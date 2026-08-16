«Насаф» ўз майдонида имкониятни бой берди: «Шерлар» 3 очкони илиб кетди
Ўзбекистон Суперлигасининг 17-турида «Пахтакор» Қаршида «Насаф»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Голларга 15-дақиқада Алибек Давроновнинг автоголи, 48-дақиқада Шароф Муҳиддинов ва 72-дақиқада Ойбек Бозоров муаллифлик қилди. Ушбу ғалабадан сўнг «Пахтакор» 38 очко билан 2-ўринни мустаҳкамлади, «Насаф» эса 25 очко билан 6-поғонада қолди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 17-тури доирасида миллий чемпионатимизнинг энг принципиал ва шиддатли қарама-қаршиликларидан бири бўлиб ўтди. Қаршидаги «Марказий» стадионда амалдаги чемпион «Насаф» ўз майдонида азалий рақиби — Тошкентнинг «Пахтакор» клубини қабул қилди.
Муросасиз ва драматик воқеаларга бой кечган баҳсда пойтахтнинг «шерлар»и 2:1 ҳисобида иродали ва муҳим ғалабани қўлга киритди.
3 та гол ва майдондаги кескин кураш
Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб юқори суръатда кечди:
Автогол эвазига ҳисоб очилди: 15-дақиқада «Пахтакор»нинг ҳужуми вақтида «Насаф» ҳимоячиси Алибек Давронов тўпни ўз дарвозасига йўналтириб қўйди (0:1);
«Насаф»дан мувозанатни тиклаш: Иккинчи бўлим бошида, 48-дақиқада қаршиликларнинг маҳоратли яримҳимоячиси Шароф Муҳиддинов мувозанатни тиклаб, стадионга йиғилган мухлисларни қувонтирди (1:1);
Бозоровдан ғалаба тўпи: Баҳснинг 72-дақиқасида айнан «Насаф» сафидан «Пахтакор»га кўчиб ўтган Ойбек Бозоров собиқ жамоаси дарвозасини аниқ нишонга олиб, тошкентликларга муҳим ғалаба келтирди (1:2).
Турнир жадвали: «Пахтакор» таъқибни кучайтирди, «Насаф» 6-ўринда қолди
Мазкур марказий тўқнашувдаги ғалаба чемпионлик пойгасидаги вазиятни янада қизғин кўринишга олиб келди:
«Пахтакор»нинг таъқиби: Тошкент клуби очколарини 38 тага етказиб, 2-ўринни мустаҳкамлади ва пешқадам «Нефтчи» (42 очко) билан орадаги фарқни 4 тагача қисқартирди;
«Насаф»нинг омадсизлиги: Рўзиқул Бердиев шогирдлари эса ўз майдонидаги ушбу мағлубиятдан сўнг 25 очко билан турнир жадвалининг 6-поғонасида қолиб кетди.
Суперлига. 17-тур
«Насаф» — «Пахтакор» — 1:2
16 август, Қарши, «Марказий» стадион
Голлар: Шароф Муҳиддинов (48) — Алибек Давронов (15, автогол), Ойбек Бозоров (72).
«Насаф»: Абдувоҳид Неъматов, Акром Комилов (Ғолиб Ғайбуллаев, 46), Алибек Давронов, Умар Эшмуродов, Ойбек Рустамов (Бекжон Раҳматов, 72), Мурод Раҳматов, Сардор Баҳромов (Аббос Ғуломов, 78), Зафармурод Абдураҳматов (Диёр Абдуназаров, 46), Шароф Муҳиддинов, Аденис Шала (Юсуф Отубанжо, 78), Бобур Абдухолиқов.
«Пахтакор»: Санжар Қувватов, Шерзод Насруллаев, Ҳожиакбар Алижонов, Заид Таҳсин, Акмал Мозговой, Достон Ҳамдамов (Ҳожимат Эркинов, 67), Абдурауф Бўриев, Фламарион (Иброҳим Ибрагимов, 88), Сардор Собирхўжаев, Башар Ресан (Ойбек Бозоров, 67), Стефен Чинеду (Муртазо Пуралиганжи, 78).
Огоҳлантиришлар: Ойбек Рустамов (30), Достон Ҳамдамов (45+5), Сардор Собирхўжаев (52), Диёр Абдуназаров (54), Ғолиб Ғайбуллаев (88).
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…