Бурилиш нуқтаси: Ҳабиб Махачевни мағлубият хавфидан қандай қутқариб қолди?

·3·Спорт
Бурилиш нуқтаси: Ҳабиб Махачевни мағлубият хавфидан қандай қутқариб қолди?
Қисқача

Ислам Махачев АҚШнинг Филаделфия шаҳрида бўлиб ўтган UFC 330 марказий жангида 1-рақамли даъвогар Ен Мачадо Герри ни мағлуб этиб, чемпионлик камарини ҳимоя қилди. Бешинчи раунд олдидан Ҳабиб Нурмагомедов унга бу раундни албатта ютиши кераклигини айтиб, жанг ҳали ҳал бўлмаганини англатди. Шу кўрсатмадан сўнг Махачев сўнгги 5 дақиқаликда фаолроқ ҳаракат қилиб, ҳакамлар қарорини ўз фойдасига ҳал этди.

АҚШнинг Филадельфия шаҳрида бўлиб ўтган UFC 330 супертурнирининг марказий жангида ярим ўрта вазн тоифаси чемпиони Ислам Махачев 1-рақамли хавфли даъвогар Йен Мачадо Гэррини мағлуб этиб, чемпионлик камарини муваффақиятли ҳимоя қилди.

Жанг якунлангач, россиялик чемпион ҳал қилувчи бешинчи раунд олдидан бурчакда собиқ енгилмас чемпион Ҳабиб Нурмагомедов унга қандай кўрсатма берганини очиқлади.

4 ва 5-раундлар орасидаги муҳим дақиқа

«Home of Fight» нашрининг «X» ижтимоий тармоғидаги саҳифасида эълон қилинган хабарга кўра, Махачев бурчакдаги қисқа, аммо ҳал қилувчи суҳбат ҳақида шундай деди:

«Финал раундигача учта раундда ғалаба қозондим деб ўйлагандим. Аммо Ҳабиб менга бешинчи раундни ютишим шартлигини айтди. Шундан сўнг тушундимки, ғалаба ҳали нақд эмас.

Мен учинчи ва тўртинчи раундларда темпни бироз пасайтиргандим. Шунинг учун бўлса керак, бешинчи раундда энергиям кўпроқ қолган эди».

Айнан Ҳабиб Нурмагомедовнинг ушбу огоҳлантириши ва вазиятни тўғри баҳолаши Исламга сўнгги 5 дақиқаликда янада фаолроқ ҳаракат қилиб, ҳакамлар қарорини ўз фойдасига ҳал этишга ёрдам берди.

29 та ғалаба: Нурмагомедов билан тенглашган натижа

Мазкур муваффақият Ислам Махачевнинг профессионал яккакурашдаги мақомини янада юқори поғонага олиб чиқди:

  • Профессионал рекорд: Эндиликда Ислам Махачев ҳисобида 29 та ғалаба ва атиги 1 та мағлубият мавжуд;

  • Ҳабиб рекордининг такрорланиши: Ушбу ғалаба орқали Махачев ғалабалар сони бўйича дўсти ва устози Ҳабиб Нурмагомедовнинг (29-0) кўрсаткичига етиб олди;

  • Тарихий серия: Шунингдек, россиялик жангчи UFC тарихидаги энг узун ғалабали серия (17 та ғалаба) бўйича ҳам мутлақ рекордчига айланди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дана Уайт Махачев ва Гэрри жанги ҳақида шов-шувли баёнот берди!Дана Уайт Махачев ва Гэрри жанги ҳақида шов-шувли баёнот берди!Бугун, 21:26Пуллар тарқатилди: UFC 330 турнирининг бонуслари кимларга насиб этди?Пуллар тарқатилди: UFC 330 турнирининг бонуслари кимларга насиб этди?Бугун, 21:23«Насаф» ўз майдонида имкониятни бой берди: «Шерлар» 3 очкони илиб кетди«Насаф» ўз майдонида имкониятни бой берди: «Шерлар» 3 очкони илиб кетдиБугун, 21:18Клуб президенти: «Трабзонда ҳамма Салоҳ билан ухлаб, Салоҳ билан уйғонмоқда»Клуб президенти: «Трабзонда ҳамма Салоҳ билан ухлаб, Салоҳ билан уйғонмоқда»Бугун, 21:16Чристос Тзолис Арсенал сафидаги дебютидаоқ мухлислар меҳрини қозондиЧристос Тзолис Арсенал сафидаги дебютидаоқ мухлислар меҳрини қозондиБугун, 21:15«Сити» тор-мор этилди: Мареска дебютда ютқазди, «Арсенал» 18-бор кубок соҳиби!«Сити» тор-мор этилди: Мареска дебютда ютқазди, «Арсенал» 18-бор кубок соҳиби!Бугун, 21:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача