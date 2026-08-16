Пуллар тарқатилди: UFC 330 турнирининг бонуслари кимларга насиб этди?
UFC 330 турнирида «Кечанинг энг яхши жанги» номинацияси берилмади ва тўрт нафар жангчига «Оқшомнинг энг яхши чиқиши» учун 100 000 АҚШ долларидан бонус топширилди. Жеремия Уеллс, Чарлз Жонсон, Дастин Штолцфус ва Желин Тёрнер ушбу мукофотларга сазовор бўлди. Эстебан Рибович, Донте Жонсон, Лукас Фернандо ва Нил Магни муддатидан олдинги ғалабалари учун ҳар бири 25 000 доллардан бонус олди. Турнир АҚШнинг Филаделфия шаҳрида ўтказилди.
АҚШнинг Филадельфия шаҳри мезбонлик қилган дунё яккакураш оламининг узоқ кутилган UFC 330 супертурнири якунланиши биланоқ ташкилот раҳбарияти анъанавий равишда кечанинг энг яхши чиқишларини аниқлади ва рекорд даражадаги бонусларни тақсимлади.
Эътиборли жиҳати, мазкур турнир доирасидаги ҳеч бир тўқнашув «Кечанинг энг яхши жанги» номинациясига лойиқ кўрилмади. Шу сабабли барча асосий мукофот пуллари якка тартибда ёрқин ва муддатидан олдин ғалаба қайд этган спортчиларга «Оқшомнинг энг яхши чиқиши» (Performance of the Night) сифатида 100 000 АҚШ доллари миқдорида тақдим этилди.
100 минг долларлик супербонус соҳиблари ва камёб усуллар
Октагонда рақибларини ноодатий ва томошабоп усуллар билан мағлуб этган тўрт нафар жангчи йирик мукофотга сазовор бўлди:
Жеремия Уэллс: Қирғизистонлик маҳоратли жангчи Миктибек Оралбайга қарши баҳс олиб бориб, уни кам учрайдиган «нинжа» бўғиш усули билан таслим этди;
Чарльз Жонсон: Эдуардо Энрике билан тўқнашувда ММА тарихида камдан-кам муваффақиятли ижро этиладиган мураккаб «твистер» усулини қўллаб, муддатидан олдин ғалабага эришди;
Дастин Штолтсфус: Мансур Абдул-Маликка қарши жангда рақибини орқадан бўғиш (rear-naked choke) усули билан мағлубиятга учратди;
Желин Тёрнер: Кауи Фернандесни даҳшатли ва аниқ зарба билан нокаутга учратиб, мухлислар олқишига сазовор бўлди.
Муддатидан олдинги ғалабалар учун 25 минг долларлик рағбат
Асосий 100 минг долларлик чиқишлардан ташқари, промоушен ўз рақибларини ҳакамлар қарорига қолдирмасдан тўхтатишга муваффақ бўлган яна бир қатор жангчиларни рағбатлантирди:
Эстебан Рибович, Донте Жонсон, Лукас Фернандо ва тажрибали Нил Магни муддатидан олдин қозонилган ғалабалари учун ҳар бири 25 000 доллардан қўшимча кафолатланган бонусга эга бўлди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…