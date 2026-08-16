«Сити» тор-мор этилди: Мареска дебютда ютқазди, «Арсенал» 18-бор кубок соҳиби!
Англияда янги футбол мавсуми анъанавий равишда мамлакат Суперкубоги (FA Community Shield) учун кечган марказий тўқнашув билан старт олди. Лондондаги муҳташам «Уэмбли» стадионида АПЛ чемпиони «Арсенал» ҳамда Англия кубоги соҳиби «Манчестер Сити» жамоалари ўзаро куч синашди.
Шиддатли ва кескин кечган баҳсда Микель Артета шогирдлари рақиб дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритиб, 3:0 ҳисобида йирик ғалабани қўлга киритди ҳамда ўз тарихида 18-бор Англия Суперкубоги соҳибига айланди.
1-дақиқадаги тезкор гол ва «шаҳарликлар» дарвозасига 3 та тўп
Учрашув «тўпчилар»нинг кутилмаган ва чаққон ҳужуми билан бошланди:
Тезкор зарба: Баҳснинг 1-дақиқасидаёқ ҳимоячи Риккардо Калафиори ҳисобни очиб, «Манчестер Сити»ни шок ҳолатига тушириб қўйди;
Фарқнинг ошиши: 28-дақиқада германиялик ҳужумчи Кай Ҳавертц иккинчи голга муаллифлик қилди ва жамоаларни танаффусга 2:0 ҳисобида олиб чиқди;
Якуний нуқта: Иккинчи бўлим бошида, 48-дақиқада жамоа сардори Мартин Эдегор манчестерликлар дарвозасини ишғол этиб, баҳс тақдирини амалда ҳал қилди (3:0).
Ҳусанов 90 дақиқа ҳаракат қилди, Мареска дебютда ютқазди
Ушбу беллашув ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун айниқса катта қизиқиш уйғотди:
Абдуқодир Ҳусанов тўлиқ майдонда: Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити»нинг марказий ҳимоя чизиғида Рубен Диаш ва Йошко Гвардиол билан бирга дастлабки дақиқалардан бошлаб ҳакамнинг якуний ҳуштагига қадар 90 дақиқа тўлиқ ҳаракат қилди;
Мареска учун омадсиз старт: «Манчестер Сити»нинг янги бош мураббийи Энцо Маресканинг жамоа бошқарувидаги илк расмий дебют учрашуви муваффақиятсиз якун топди.
Англия Суперкубоги. Финал
«Арсенал» — «Манчестер Сити» — 3:0
16 август, «Уэмбли» стадиони
Голлар: Калафиори (1), Ҳавертц (28), Эдегор (48).
«Арсенал»: Райя, Уайт, Москера, Габриэл, Калафиори (Ҳинкапи, 60), Гимараэс (Райс, 46), Люис-Скелли (Субименди, 75), Мадуэке (Сака, 60), Эдегор (Эзе, 84), Цолис, Ҳавертц (Гокереш, 75).
«Манчестер Сити»: Доннарумма, Ҳусанов, Диаш, Гвардиол, О'Райли (Геҳи, 54), Андерсон (Люис, 60), Ковачич (Нико, 79), Семенё, Фоден (Шерки, 60), Доку (Грилиш, 46), Ҳоланд (Мармуш, 54).
Огоҳлантиришлар: Фоден (24), Калафиори (38), Гвардиол (53), Эдегор (84).
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…