ уларнинг муддатидан олдин зўриқиб қолмаслиги учун ўзи якуний қарор қабул қилганини қўшимча қилди.
…