Пуллар тарқатилди: UFC 330 турнирининг бонуслари кимларга насиб этди?

·7·Спорт
Пуллар тарқатилди: UFC 330 турнирининг бонуслари кимларга насиб этди?
Қисқача

UFC 330 турнирида «Кечанинг энг яхши жанги» номинацияси берилмади ва тўрт нафар жангчига «Оқшомнинг энг яхши чиқиши» учун 100 000 АҚШ долларидан бонус топширилди. Жеремия Уеллс, Чарлз Жонсон, Дастин Штолцфус ва Желин Тёрнер ушбу мукофотларга сазовор бўлди. Эстебан Рибович, Донте Жонсон, Лукас Фернандо ва Нил Магни муддатидан олдинги ғалабалари учун ҳар бири 25 000 доллардан бонус олди. Турнир АҚШнинг Филаделфия шаҳрида ўтказилди.

АҚШнинг Филадельфия шаҳри мезбонлик қилган дунё яккакураш оламининг узоқ кутилган UFC 330 супертурнири якунланиши биланоқ ташкилот раҳбарияти анъанавий равишда кечанинг энг яхши чиқишларини аниқлади ва рекорд даражадаги бонусларни тақсимлади.

Эътиборли жиҳати, мазкур турнир доирасидаги ҳеч бир тўқнашув «Кечанинг энг яхши жанги» номинациясига лойиқ кўрилмади. Шу сабабли барча асосий мукофот пуллари якка тартибда ёрқин ва муддатидан олдин ғалаба қайд этган спортчиларга «Оқшомнинг энг яхши чиқиши» (Performance of the Night) сифатида 100 000 АҚШ доллари миқдорида тақдим этилди.

100 минг долларлик супербонус соҳиблари ва камёб усуллар

Октагонда рақибларини ноодатий ва томошабоп усуллар билан мағлуб этган тўрт нафар жангчи йирик мукофотга сазовор бўлди:

  • Жеремия Уэллс: Қирғизистонлик маҳоратли жангчи Миктибек Оралбайга қарши баҳс олиб бориб, уни кам учрайдиган «нинжа» бўғиш усули билан таслим этди;

  • Чарльз Жонсон: Эдуардо Энрике билан тўқнашувда ММА тарихида камдан-кам муваффақиятли ижро этиладиган мураккаб «твистер» усулини қўллаб, муддатидан олдин ғалабага эришди;

  • Дастин Штолтсфус: Мансур Абдул-Маликка қарши жангда рақибини орқадан бўғиш (rear-naked choke) усули билан мағлубиятга учратди;

  • Желин Тёрнер: Кауи Фернандесни даҳшатли ва аниқ зарба билан нокаутга учратиб, мухлислар олқишига сазовор бўлди.

Муддатидан олдинги ғалабалар учун 25 минг долларлик рағбат

Асосий 100 минг долларлик чиқишлардан ташқари, промоушен ўз рақибларини ҳакамлар қарорига қолдирмасдан тўхтатишга муваффақ бўлган яна бир қатор жангчиларни рағбатлантирди:

  • Эстебан Рибович, Донте Жонсон, Лукас Фернандо ва тажрибали Нил Магни муддатидан олдин қозонилган ғалабалари учун ҳар бири 25 000 доллардан қўшимча кафолатланган бонусга эга бўлди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дана Уайт Махачев ва Гэрри жанги ҳақида шов-шувли баёнот берди!Дана Уайт Махачев ва Гэрри жанги ҳақида шов-шувли баёнот берди!Бугун, 21:26«Насаф» ўз майдонида имкониятни бой берди: «Шерлар» 3 очкони илиб кетди«Насаф» ўз майдонида имкониятни бой берди: «Шерлар» 3 очкони илиб кетдиБугун, 21:18Клуб президенти: «Трабзонда ҳамма Салоҳ билан ухлаб, Салоҳ билан уйғонмоқда»Клуб президенти: «Трабзонда ҳамма Салоҳ билан ухлаб, Салоҳ билан уйғонмоқда»Бугун, 21:16Чристос Тзолис Арсенал сафидаги дебютидаоқ мухлислар меҳрини қозондиЧристос Тзолис Арсенал сафидаги дебютидаоқ мухлислар меҳрини қозондиБугун, 21:15«Сити» тор-мор этилди: Мареска дебютда ютқазди, «Арсенал» 18-бор кубок соҳиби!«Сити» тор-мор этилди: Мареска дебютда ютқазди, «Арсенал» 18-бор кубок соҳиби!Бугун, 21:10Бутсаларни михга иладими? Роналду футболдан кейинги ҳаёти ҳақида гапирдиБутсаларни михга иладими? Роналду футболдан кейинги ҳаёти ҳақида гапирдиБугун, 21:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача