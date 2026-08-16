Бурилиш нуқтаси: Ҳабиб Махачевни мағлубият хавфидан қандай қутқариб қолди?
Ислам Махачев АҚШнинг Филаделфия шаҳрида бўлиб ўтган UFC 330 марказий жангида 1-рақамли даъвогар Ен Мачадо Герри ни мағлуб этиб, чемпионлик камарини ҳимоя қилди. Бешинчи раунд олдидан Ҳабиб Нурмагомедов унга бу раундни албатта ютиши кераклигини айтиб, жанг ҳали ҳал бўлмаганини англатди. Шу кўрсатмадан сўнг Махачев сўнгги 5 дақиқаликда фаолроқ ҳаракат қилиб, ҳакамлар қарорини ўз фойдасига ҳал этди.
АҚШнинг Филадельфия шаҳрида бўлиб ўтган UFC 330 супертурнирининг марказий жангида ярим ўрта вазн тоифаси чемпиони Ислам Махачев 1-рақамли хавфли даъвогар Йен Мачадо Гэррини мағлуб этиб, чемпионлик камарини муваффақиятли ҳимоя қилди.
Жанг якунлангач, россиялик чемпион ҳал қилувчи бешинчи раунд олдидан бурчакда собиқ енгилмас чемпион Ҳабиб Нурмагомедов унга қандай кўрсатма берганини очиқлади.
4 ва 5-раундлар орасидаги муҳим дақиқа
«Home of Fight» нашрининг «X» ижтимоий тармоғидаги саҳифасида эълон қилинган хабарга кўра, Махачев бурчакдаги қисқа, аммо ҳал қилувчи суҳбат ҳақида шундай деди:
«Финал раундигача учта раундда ғалаба қозондим деб ўйлагандим. Аммо Ҳабиб менга бешинчи раундни ютишим шартлигини айтди. Шундан сўнг тушундимки, ғалаба ҳали нақд эмас.
Мен учинчи ва тўртинчи раундларда темпни бироз пасайтиргандим. Шунинг учун бўлса керак, бешинчи раундда энергиям кўпроқ қолган эди».
Айнан Ҳабиб Нурмагомедовнинг ушбу огоҳлантириши ва вазиятни тўғри баҳолаши Исламга сўнгги 5 дақиқаликда янада фаолроқ ҳаракат қилиб, ҳакамлар қарорини ўз фойдасига ҳал этишга ёрдам берди.
29 та ғалаба: Нурмагомедов билан тенглашган натижа
Мазкур муваффақият Ислам Махачевнинг профессионал яккакурашдаги мақомини янада юқори поғонага олиб чиқди:
Профессионал рекорд: Эндиликда Ислам Махачев ҳисобида 29 та ғалаба ва атиги 1 та мағлубият мавжуд;
Ҳабиб рекордининг такрорланиши: Ушбу ғалаба орқали Махачев ғалабалар сони бўйича дўсти ва устози Ҳабиб Нурмагомедовнинг (29-0) кўрсаткичига етиб олди;
Тарихий серия: Шунингдек, россиялик жангчи UFC тарихидаги энг узун ғалабали серия (17 та ғалаба) бўйича ҳам мутлақ рекордчига айланди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…