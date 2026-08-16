«Сити» тор-мор этилди: Мареска дебютда ютқазди, «Арсенал» 18-бор кубок соҳиби!

·2·Спорт
«Сити» тор-мор этилди: Мареска дебютда ютқазди, «Арсенал» 18-бор кубок соҳиби!

Англияда янги футбол мавсуми анъанавий равишда мамлакат Суперкубоги (FA Community Shield) учун кечган марказий тўқнашув билан старт олди. Лондондаги муҳташам «Уэмбли» стадионида АПЛ чемпиони «Арсенал» ҳамда Англия кубоги соҳиби «Манчестер Сити» жамоалари ўзаро куч синашди.

Шиддатли ва кескин кечган баҳсда Микель Артета шогирдлари рақиб дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритиб, 3:0 ҳисобида йирик ғалабани қўлга киритди ҳамда ўз тарихида 18-бор Англия Суперкубоги соҳибига айланди.

1-дақиқадаги тезкор гол ва «шаҳарликлар» дарвозасига 3 та тўп

Учрашув «тўпчилар»нинг кутилмаган ва чаққон ҳужуми билан бошланди:

  • Тезкор зарба: Баҳснинг 1-дақиқасидаёқ ҳимоячи Риккардо Калафиори ҳисобни очиб, «Манчестер Сити»ни шок ҳолатига тушириб қўйди;

  • Фарқнинг ошиши: 28-дақиқада германиялик ҳужумчи Кай Ҳавертц иккинчи голга муаллифлик қилди ва жамоаларни танаффусга 2:0 ҳисобида олиб чиқди;

  • Якуний нуқта: Иккинчи бўлим бошида, 48-дақиқада жамоа сардори Мартин Эдегор манчестерликлар дарвозасини ишғол этиб, баҳс тақдирини амалда ҳал қилди (3:0).

Ҳусанов 90 дақиқа ҳаракат қилди, Мареска дебютда ютқазди

Ушбу беллашув ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун айниқса катта қизиқиш уйғотди:

  • Абдуқодир Ҳусанов тўлиқ майдонда: Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити»нинг марказий ҳимоя чизиғида Рубен Диаш ва Йошко Гвардиол билан бирга дастлабки дақиқалардан бошлаб ҳакамнинг якуний ҳуштагига қадар 90 дақиқа тўлиқ ҳаракат қилди;

  • Мареска учун омадсиз старт: «Манчестер Сити»нинг янги бош мураббийи Энцо Маресканинг жамоа бошқарувидаги илк расмий дебют учрашуви муваффақиятсиз якун топди.

Англия Суперкубоги. Финал

  • «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 3:0

  • 16 август, «Уэмбли» стадиони

  • Голлар: Калафиори (1), Ҳавертц (28), Эдегор (48).

  • «Арсенал»: Райя, Уайт, Москера, Габриэл, Калафиори (Ҳинкапи, 60), Гимараэс (Райс, 46), Люис-Скелли (Субименди, 75), Мадуэке (Сака, 60), Эдегор (Эзе, 84), Цолис, Ҳавертц (Гокереш, 75).

  • «Манчестер Сити»: Доннарумма, Ҳусанов, Диаш, Гвардиол, О'Райли (Геҳи, 54), Андерсон (Люис, 60), Ковачич (Нико, 79), Семенё, Фоден (Шерки, 60), Доку (Грилиш, 46), Ҳоланд (Мармуш, 54).

  • Огоҳлантиришлар: Фоден (24), Калафиори (38), Гвардиол (53), Эдегор (84).

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бутсаларни михга иладими? Роналду футболдан кейинги ҳаёти ҳақида гапирдиБутсаларни михга иладими? Роналду футболдан кейинги ҳаёти ҳақида гапирдиБугун, 21:06Шомуродов ва Файзуллаев илк турдаёқ асосий таркибда ўйнайдиШомуродов ва Файзуллаев илк турдаёқ асосий таркибда ўйнайдиБугун, 21:02Жоãо Канцело Барселона сафида тарихий натижани қайд этиши мумкинЖоãо Канцело Барселона сафида тарихий натижани қайд этиши мумкинБугун, 20:53Арсенал Коммунитй Шиелд баҳсида Манчестер Ситини мағлуб этмоқдаАрсенал Коммунитй Шиелд баҳсида Манчестер Ситини мағлуб этмоқдаБугун, 20:13Этан Нванери Арсенални тарк этиши мумкин, Милан эса трансферга қизиқмоқдаЭтан Нванери Арсенални тарк этиши мумкин, Милан эса трансферга қизиқмоқдаБугун, 19:35Милан асосий футболчиларини машғулотларга қайтардиМилан асосий футболчиларини машғулотларга қайтардиБугун, 19:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача