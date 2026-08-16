«Насаф» ўз майдонида имкониятни бой берди: «Шерлар» 3 очкони илиб кетди

·8·Спорт
«Насаф» ўз майдонида имкониятни бой берди: «Шерлар» 3 очкони илиб кетди
Қисқача

Ўзбекистон Суперлигасининг 17-турида «Пахтакор» Қаршида «Насаф»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Голларга 15-дақиқада Алибек Давроновнинг автоголи, 48-дақиқада Шароф Муҳиддинов ва 72-дақиқада Ойбек Бозоров муаллифлик қилди. Ушбу ғалабадан сўнг «Пахтакор» 38 очко билан 2-ўринни мустаҳкамлади, «Насаф» эса 25 очко билан 6-поғонада қолди.

Ўзбекистон Суперлигасининг 17-тури доирасида миллий чемпионатимизнинг энг принципиал ва шиддатли қарама-қаршиликларидан бири бўлиб ўтди. Қаршидаги «Марказий» стадионда амалдаги чемпион «Насаф» ўз майдонида азалий рақиби — Тошкентнинг «Пахтакор» клубини қабул қилди.

Муросасиз ва драматик воқеаларга бой кечган баҳсда пойтахтнинг «шерлар»и 2:1 ҳисобида иродали ва муҳим ғалабани қўлга киритди.

3 та гол ва майдондаги кескин кураш

Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб юқори суръатда кечди:

  • Автогол эвазига ҳисоб очилди: 15-дақиқада «Пахтакор»нинг ҳужуми вақтида «Насаф» ҳимоячиси Алибек Давронов тўпни ўз дарвозасига йўналтириб қўйди (0:1);

  • «Насаф»дан мувозанатни тиклаш: Иккинчи бўлим бошида, 48-дақиқада қаршиликларнинг маҳоратли яримҳимоячиси Шароф Муҳиддинов мувозанатни тиклаб, стадионга йиғилган мухлисларни қувонтирди (1:1);

  • Бозоровдан ғалаба тўпи: Баҳснинг 72-дақиқасида айнан «Насаф» сафидан «Пахтакор»га кўчиб ўтган Ойбек Бозоров собиқ жамоаси дарвозасини аниқ нишонга олиб, тошкентликларга муҳим ғалаба келтирди (1:2).

Турнир жадвали: «Пахтакор» таъқибни кучайтирди, «Насаф» 6-ўринда қолди

Мазкур марказий тўқнашувдаги ғалаба чемпионлик пойгасидаги вазиятни янада қизғин кўринишга олиб келди:

  • «Пахтакор»нинг таъқиби: Тошкент клуби очколарини 38 тага етказиб, 2-ўринни мустаҳкамлади ва пешқадам «Нефтчи» (42 очко) билан орадаги фарқни 4 тагача қисқартирди;

  • «Насаф»нинг омадсизлиги: Рўзиқул Бердиев шогирдлари эса ўз майдонидаги ушбу мағлубиятдан сўнг 25 очко билан турнир жадвалининг 6-поғонасида қолиб кетди.

Суперлига. 17-тур

  • «Насаф» — «Пахтакор» — 1:2

  • 16 август, Қарши, «Марказий» стадион

  • Голлар: Шароф Муҳиддинов (48) — Алибек Давронов (15, автогол), Ойбек Бозоров (72).

  • «Насаф»: Абдувоҳид Неъматов, Акром Комилов (Ғолиб Ғайбуллаев, 46), Алибек Давронов, Умар Эшмуродов, Ойбек Рустамов (Бекжон Раҳматов, 72), Мурод Раҳматов, Сардор Баҳромов (Аббос Ғуломов, 78), Зафармурод Абдураҳматов (Диёр Абдуназаров, 46), Шароф Муҳиддинов, Аденис Шала (Юсуф Отубанжо, 78), Бобур Абдухолиқов.

  • «Пахтакор»: Санжар Қувватов, Шерзод Насруллаев, Ҳожиакбар Алижонов, Заид Таҳсин, Акмал Мозговой, Достон Ҳамдамов (Ҳожимат Эркинов, 67), Абдурауф Бўриев, Фламарион (Иброҳим Ибрагимов, 88), Сардор Собирхўжаев, Башар Ресан (Ойбек Бозоров, 67), Стефен Чинеду (Муртазо Пуралиганжи, 78).

  • Огоҳлантиришлар: Ойбек Рустамов (30), Достон Ҳамдамов (45+5), Сардор Собирхўжаев (52), Диёр Абдуназаров (54), Ғолиб Ғайбуллаев (88).

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дана Уайт Махачев ва Гэрри жанги ҳақида шов-шувли баёнот берди!Дана Уайт Махачев ва Гэрри жанги ҳақида шов-шувли баёнот берди!Бугун, 21:26Пуллар тарқатилди: UFC 330 турнирининг бонуслари кимларга насиб этди?Пуллар тарқатилди: UFC 330 турнирининг бонуслари кимларга насиб этди?Бугун, 21:23Клуб президенти: «Трабзонда ҳамма Салоҳ билан ухлаб, Салоҳ билан уйғонмоқда»Клуб президенти: «Трабзонда ҳамма Салоҳ билан ухлаб, Салоҳ билан уйғонмоқда»Бугун, 21:16Чристос Тзолис Арсенал сафидаги дебютидаоқ мухлислар меҳрини қозондиЧристос Тзолис Арсенал сафидаги дебютидаоқ мухлислар меҳрини қозондиБугун, 21:15«Сити» тор-мор этилди: Мареска дебютда ютқазди, «Арсенал» 18-бор кубок соҳиби!«Сити» тор-мор этилди: Мареска дебютда ютқазди, «Арсенал» 18-бор кубок соҳиби!Бугун, 21:10Бутсаларни михга иладими? Роналду футболдан кейинги ҳаёти ҳақида гапирдиБутсаларни михга иладими? Роналду футболдан кейинги ҳаёти ҳақида гапирдиБугун, 21:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача